जयपुर-फूड सेफ्टी विभाग की बड़ी कार्रवाई, गोदाम से 5240 लीटर संदिग्ध देशी घी जब्त, 32 लाख की कीमत का नकली घी जब्त | मुजफ्फरनगर में डकैतों से पुलिस की मुठभेड़, पुलिस ने 2 डकैतों को गोली मारी

Ind vs NZ Champions Trophy 2025: 12 साल बाद भारत ने रचा इतिहास, सोशल मीडिया पर छाई टीम इंडिया की जीत

Ind vs NZ Champions Trophy 2025: भारत ने 12 सालों बाद चैंपियंस ट्रॉफी अपने नाम कर ली है. टीम इंडिया ने फाइनल में न्यूजीलैंड को 4 विकेट से मात दे दी है. इसके बाद सोशल मीडिया पर धूम मच गई है.

सौभाग्या गुप्ता

Updated : Mar 09, 2025, 10:20 PM IST

Ind vs NZ Champions Trophy 2025: Team India wins

भारत ने चैंपियंस ट्रॉफी 2025 अपने नाम कर लिया है. टीम इंडिया ने फाइनल में न्यूजीलैंड को 4 विकेट से मात दे दी है. भारत ने 12 साल के बाद चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब जीता है. न्यूजीलैंड की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 251 रनों का टारगेट टीम इंडिया को दिया था. ऐसे में इस एतिहासिक जीत के बाद सोशल मीडिया पर खुशी का ठिकाना नहीं है. लोग काफी खुश हैं और लगातार पोस्ट कर रहे हैं.

न्यूजीलैंड की टीम के कप्तान मिचेल सैंटनर ने टॉस जीतकर बैटिंग करने का फैसला किया था. मैच में भारतीय टीम की प्लेइंग-11 में कप्तान रोहित ने कोई बदलाव नहीं किया, जो सेमीफाइनल मैच में 11 खिलाड़ियों के साथ मैदान पर टीम इंडिया उतरी थी, उसी के साथ फाइनल मैच खेलने उतरी थी. अब जीत के बाद लोग काफी खुश हैं और ट्विटर पर पोस्ट कर रहे हैं. 

इस मुकबाले में न्यूजीलैंड की टीम ने टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए 251 रन का स्कोर खड़ा किया था. इसके जवाब में टीम इंडिया ने 49 ओवर में 254 रन बनाकर मैच को जीत लिया. टीम इंडिया के लिए कप्तान रोहित शर्मा ने दमदार 76 रनों की अर्धशतकीय पारी खेली. ऐसे में रोहित भी ट्विटर पर काफी ट्रेंड कर रहे हैं.

ये भी पढ़ें: Dhanashree Verma को छोड़ मिस्ट्री गर्ल संग Ind vs NZ का मैच देखने पहुंचे Yuzvendra Chahal, वायरल हुई Photo

आम लोगों के अलावा राजनेता से लेकर तमाम बॉलीवुड सेलेब्स भी जमकर टीम इंडिया को बधाई दे रहे हैं. सभी के खुशी का ठिकाना नहीं है. लोगों का कहना है कि 12 सालों का वनवास आखिरकार खत्म हो गया है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

