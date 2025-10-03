धर्मेंद्र प्रधान को बिहार भेजना क्या पुरानी रणनीति का हिस्सा या ओबीसी वोटबैंक को साधने का प्लान?

बीजेपी में धर्मेन्द्र प्रधान को एक कुशल राजनीतिक रणनीतिकार के तौर पर देखा जाता है, जिनका मुश्किल इलाकों में भी चुनाव जीतने का अच्छा रिकॉर्ड रहा है.

भाजपा और तमाम दलों में मूल अंतर की फेहरिस्त यूं तो बहुत लंबी है. लेकिन भारतीय जनता पार्टी के आलोचक भी इस बात पर एकमत होते हैं कि, जब मुद्दा सही और सटीक निर्णय लेने का हो तो एक पार्टी के रूप में भाजपा का किसी से कोई मुकाबला नहीं है. भारतीय जनता पार्टी कैसे अपने फैसलों से लोगों को हैरान करती है? यदि हाल फ़िलहाल में इस सवाल का जवाब तलाशना हो तो हमें कहीं दूर न चलकर, बिहार का रुख करना चाहिए. बीजेपी ने गुरुवार को आधिकारिक तौर पर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को बिहार के लिए पार्टी का चुनाव प्रभारी नियुक्त किया. प्रधान की नियुक्ति से यह संकेत मिलता है कि बीजेपी अनुभवी और सफल नेतृत्व पर ध्यान दे रही है, ताकि वह राजनीतिक रूप से अस्थिर बिहार राज्य में जनता दल (यूनाइटेड) के साथ गठबंधन कर सत्ता में बनी रहे.

प्रधान के साथ, बीजेपी ने केंद्रीय मंत्री सीआर पाटिल, यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और केंद्रीय मंत्री मुरलीधर मोहोल को भी बिहार चुनाव के सह-प्रभारी नियुक्त किया है. पीटीआई के मुताबिक, ये नियुक्तियां कई राज्यों में चुनाव प्रबंधकों के बड़े फेरबदल का हिस्सा हैं. ध्यान रहे भाजपा ने भूपेंद्र यादव को पश्चिम बंगाल और बैजयंत पांडा को तमिलनाडु का प्रभारी बनाया है.

आखिर पिक्चर में क्यों आए धर्मेन्द्र प्रधान?

बीजेपी में धर्मेन्द्र प्रधान को एक कुशल राजनीतिक रणनीतिकार के तौर पर देखा जाता है, जिनका मुश्किल इलाकों में भी चुनाव जीतने का अच्छा रिकॉर्ड रहा है. ओडिशा और हरियाणा में उनके हाल के कार्यकाल ने पार्टी में उनकी साख को काफी बढ़ाया है.

ध्यान रहे पिछले साल, प्रधान को ओडिशा में बीजेपी का कैंपेन लीड करने की जिम्मेदारी दी गई थी. ओडिशा के विषय में बताते चलें कि यह एक ऐसा राज्य है जहां बीजू जनता दल (बीजेडी) का लंबे समय से दबदबा रहा है. प्रधान के नेतृत्व और मार्गदर्शन में बीजेपी ने न केवल एक मजबूत कैंपेन चलाया, बल्कि राज्य में पहली बार सरकार भी बनाई, और 20 साल से सत्ता में रहे सीएम नवीन पटनायक को सत्ता से बाहर कर दिया.

पार्टी के घोषणापत्र को तैयार करने और कैंपेन के संदेश को प्रभावशाली बनाने में प्रधान की अहम भूमिका थी, जिसमें विकास और अच्छा शासन मुख्य मुद्दे थे. इसके फौरन बाद, प्रधान को हरियाणा की ज़िम्मेदारी सौंपी गई, जो एक ऐसा राज्य था जहां बीजेपी को सत्ता विरोधी लहर का सामना करना पड़ रहा था.

तमाम जटिलताओं के बावजूद, पार्टी ने लगातार तीसरी बार सत्ता हासिल की और 90 विधानसभा सीटों में से 48 सीटें जीतीं. हरियाणा में उनका तरीका पूरी तरह से जमीनी स्तर का था. उन्होंने स्थानीय स्तर पर लोगों से संपर्क पर ध्यान दिया, बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को सशक्त बनाया और कमजोर क्षेत्रों में लक्षित हस्तक्षेप किया. उनकी नेतृत्व क्षमता से पार्टी के संगठन में कमियों को दूर करने और मतदाताओं से बेहतर संबंध बनाने में मदद मिली, जो निर्णायक साबित हुआ.

बिहार में BJP के काम आ सकता है एक्सपीरियंस

बता दें कि यह कोई पहला अवसर नहीं है जब प्रधान को बिहार की जिम्मेदारी सौंपी गई है. 2010 के बिहार विधानसभा चुनाव में वे को-इनचार्ज के तौर पर काम कर चुके हैं. यह वह समय था जब बीजेपी-जेडीयू गठबंधन ने राज्य में अपनी सबसे बड़ी जीत हासिल की थी. पिछले कुछ सालों में, प्रधान ने उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और उत्तराखंड में चुनाव प्रचार में भी अहम भूमिका निभाई है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के करीबी सहयोगी प्रधान अपनी राजनीतिक समझ, संगठन क्षमता और गठबंधन की राजनीति को कुशलता से संभालने की काबिलियत के लिए जाने जाते हैं. पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के साथ उनका करीबी संबंध राज्य स्तर पर केंद्रीय योजनाओं को बेहतर तरीके से लागू करने में मददगार साबित होता है.

आखिर क्यों बिहार में चुनाव लड़ना होता है दलों के लिए मुश्किल?

बिहार में, प्रधान के सामने सबसे बड़ी चुनौती सहयोगियों, खासकर जेडीयू और अन्य एनडीए सहयोगियों जैसे लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास), हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा और राष्ट्रीय लोक जनता दल के साथ सीट बंटवारे पर बातचीत करना होगा. सीट बंटवारे को लेकर मतभेद पहले ही सामने आने लगे हैं, कई सहयोगी 243 सदस्यीय विधानसभा में ज़्यादा सीटें मांग रहे हैं.

क्या OBC वोटबैंक को रिझाने के लिए प्रधान लाए गए बिहार

गौरतलब है कि बिहार में जातिगत समीकरण अहम भूमिका निभाते हैं, इसलिए प्रधान का ओबीसी बैकग्राउंड राजनीतिक रूप से फायदेमंद माना जा रहा है. बीजेपी को यादव के अलावा अन्य ओबीसी और अति पिछड़ा वर्ग के वोट एकजुट करने के लिए अपने ओबीसी नेतृत्व पर निर्भर रहना होगा, क्योंकि ये वोट एनडीए की किस्मत तय करते हैं.

बहरहाल जिक्र प्रधान, उनकी उपलब्धियों का हुआ है. इसलिए उनको बिहार की कमान देना फायदेमंद रहेगा या नहीं? इसका फैसला तो वक़्त करेगा. लेकिन जो वर्तमान है और जिस तरह भाजपा बिहार के लिए गंभीर है उसे देखकर इतना तो साफ़ है कि पार्टी इस किले को गंवाने के मूड में हरगिज है है. पार्टी और शीर्ष नेतृत्व का प्रयास यही है कि यहां कुछ ऐसा इतिहास रचा जाए जो अन्य राज्यों के लिए नजीर बन सके.

