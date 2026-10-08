ये तीन एक्टर फिल्म में न हों- इसी शर्त पर पिक्चर साइन करते थे नाना

जब 70 लाख रुपये एक फिल्म के लिए फीस लेते थे नाना पाटेकर, तब उन्होंने अनू कपूर के लिए सिर्फ 21 हजार रुपये में फिल्म की थी.

नाना पाटेकर का पुणे में उनके जन्मस्थान डोजे गांव में अंतिम संस्कार किया जाएगा

दोस्त रजा मुराद ने बताया- तीन एक्टर के साथ कभी काम नहीं करते थे नाना, एक वह खुद

रजा मुराद ने कहा- नाना सख्त भाषा बोलते थे, लेकिन दिल के बहुत नरम थे

जब 70 लाख रुपये फीस थी, तब सिर्फ 21 हजार रुपये में की थी एक फिल्म

बॉलीवुड एक्टर नाना पाटेकर के निधन की खबर सुनते ही उनके दोस्त, जानने वाले, एक्टर-डायरेक्टर सभी को उनके साथ बिताया समय याद आ रहा है. वह कितने अच्छे अभिनेता थे, यह तो हर कोई जानता है, लेकिन पर्सनल लाइफ में वह बेहद नरम दिल और साफ बोलने वाले इंसान थे. बॉलीवुड एक्टर रजा मुराद ने भी नाना पाटेकर के साथ बिताया समय याद करते हुए उनसे जुड़े कुछ ऐसे किस्से सुनाए हैं, जो शायद काफी कम लोग जानते होंगे.

रजा मुराद ने बताया कि नाना हमेशा अपनी शर्तों पर काम करते थे, कभी किसी की चापलूसी नहीं की. फिल्म इंडस्ट्री में रहने के बावजूद वह सबसे अलग इंसान थे, अपने हिसाब से जीते थे. रजा मुराद ने यह भी कहा, 'नाना पाटेकर शेर थे. वह इंसान शेर की तरह रहा, बहुत मुंहफट इंसान था, जुबान सख्त थी, लेकिन दिल बहुत नरम था उस इंसान का.'

इन तीन एक्टर्स के साथ कभी काम नहीं करते थे नाना

रजा मुराद ने बताया कि नाना पाटेकर बॉलीवुड के तीन बड़े एक्टर्स के साथ कभी काम नहीं करते थे. वह इसी शर्त पर कोई पिक्चर साइन करते थे कि ये एक्टर उसमें न हों, इन एक्टर में- शक्ति कपूर, गुलशन ग्रोवर और तीसरे रजा मुराद खुद हैं. उन्होंने कहा, 'वह जो बोलते थे साफ बोलते थे, खामखां झूठी तारीफें नहीं करते थे. एक बार मैं उनके साथ शूटिंग कर रहा था, वहां उन्होंने मुझसे कहा- मैं जो फिल्म करता था, उसमें यह शर्त रखता था कि पिक्चर में मुझे तीन एक्टर नहीं चाहिए, गुलशन, शक्ति और रजा मुराद.'

रजा मुराद ने कहा, 'मैंने तो नाना पाटेकर के साथ सिर्फ एक ही फिल्म की है. इसके अलावा, उन्होंने जो कहा वो लोगों ने माना इसलिए उनकी किसी भी फिल्म में शक्ति कपूर, गुलशन ग्रोवर और रजा मुराद नहीं दिखाई देंगे. अब इसकी क्या वजह थी. यह तो मुझे मालूम नहीं.' रजा मुराद और नाना पाटेकर साल 2000 में आई फिल्म 'गैंग' में साथ नजर आए थे. इस फिल्म को मजहर खान ने डायरेक्ट किया था, जिसमें नाना पाटेकर अब्दुल और रजा मुराद मुख्यमंत्री पृथ्वी सिंह की भूमिका में नजर आए थे. इन दोनों के अलावा फिल्म में जैकी श्रॉफ, कुमार गौरव, जावेद जाफरी और जूही चावला भी थे.

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जब नाना बोले- मुझे मटन खिला

रजा मुराद ने नाना पाटेकर के साथ एक और किस्सा भी शेयर किया और बताया कि उन्होंने एक फिल्म बनाई थी, प्रहार, जो कमांडोज पर थी. उस फिल्म के लिए उन्होंने इतनी ज्यादा एक्सरसाइज और ट्रेनिंग की कि कमांडोज से ज्यादा फिट नाना पाटेकर उस फिल्म में थे. रजा मुराद ने बताया कि नाना पाटेकर हमेशा तू या तुम करके बात करते थे और उनको अच्छा लगता था कि अगर सामने वाला भी उनसे इसी तरीके से बात करे. उन्होंने बताया, 'मुझसे एक दिन शूटिंग पर कहने लगे कि मटन खिला मुझे तो मैंने कहा कि कल आप घर आ जाइए. मैंने मटन बनवाया, फिर वह घर आए. तो वह किसी से भी आप कहकर बात नहीं करते थे. तू या तुम कहते थे और अगर आप भी उनसे उसी लहजे में बात करें तो उनको अच्छा लगता था. उन्हें खामखां की तारीफें करना और सुनना पसंद नहीं था. न तो वह किसी की झूठी तारीफ करते थे और न ही अपने लिए सुनते थे. वह कहते थे- मैं जो हूं मुझे मालूम है.'

रजा मुराद ने नाना पाटेकर के साथ फोन में अपनी एक फोटो भी दिखाई. यह फोटो पिछले साल गणेश महोत्सव की थी. उन्होंने बताया कि जब मुंबई में नाना पाटेकर अपने घर पर गणेश जी को बिठाते थे, तो वह हमेशा उनके घर जाते थे. उन्होंने बताया कि इस साल नाना ने पुणे वाले घर में गणेश जी बिठाए थे और इस साल वह वहां नहीं गए.

जब लेते थे 70 लाख फीस तो क्यों 21 हजार रुपये में की थी फिल्म

एक्टर अनू कपूर ने भी नाना से जुड़े कुछ किस्से शेयर किए. उन्होंने बताया कि उनकी फिल्म में नाना पाटेकर ने काम करने के लिए सिर्फ 21 हजार रुपये फीस ली थी. उन्होंने यह भी बताया कि जब वह मुंबई आए तो एक महीना नाना पाटेकर के साथ ही रहे थे. अनू कपूर ने 21 हजार रुपये फीस वाला किस्सा याद करते हुए कहा, 'मुझे जब पहली बार जया बच्चन ने फिल्म बनाने का मौका दिया. उस फिल्म का नाम अभय था. उस समय नाना पाटेकर 65-70 लाख रुपये फीस लेते थे, तब फिल्म के सब्जेक्ट, कंटेंट और स्क्रिप्ट को पढ़कर उन्होंने सिर्फ 21 हजार रुपये में फिल्म की थी. यह बात मैं कैसे भूल सकता हूं. फिर मिलना कम हुआ, लेकिन वह बीच-बीच में फोन करते थे और कहते थे कि तेरी याद आ रही थी इसलिए फोन किया. यह मेरे लिए निजी क्षति है. मैं सोच ही नहीं पा रहा हूं कि इतने फिट थे.'

क्या थी नाना पाटेकर की अंतिम इच्छा?

नाना पाटेकर की इच्छा थी कि उनका अंतिम संस्कार पुणे में उसी गांव में हो, जहां उनका जन्म हुआ था. नाना का गुरुवार (8 अक्टूबर, 2026) को निधन हो गया. सुबह 4.20 से 4.30 बजे उन्हें अस्पताल ले जाया गया, 45 मिनट डॉक्टर्स ने उन्हें बचाने की कोशिश की, लेकिन उन्हें नहीं बचाया जा सका. उनके बेटे मल्हार पाटेकर ने बताया कि नाना पाटेकर की इच्छा थी कि उनकी अंतिम विदाई उनके पुणे में डोंजे गांव से हो.

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