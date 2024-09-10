Viral News: आत्महत्या करने गई थी रेल की पटरी पर और लग गई आंख, वीडियो में देखें फिर क्या हुआ

Bihar Viral Video: जाको राखे साईंया मार सके ना कोय...... जी हां इसी पंक्ति का जीवंत उदाहरण बिहार के मोतिहारी से देखने को मिला है. जानें क्या है पूरा मामला.

Viral Video: बिहार के मोतिहारी से एक ऐसी वीडियो आई जिसे देखने के बाद लोग भौंचक रह गए. आए दिन रेलवे के पटरी पर आत्महत्या करने की खबरें आती रहती हैं. ताजा मामला बिहार से आया है, लेकिन इस बार ड्राइवर की सूझबूझ के कारण लड़की की जान बच गई है. एक लड़की आत्महत्या करने के इरादे से रेलवे ट्रैक पर लेट गई थी, लेकिन ट्रेन का इंतजार करते-करते उसे गहरी नींद आ गई. घटना चकिया रेलवे स्टेशन के पास की है, जहां लड़की ने अपनी जिंदगी खत्म करने का फैसला किया था, लेकिन ऊपर वाले का शायद कुछ और ही इरादा था.



रेलवे पटरी पर ही आ गई नींद

बिहार की इस घटना का वीडियो वायरल (Viral Video) हो रहा है. लड़की आत्महत्या करने के लिए ट्रैक पर लेट गई थी और उसकी आंख लग गई थी. उस ट्रैक से गुजरने वाली ट्रेन के लोको पायलट की नजर उस पर पड़ी. पायलट ने सूझबूझ दिखाते हुए इमरजेंसी ब्रेक लगाए और किसी फिल्मी सीन की तरह ट्रेन ठीक उस लड़की के पास आकर रुक गई. आवाज सुनकर लड़की भी नींद से जागी और उसने पुलिस को बताया कि वह यहां मरने के इरादे से आई थी.

ट्रेन रुकने के बाद पायलट ने बिना समय गंवाए नीचे उतरकर लड़की को जगाया. वहां के स्थानीय लोगों ने भी इस पूरे घटना में मदद की और लड़की को सुरक्षित ट्रैक से हटाया. इस वीडियो ने सभी को चौंका दिया है. इस घटना ने यह साबित कर दिया कि कभी-कभी जीवन हमें दूसरा मौका देता है. सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रही है और लोग लोको पायलट की सतर्कता और सूझबूझ की जमकर तारीफ कर रहे हैं.

