Men's Health Tips: पुरुषों की ये 6 गलतियां बिस्तर पर उन्हें बनाती हैं कमजोर, रिलेशन में आ जाती है दरार

Men's Health Tips: पुरुष अनजाने में ही कुछ गलतियां ऐसी करते हैं जिससे बेड पर उनकी परफॉर्मेंस खराब होती जाती है और उनका वैवाहिक सुख खत्म होने लगता है.

डीएनए हिंदीः क्या आप अचानक से आप अपने पार्टनर को खुश नहीं रख पा रहे (Unable to Keep Partner Happy). बेड पर जाते ही आपका स्टेमिना जवाब दे देता है (Your Stamina Going Down) या आपकी नसों में तनाव महसूस (Not Feel the Tension in Nerves) नहीं होता है? तो इसके पीछे आपकी कुछ खराब आदते (Bad Habits) जिम्मेदार हैं.

असल में बहुत से लोगों को ये पता ही नहीं होता है कि उनकी कुछ आदते केवल सेहत को ही नहीं उनके वैवाहिक खुशियों पर भी ग्रहण की तरह छाने लगती हैं. यहां पुरुषों की उन 6 सबसे खराब आदतों के बारे में चर्चा करेंगे जो उनके बेड पर परफॉर्मेंस को खराब करने के लिए जिम्मेदार माने जाते हैं और नतीजा उनके रिश्ते में दरार और कलह के रूप में सामने आता है. अगर आप शादीशुदा हैं तो आपको जरूर इस खबर को पढ़ना चाहिए, क्योंकि उनकी गलत आदते उन्हें अंदर से खोखला बना रही होती हैं. तो चलिए जानें किन आदतों से आपको तौबा करने की जरूरत है.

बहुत ज्यादा ऑयली और जंक फूड खाना

आपको लगता होगा इससे बेड पर परफॉर्मेंस कैसे खराब हो सकती है. लेकिन ये बड़ी वजह है क्योंकि इससे हाई कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है और ब्लड सर्कुलेशन सही न होने से मांसपेशियों और नसों में तनाव नहीं बनन पाता. इतना ही नहीं अगर आप लंबे समय तक कोलेस्ट्रॉल की दवा खांए तो उसके साइड इफेक्ट से भी ऐसा होता है. नसों में तनाव न होने से आप अपने पार्टनर को सेटिस्फाइड नहीं कर पाएंगे और खुद भी हतोत्साहित होंगे.

सिगरेट और शराब पीने की आदत

सिगरेट और शराब की लत आपके लिवर और लंग्स को ही नहीं आपके वैवाहिक जीवन को भी नष्ट कर रही होती है. आपका ये शौक आपको हाई ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज और मोटापे का शिकार बनाएगा और ये सारी ही बीमारियां अपके वैवाहिक जीवन पर असर डालेंगी. इन सभी बीमारियों में ब्लड सर्कुलेशन खराब होता है जिससे मसल्स में तनाव नहीं बनने पाता है.

एक्सरसाइज ना करने की आदत

एक्सरसाइज करने से ना सिर्फ मसल्स मजबूत रहती हैं, बल्कि शरीर में ऑक्सीजन का लेवल भी सही रहता है और ब्लड सर्कुलेशन लेवल भी हाई होता है. इससे नसों में रक्तसंचार बढ़ने से शरीर के कोने कोने तक ऑक्सीजन पहुंचता है लेकिन एक्सरसाइज की कमी से पुरुषों का स्टेमिना भी कम हो सकता है और बेड पर वह बेहतर एक्टिविटी अपने पार्टनर के साथ चाह कर भी नहीं कर पाते हैं.

अंडकोष पर ध्यान ना देना

अगर आप भी अपने अंडकोष के स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं दे रहे तो ये आपके लिए बहुत गंभीर बात होगी. अगर अंडकोष बढ़ रहे या उसमें गांठ, सूजन आदि नजर आए तो तुंरत उसे डॉक्टर को दिखाएं. अपने अंडकोष में होने वाले बदालव पर नजर रखें क्योंकि ये प्रोस्टेट कैंसर की वजह हो सकते हैं. अपने अंडकोष के साथ किसी भी तरह का खिलवाड़ न करें.

स्ट्रेस में रहना

अगर आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रहते हैं तो इसका सीधा सा असर आपके परफार्मेंस पर भी पड़ेगा. स्ट्रेस या डिप्रेशन के कारण मासपेशियों में तनाव कम होने लगता है और एंग्जाइटी के कारण स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल बढ़ेगा जिससे आपकी मासपेशियों में तनाव खत्म होता जाएगा.

नाश्ता छोड़ देने की आदत

अधिकतर पुरुष जिम्मेदारी और कामकाज के चक्कर में नाश्ता करने से कई बार बचते हैं. जबकि ये उनकी सबसे बड़ी गलती और आदत है. हेल्दी ब्रेकफास्ट पूरे दिन के लिए ताकत और एनर्जी के लिए जरूरी है ताकि आप बिना थके बेहतर काम कर सकें औश्र जब शाम को घर आएं तो आपके अंदर थकान, कमजोरी या सिरदर्द जैसी दिक्कते न हों.

(Disclaimer: हमारा लेख केवल जानकारी प्रदान करने के लिए है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें.)

