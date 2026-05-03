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गंगा एक्सप्रेसवे किन धार्मिक स्थलों को जोड़ेगा? अब वीकेंड में 5-6 घंटे में पूरी होगी तीर्थ यात्रा, पैसा और समय दोनों बचेंगे

क्या अब प्रयागराज, अयोध्या या काशी जाना सिर्फ छुट्टियों का प्लान नहीं, बल्कि एक आसान वीकेंड ट्रिप बन जाएगा? गंगा एक्सप्रेसवे यही बदलाव लाने वाला है. यह सिर्फ एक सड़क नहीं, बल्कि समय, सुविधा और धार्मिक पर्यटन का नया समीकरण है, जिसका सीधा असर आम लोगों की जिंदगी पर पड़ेगा.

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ऋतु सिंह

Updated : May 03, 2026, 07:04 AM IST

गंगा एक्सप्रेसवे किन धार्मिक स्थलों को जोड़ेगा? अब वीकेंड में 5-6 घंटे में पूरी होगी तीर्थ यात्रा, पैसा और समय दोनों बचेंगे

Now, every weekend becomes a pilgrimage—the marvel of the Ganga Expressway.

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गंगा एक्सप्रेसवे के उद्घाटन से पर्यटन को काफी लाभ होने की संभावना है. इससे लोग उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध धार्मिक स्थलों की यात्रा कम से कम समय में कर सकेंगे. इससे यात्रा का समय आधा हो जाएगा. करीब 594 किलोमीटर लंबा गंगा एक्सप्रेसवे मेरठ से प्रयागराज तक फैला है. पहले यही सफर 10 से 12 घंटे में पूरा होता था, लेकिन अब यह समय घटकर लगभग 5-6 घंटे रह जाएगा. इसका सबसे बड़ा फायदा उन लोगों को होगा जो नौकरी या बिजनेस में व्यस्त रहते हैं और लंबी छुट्टियां नहीं ले पाते. अब वे शनिवार-रविवार में ही दर्शन कर वापस लौट सकेंगे. इससे यात्रा की थकान कम होगी और परिवार के साथ क्वालिटी टाइम बढ़ेगा.

धार्मिक पर्यटन का नया कॉरिडोर
यह एक्सप्रेसवे सिर्फ दूरी कम नहीं करता, बल्कि कई प्रमुख धार्मिक स्थलों को एक ही मार्ग से जोड़ देता है. गढ़मुक्तेश्वर, कल्कि धाम, बेलहा देवी धाम, चंद्रिका देवी मंदिर और प्रयागराज का त्रिवेणी संगम अब एक आसान रूट पर आ जाएंगे. इसका मतलब यह है कि श्रद्धालु एक ही यात्रा में कई स्थानों के दर्शन कर पाएंगे, जिससे धार्मिक यात्राएं ज्यादा किफायती और व्यवस्थित बनेंगी.

शहरों के बीच बढ़ेगा धार्मिक और सांस्कृतिक कनेक्शन
गंगा एक्सप्रेसवे प्रयागराज को वाराणसी, विंध्याचल, अयोध्या, गोरखनाथ मंदिर, नैमिषारण्य और चित्रकूट जैसे बड़े तीर्थ स्थलों से बेहतर तरीके से जोड़ता है. इसका असर सिर्फ यात्रा पर नहीं, बल्कि स्थानीय अर्थव्यवस्था पर भी पड़ेगा. छोटे शहरों के होटल, ढाबे, गाइड और स्थानीय व्यापारियों की आय बढ़ेगी. यानी यह एक्सप्रेसवे सिर्फ पर्यटकों को नहीं, बल्कि हजारों स्थानीय परिवारों को रोज़गार का नया मौका देगा.

आम आदमी के लिए असली फायदा क्या है?
सबसे बड़ा सवाल यही है कि इससे आपकी जिंदगी में क्या बदलेगा. पहला, यात्रा सस्ती और तेज होगी. दूसरा, अचानक प्लान बनाकर भी आप धार्मिक यात्रा कर पाएंगे. तीसरा, बेहतर सड़कें होने से सुरक्षा भी बढ़ेगी. इसके अलावा, ट्रैफिक कम होने और सीधी कनेक्टिविटी मिलने से पेट्रोल-डीजल की बचत भी होगी. यानी समय के साथ-साथ खर्च भी कम होगा.

माइक्रो-टूरिज्म की होगी शुरुआत

 गंगा एक्सप्रेसवे का एक बड़ा लेकिन कम चर्चा वाला पहलू है माइक्रो-टूरिज्म का उभरना.
पहले लोग सिर्फ बड़े शहरों या प्रसिद्ध तीर्थों तक सीमित रहते थे, लेकिन अब रास्ते में पड़ने वाले छोटे धार्मिक और सांस्कृतिक स्थल भी लोकप्रिय होंगे. इससे पर्यटन का फायदा बड़े शहरों से निकलकर छोटे कस्बों तक पहुंचेगा. यह बदलाव उत्तर प्रदेश के टूरिज्म मैप को पूरी तरह बदल सकता है.

गंगा एक्सप्रेसवे केवल एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट नहीं, बल्कि एक ऐसा बदलाव है जो यात्रा को आसान, सस्ता और ज्यादा सुलभ बनाएगा. यह समय बचाएगा, अवसर बढ़ाएगा और धार्मिक पर्यटन को एक नए स्तर पर ले जाएगा. अब तीर्थ यात्रा सिर्फ एक लंबा प्लान नहीं, बल्कि एक आसान अनुभव बनने जा रही है.

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