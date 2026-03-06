IND vs ENG: जब बीच मैच झूम उठीं साक्षी, पीछे खड़े धोनी का रिएक्शन हुआ वायरल – देखें वीडियो

FacebookTwitterYoutubeInstagram
T20 World Cup का सेमीफाइनल मैच देखने महेंद्र सिंह धोनी और उनकी पत्नी साक्षी धोनी पहुंचे थे. लंबे समय बाद धोनी किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में पहुंचे थे. मैच के दौरान का उनका और साक्षी का एक क्यूट मोमेंट वायरल है.

Kusum Lata

Updated : Mar 06, 2026, 09:25 AM IST

Sakshi and MS Dhoni. Photo- Screengrab from viral clip

भारत ने T20 World Cup के फाइनल में जगह बना ली. 5 मार्च को हुए मैच में टीम इंडिया ने इंग्लैंड को हराकर मैच अपने नाम किया. मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में हुए इस मैच को देखने क्रिकेट के कई दिग्गज पहुंचे थे. इनमें सबसे ज्यादा चर्चा में रहे महेंद्र सिंह धोनी और उनकी पत्नी साक्षी. दोनों ने आखिर तक मैच देखा और एक मोमेंट ऐसा भी आया जब एक कैच को आउट समझकर साक्षी खुशी से झूम उठीं, फिर धोनी ने उन्हें बताया कि आउट नहीं है.

Bumrah का कैच, साक्षी धोनी का उत्साह और कूल धोनी

सेमी फाइनल के हाई इंटेंसिटी मैच के 18वें ओवर में जसप्रीत बुमराह बोलिंग कर रहे थे. बैटिंग एंड पर इंग्लैंड के सैम करन थे. बुमराह ने बॉल फेंकी, सैम करन ने शॉट खेला, बॉल पहले ज़मीन पर बाउंस हुई और उसके बाद बुमराह ने बॉल कैच कर ली. ये सब इतनी तेज़ी से हुआ कि कई फैन्स ने ज़मीन पर हुए बाउंस को नोटिस नहीं किया और खुशी मनाने लगे.

साक्षी धोनी भी उनमें से ही एक थीं. उन्होंने कैच देखा और वो खुशी से झूमने लगीं. तभी उनके पीछे खड़े धोनी ने उन्हें काम डाउन किया और  बताया कि आउट नहीं हैं. ये क्यूट मोमेंट कैमरे में कैद हो गया और अब X पर वायरल है.

बना ऐसा कनेक्शन, लोग बोले- थला फॉर अ रीज़न

टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महंद्र सिंह धोनी लंबे समय के बाद भारत का कोई मैच देखने पहुंचे थे. साल 2025 के IPL के बाद वो सार्वजनिक तौर पर नज़र नहीं आए थे. धोनी स्टेडियम में हों और जीत का क्रेडिट उन्हें न मिले, ऐसा कम ही होता है. सोशल मीडिया पर कई लोगों ने पॉइंट आउट किया कि मैच में दोनों टीमों ने 7-7 विकेट गंवाए और भारत ने 7 रन से मैच अपने नाम किया. ऐसा धोनी की वजह से ही हुआ. बता दें कि धोनी का जर्सी नंबर 7 है. 

कैसा रहा IND vs ENG सेमीफाइनल मैच

भारत और इंग्लैंड के बीच हुआ सेमीफाइनल मैच शानदार रहा. सही मायनों में ये मैच एक नेल बाइटिंग मैच था. पहले बैटिंग करते हुए भारत ने सात विकेट के नुकसान पर 253 रन बनाए. इस टारगेट को चेज़ करने उतरी इंग्लैंड ने बेहतरीन गेम खेली. जेकब बेथल ने 105 रन की पारी खेली. इस मैच के दौरान कई मोमेंट्स ऐसे आए जब इंडियन फैन्स सिर्फ और सिर्फ यही दुआ कर रहे थे कि बेथल आउट हो जाए. 19वें ओवर तक मैच फंसा हुआ था, मामला नेक-टू-नेक चल रहा था. आखिरी ओवर में इंग्लैंड को 30 रन की ज़रूरत थी. 20वें ओवर के पहले बॉल में बेथल आउट हुए. उसके बाद मैच भारत के पाले में आ गया. इंग्लैंड ने 7 विकेट के नुकसान पर 246 रन बनाए और भारत ने 7 रन से जीत दर्ज की. फाइनल मुकाबला भारत और न्यूज़ीलैंड के बीच 8 मार्च को खेला जाएगा.

