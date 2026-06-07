Video: 'चिनाब-ब्यास टनल को मिसाइल से उड़ा देंगे', शहबाज शरीफ के करीबी ने दी गीदड़भभकी

पाकिस्तानी पत्रकार नजम सेठी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है जिसमें वह भारत के चिनाब-ब्यास लिंक प्रोजेक्ट के तहत बनने वाली सुरंग को मिसाइल से उड़ाने की धमकी दे रहे हैं.

Najam Sethi Viral Video: पाकिस्तान के वरिष्ठ पत्रकार और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के करीबी माने जाने वाले नजम सेठी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है. इस वीडियो में नजम सेठी भारत के प्रस्तावित चिनाब-ब्यास टनल को मिसाइल से उड़ाने की धमकी दे रहे हैं. नजम सेठी ने ये गीदड़भभकी एक टीवी कार्यक्रम में चर्चा के दौरान दी.

पाकिस्तानी टीवी चैनल दुनिया न्यूज पर एक कार्यक्रम के दौरान एंकर ने भारत के महात्वाकांक्षी प्रोजेक्ट चिनाब-ब्यास टनल का जिक्र किया. हिमाचल प्रदेश की लाहौल घाटी में बनने वाली ये सुरंग परियोजना अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके निर्माण से चिनाब नदी का अधिशेष पानी एक टनल के माध्यम से ब्यास बेसिन में मोड़ा जाएगा. इसके जवाब में नजम सेठी ने कहा कि पाकिस्तान भारत की इस परियोजना को कभी पूरा नहीं होने देगा.

नजम सेठी ने बेहद गैर-जिम्मेदाराना बयान देते हुए कहा, "अगर इंडिया ऐसा करता है तो क्या करेगा डोनाल्ड ट्रंप, क्या करेगा यूरोप? ये कुछ नहीं कर सकते. मगर पाकिस्तान तो कुछ कर सकता है. अगर ये प्रोजेक्ट शुरू होता है तो हम इसके चलने नहीं देंगे. आप समझ लीजिए इसका क्या मतलब है. इसके लिए सिर्फ एक मिसाइल की जरूरत है. क्या हो जाएगा, क्या कर लेगा इंडिया? अगर कुछ करेगा तो वापस युद्ध होगा."

"Asim Munir will bomb Chenab- Beas tunnel. He'll blow up entire India. He is not like previous Pakistani generals who surrendered."



3rd gen Pak convert believes One Muslim can take on 10 Hindus in war.pic.twitter.com/8HLV74gVNO June 6, 2026

नजम सेठी यहीं नहीं रुके. उन्होंने कहा "इंडिया ने झेलम औक किशन गंगा पर प्रोजेक्ट पूरा कर लिया. लेकिन, उस वक्त और आज के वक्त में अंतर है. अब आसिम मुनीर हैं और इंडिया को इस बात का पता होना चाहिए. हम उड़ा के रख देंगे अगर हमारे खिलाफ ये काम हुआ तो."

चिनाब-ब्यास सुरंग परियोजना से क्यों परेशान है पाकिस्तान?

पाकिस्तान का मानना है कि चिनाब का पानी ब्यास में मोड़ने से उसकी खेती बर्बाद हो जाएगी. दरअसल पहलगाम हमले के जवाब में भारत ने जबसे सिंधु-जल संधि को स्थगित किया है तबसे पाकिस्तान बौखलाया हुआ है. दूसरी तरफ भारत ने भी ये साफ कर दिया है कि अब इंडस वॉटर ट्रीटी तभी बहाल होगी जब पाकिस्तान पूरी तरह से सीमा पार आतंकवाद को रोकेगा.

बता दें कि चिनाब-ब्यास लिंक प्रोजेक्ट के तहत हिमाचल प्रदेश में लगभग 2,532 करोड़ रुपये की लागत से 8.7 किलोमीटर लंबी टनल बनाई जानी है. परियोजना के पहले चरण में चंद्रा नदी पर 19 मीटर ऊंचा बैराज भी बनाया जाएगा. केंद्र सरकार इस साल 1 अगस्त से परियोजना पर काम शुरू करने की तैयारी में है और इसे पूरा करने का लक्ष्य 31 जुलाई, 2029 तय किया गया है.

