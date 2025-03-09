Ind vs NZ Champions Trophy 2025: 12 साल बाद भारत ने रचा इतिहास, सोशल मीडिया पर छाई टीम इंडिया की जीत

वायरल
Ind vs NZ Champions Trophy 2025: भारत ने 12 सालों बाद चैंपियंस ट्रॉफी अपने नाम कर ली है. टीम इंडिया ने फाइनल में न्यूजीलैंड को 4 विकेट से मात दे दी है. इसके बाद सोशल मीडिया पर धूम मच गई है.
भारत ने चैंपियंस ट्रॉफी 2025 अपने नाम कर लिया है. टीम इंडिया ने फाइनल में न्यूजीलैंड को 4 विकेट से मात दे दी है. भारत ने 12 साल के बाद चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब जीता है. न्यूजीलैंड की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 251 रनों का टारगेट टीम इंडिया को दिया था. ऐसे में इस एतिहासिक जीत के बाद सोशल मीडिया पर खुशी का ठिकाना नहीं है. लोग काफी खुश हैं और लगातार पोस्ट कर रहे हैं.
न्यूजीलैंड की टीम के कप्तान मिचेल सैंटनर ने टॉस जीतकर बैटिंग करने का फैसला किया था. मैच में भारतीय टीम की प्लेइंग-11 में कप्तान रोहित ने कोई बदलाव नहीं किया, जो सेमीफाइनल मैच में 11 खिलाड़ियों के साथ मैदान पर टीम इंडिया उतरी थी, उसी के साथ फाइनल मैच खेलने उतरी थी. अब जीत के बाद लोग काफी खुश हैं और ट्विटर पर पोस्ट कर रहे हैं.
Moment of the match!!— BALA (@erbmjha) March 9, 2025
Rohit Sharma & Virat Kohli played Dandiya with stumps 😂🔥 #INDvsNZ pic.twitter.com/wl8UVN4jFP
India won the 2025 ICC champions trophy SO MUCH DESERVED. A SPECTACULAR WINNING STREAK THROUGHOUT THE GAME & A CLEAR SWEEP. MEN IN BLUE DEVOURED😭🫶pic.twitter.com/GQzWtqnNF3— zoe⁷ SWEET DREAMS (@barbiejunkoo) March 9, 2025
Finally finally India won😭😭😭😭
Win by finishing with 4!! 🔥🔥🔥🔥
Trophy ghar aa gyi India become champion🙂💖#INDvsNZ pic.twitter.com/CRTPT4e4w7— Vatsal🪽 (@Vatsal_Jasrotia) March 9, 2025
This is what we are waiting India Won, congratulations Team India for historical victory. 🇮🇳🏆#ChampionsTrophy2025 #INDvsNZ pic.twitter.com/K17HOUs6Nw— Akanksha Parmar (@iAkankshaP) March 9, 2025
India won the Champions Trophy— Ash (@Ashsay_) March 9, 2025
- India vs Rest of the world
- We finally did it 🙌
Thanks to Afghanistan fans as well ❤️#INDvsNZ #ChampionsTrophy2025
pic.twitter.com/ydVvoSVe4S
इस मुकबाले में न्यूजीलैंड की टीम ने टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए 251 रन का स्कोर खड़ा किया था. इसके जवाब में टीम इंडिया ने 49 ओवर में 254 रन बनाकर मैच को जीत लिया. टीम इंडिया के लिए कप्तान रोहित शर्मा ने दमदार 76 रनों की अर्धशतकीय पारी खेली. ऐसे में रोहित भी ट्विटर पर काफी ट्रेंड कर रहे हैं.
आम लोगों के अलावा राजनेता से लेकर तमाम बॉलीवुड सेलेब्स भी जमकर टीम इंडिया को बधाई दे रहे हैं. सभी के खुशी का ठिकाना नहीं है. लोगों का कहना है कि 12 सालों का वनवास आखिरकार खत्म हो गया है.
