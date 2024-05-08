अब जेब में होगा डिजिटल पर्स, भारत में लांच हुआ Google Wallet

Google Wallet की यह सर्विस Google Pay से बिलकुल अलग होगी. इसमें यूजर्स अपने डेबिट, क्रेडिट और गिफ्ट कार्ड को स्टोर करने के साथ साथट्रेन और बस के साथ-साथ फ्लाइट के बोर्डिंग पास को भी रख सकेंगे.

Google ने भारत में एंड्रॉयड फोन यूज करने वालों के लिए एक निजी डिजिटल वॉलेट आखिरकार पेश कर दिया है. इसमें यूजर्स कार्ड, टिकट, पास, आईडी आदि सुरक्षित रख सकेंगे.

प्ले स्टोर से करें डाउनलोड

गूगल वॉलेट को प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है. यह उपयोगकर्ताओं को अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, लॉयल्टी कार्ड और गिफ्ट कार्ड सहित अन्य चीजें रखने की सुविधा देगा. यह गूगल पे ऐप से अलग है इससे पैसे और फाइनेंसियल मैनेजमेंट करने में भी मदद मिलेगी.

गूगल वॉलेट आने के बाद क्या गूगल पे खत्म कर दिया जाएगा? इस सवाल के जवाब में गूगल के जीएम एवं इंडिया इंजीनियरिंग लीड (एंड्रॉयड) राम पापाटला ने कहा, ‘गूगल पे कहीं नहीं जा रहा है. यह हमारा प्राथमिक भुगतान ऐप बना रहेगा. गूगल वॉलेट विशेष रूप से गैर-भुगतान उपयोग मामलों के लिए तैयार किया गया है.’

उन्होंने कहा कि गूगल का यह वॉलेट Digilocker की तरह होगा, जिसमें यूजर्स फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स को डिजिटली स्टोर कर पाएंगे.

बता दें कि गूगल वॉलेट के जरिए यूजर्स UPI पेमेंट और रिचार्ज भी कर सकेंगे. यही नहीं Google Wallet ऐप के जरिए यूजर्स बिना कॉन्टैक्ट के ऑनलाइन पेमेंट कर सकेंगे. इसके अलावा गूगल वॉलेट ऐप में यूजर्स गिफ्ट कार्ड, जिम मेंबरशिप, ऑनलाइन टिकट, फ्लाइट टिकट, रेलवे टिकट आदि को भी डिजिटली स्टोर कर सकते हैं.

यही नहीं Android यूजर्स के Gmail अकाउंट से गूगल वॉलेट ऑटोमैटिकली लिंक हो जाएगा और इस सर्विस को यूज करने के साथ सब कुछ एक ऐप पर मौजूद होगा जहां यूजर्स अपनी ट्रेन और बस के साथ-साथ फ्लाइट के बोर्डिंग पास को भी रख सकेंगे.

