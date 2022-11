Relationship Tips: रिश्ते में नहीं रहा पहले जैसा प्यार और रोमांस? ये टिप्स लव-लाइफ में भर देंगे नया स्पार्क

ये आसान टिप्स आपके रिश्ते को बरकरार रखने में कर सकते हैं मदद

डीएनए हिंदी: How To Keep Relationship Interesting : कई रिश्तों के शुरूआती दिन काफी थ्रिलिंग होते हैं. इस दौरान दोनों ही पार्टनर अपना ज्यादा से ज्यादा समय अपने पार्टनर के साथ बिताना चाहते हैं और अपने प्यार को महसूस करना चाहते हैं. ऐसे में पार्टनर की छोटी, बड़ी प्यारी हरकत मन को रोमांच से भर देता है.

लेकिन कई बार ये वक्त एक झटके में बदल जाता है, जैसे जैसे समय बीतता है रिश्तों में खटास आने लगता है. ऐसे हजारों कपल हैं जो अपनी दिनचर्या में बिजी हो जाते हैं, जिसके चलते उनके प्यार का वह रोमांच कहीं धूमिल होने लगता है. ऐसे में कपल एक छत के नीचे रहते हुए भी अनरोमांटिक जिंदगी जीने लगते हैं. अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है और आप भी रिश्ते में खोए हुए प्यार और रोमांस को वापस लौटाना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको ज्यादा नहीं थोड़े-बहुत एफर्ट करने होंगे, हम आपको कुछ टिप्स बता रहे हैं जो आपके रिलेशनशिप को बनाए रखने में मदद (Tips To Bring Excitement Back Into Your Long Term-Relationship) कर सकते हैं.

बातचीत से निकालें होने वाली लड़ाई का हल

अक्सर रिलेशनशिप के शुरुआती दिनों में जिन छोटी-छोटी गलतियों को कपल मुस्कुराते हुए अनदेखा कर देते हैं, रिलेशनशिप में आने के कुछ दिनों बाद ही उनपर बड़ी लड़ाइयां हो जाती हैं. आजकल तो रिश्ते में ब्लेम गेम भी बढ़ गया है. ऐसे में अक्सर रिश्ते में बढ़ रही दूरी का कारण आप अपने पार्टनर को मानते हैं और आपके पार्टनर की नजरों में इसके जिम्मेदार आप हैं. ऐसे में इसका सीधा असर आपके रिश्तों में पड़ता है. इसलिए कपल को तुंरत आपस में बातचीत करके यह समझना होगा कि आखिर गलती कहां हुई, और आगे कैसे इसको बेहतर तरीके से हैंडल किया जा सकता है.

कुछ नया करें

अगर आपको महसूस हो रहा है कि आपके लाइफ से रोमांस धीरे-धीरे गायब हो रहा है तो आप इसे वापस लाने के लिए नए- नए तरीके आजमाएं. ऐसे में आप अपने पार्टनर के साथ में खाना बनाना, स्पॉ, गॉर्डनिंग, बिजी लाइफ से थोड़ा वक्त निकालकर वर्कआउट करना ये सारे आइडियाज़ अपना सकते हैं जो आपके बिगड़ रहे रिश्ते के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित हो सकता है. ऐसा करने से आपके रिश्ते में नयापन भी आएगा और दिमाग भी लाइट रहेगा.

एक-दूसरे को करें फील

कई बार होता है कि साथ रहने पर एक-दूसरे को लेकर वो एक्साइटमेंट नहीं रहती जो डेटिंग के समय हुआ करती थी.

लेकिन अपने रिश्ते में प्यार के एहसास को बनाए रखने के लिए आप समय-समय पर उन चीज़ों को दोहराएं जो आप दोनों को बेहद पसंद हों, यह डिनर पर जाना, क्लबिंग, साथ में शॉपिंग या भी मूवी नाइट हो सकता है.

चुहलबाजी का अपना अलग मजा

अगर आप दोनों रोमांस तो करते हैं पर इससे जुड़ी बातचीत नहीं तो इससे आपके रिश्ते में रोमांस का टिक पाना मुश्किल हो जाएगा. ऐसे में इंटीमेटेशन से जुड़ी छोटी-मोटी चुहलबाजियां आपकी लाइफ को मसालेदार बना सकती हैं. साथ ही पार्टनर के साथ आपके बॉण्ड को भी मजबूत करने में मदद कर सकती हैं.

