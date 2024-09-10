FacebookTwitterYoutubeInstagram
ब्रेकिंग न्यूज़

महाराष्ट्र ATS का बीड जिले में बड़ा ऑपरेशन. 4 संदिग्धों को हिरासतों में लिया. फर्जी बैंक खातों, QR कोड का इस्तेमाल कर रहे थे.

क्या बला है Fictosexuality, जिसमें असली नहीं फिल्मी किरदारों से हो जाता है प्यार? जानें क्यों आया ट्रेंड में

क्या बला है Fictosexuality, जिसमें असली नहीं फिल्मी किरदारों से हो जाता है प्यार? जानें क्यों आया ट्रेंड में

17 यूक्रेनी, 6 जॉर्जिया और 3 इंडियन... US ने जिस रूसी जहाज को पकड़ा, उसमें इन चार देशों के 28 क्रू मेंबर्स

17 यूक्रेनी, 6 जॉर्जिया और 3 इंडियन... US ने जिस रूसी जहाज को पकड़ा, उसमें इन चार देशों के 28 क्रू मेंबर्स

देश में इस रूट पर दौड़ेगी पहली हाइड्रोजन ट्रेन, जानिए कितनी होगी इसकी स्पीड

देश में इस रूट पर दौड़ेगी पहली हाइड्रोजन ट्रेन, जानिए कितनी होगी इसकी स्पीड

किस मुगल बादशाह ने बनवाई थी दिल्ली की जामा मस्जिद? जानिए कितने एकड़ में फैली है यह भव्य इमारत

किस मुगल बादशाह ने बनवाई थी दिल्ली की जामा मस्जिद? जानिए कितने एकड़ में फैली है यह भव्य इमारत

बॉक्स ऑफिस पर ‘धुरंधर’ का तूफान, भारत की टॉप 5 कमाने वाली फिल्मों में हुई शामिल, देखें लिस्ट में कौन है सबसे ऊपर

बॉक्स ऑफिस पर ‘धुरंधर’ का तूफान, भारत की टॉप 5 कमाने वाली फिल्मों में हुई शामिल, देखें लिस्ट में कौन है सबसे ऊपर

बिना मा-बाप के बीता बचपन, फिर भी बना डाला अरबों का साम्राज्य; आज ब्लैक में भी बिकता है माल

बिना मा-बाप के बीता बचपन, फिर भी बना डाला अरबों का साम्राज्य; आज ब्लैक में भी बिकता है माल

Viral News: आत्महत्या करने गई थी रेल की पटरी पर और लग गई आंख, वीडियो में देखें फिर क्या हुआ

Bihar Viral Video: जाको राखे साईंया मार सके ना कोय...... जी हां इसी पंक्ति का जीवंत उदाहरण बिहार के मोतिहारी से देखने को मिला है. जानें क्या है पूरा मामला.

Latest News

डीएनए हिंदी वेब डेस्क

Updated : Sep 10, 2024, 10:56 PM IST

Viral News: आत्महत्या करने गई थी रेल की पटरी पर और लग गई आंख, वीडियो में देखें फिर क्या हुआ
Viral Video: बिहार के मोतिहारी से एक ऐसी वीडियो आई जिसे देखने के बाद लोग भौंचक रह गए. आए दिन रेलवे के पटरी पर आत्महत्या करने की खबरें आती रहती हैं. ताजा मामला बिहार से आया है, लेकिन इस बार ड्राइवर की सूझबूझ के कारण लड़की की जान बच गई है. एक लड़की आत्महत्या करने के इरादे से रेलवे ट्रैक पर लेट गई थी, लेकिन ट्रेन का इंतजार करते-करते उसे गहरी नींद आ गई.  घटना चकिया रेलवे स्टेशन के पास की है, जहां लड़की ने अपनी जिंदगी खत्म करने का फैसला किया था, लेकिन ऊपर वाले का शायद कुछ और ही इरादा था.


रेलवे पटरी पर ही आ गई नींद
बिहार की इस घटना का वीडियो वायरल (Viral Video) हो रहा है. लड़की आत्महत्या करने के लिए ट्रैक पर लेट गई थी और उसकी आंख लग गई थी. उस ट्रैक से गुजरने वाली ट्रेन के लोको पायलट की नजर उस पर पड़ी. पायलट ने सूझबूझ दिखाते हुए इमरजेंसी ब्रेक लगाए और किसी फिल्मी सीन की तरह ट्रेन ठीक उस लड़की के पास आकर रुक गई. आवाज सुनकर लड़की भी नींद से जागी और उसने पुलिस को बताया कि वह यहां मरने के इरादे से आई थी.

यह भी पढ़ें:  बेटी बनी मिसाल, इस तरह बचाई मां की जान; वीडियो देख उड़ जाएंगे होश

ट्रेन रुकने के बाद पायलट ने बिना समय गंवाए नीचे उतरकर लड़की को जगाया. वहां के स्थानीय लोगों ने भी इस पूरे घटना में मदद की और लड़की को सुरक्षित ट्रैक से हटाया. इस वीडियो ने सभी को चौंका दिया है. इस घटना ने यह साबित कर दिया कि कभी-कभी जीवन हमें दूसरा मौका देता है. सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रही है और लोग लोको पायलट की सतर्कता और सूझबूझ की जमकर तारीफ कर रहे हैं.

यह भी पढ़ें: कराची Hit and Run केस के बाद पिता ने बेटी के सिर पर लगाया CCTV, सोशल मीडिया पर मचा हंगामा, देखें Video

ख़बर की और जानकारी के लिए डाउनलोड करें DNA App, अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकxइंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

