Bihar Election 2025: नाम है या कट गया? बिहार की फाइनल वोटर लिस्ट में अपना नाम कैसे चेक करें, जानिए पूरी प्रक्रिया

Bihar Election 2025: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले निर्वाचन आयोग ने फाइनल वोटर लिस्ट जारी कर दी है. मतदाता अपनी और परिवार की जानकारी ऑनलाइन या बीएलओ के माध्यम से चेक कर सकते हैं, यही सूची चुनाव में वोटिंग के लिए आधार होगी.

Bihar Election 2025: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले, भारत निर्वाचन आयोग ने फाइनल मतदाता सूची (Final Voter List 2025) जारी कर दी है. विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision – SIR) के आधार पर तैयार इस सूची में यह सुनिश्चित किया गया है कि सभी योग्य मतदाताओं के नाम शामिल हों. अब मतदाता यह आसानी से चेक कर सकते हैं कि उनका नाम या उनके परिवार के किसी सदस्य का नाम इस सूची में है या नहीं. चुनाव में केवल वही मतदाता वोट देने के योग्य होंगे जिनके नाम फाइनल लिस्ट में हैं.

फाइनल वोटर लिस्ट अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड

इसे चेक करने के लिए मतदाता https://voters.eci.gov.in/download-eroll?stateCode=S04 लिंक पर जा सकते हैं.

इस पोर्टल पर जाने के बाद आपको अपना राज्य, जिला, विधानसभा क्षेत्र और भाषा चुननी होगी.

इसके बाद Roll Type में “Final Roll-2025” का चयन करें और नीचे कैप्चा को भरें.

इसके बाद अपने बूथ और भाग संख्या का चयन करके PDF फाइल डाउनलोड करें. इस PDF में आप और अपने परिवार के सदस्यों के नाम आसानी से चेक कर सकते हैं.

बीएलओ के माध्यम से नाम की पुष्टि कर सकते हैं

इसके अलावा, चुनाव आयोग की ओर से सभी जिलों के निर्वाचन पदाधिकारियों को भी फाइनल वोटर लिस्ट भेजी जा रही है. जल्द ही यह सूची सभी विधानसभाओं में बूथ लेवल ऑफिसर्स (BLO) के पास उपलब्ध हो जाएगी. मतदाता अपने निकटतम बीएलओ के माध्यम से भी फाइनल लिस्ट में नाम की पुष्टि कर सकते हैं.

अपने नाम की जांच जल्द करें

निर्वाचन आयोग ने मतदाताओं से अपील की है कि वे अपने नाम की जांच जल्द करें और यदि कोई त्रुटि या नाम कट गया हो तो उसे समय रहते सुधारवाएं. फाइनल वोटर लिस्ट ही आगामी बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में मतदान का आधार होगी. इस प्रक्रिया से मतदाता यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि चुनाव में उनकी भागीदारी सुरक्षित और मान्य होगी.

