Menopause Effects: क्या मीनोपॉज के बाद भी आपकी शादीशुदा लाइफ हो सकती है बेहतर, ये हैं कुछ टिप्स

Menopause के बाद महिलाओं में कई बदलाव होते हैं, ऐसे में शारीरिक संबंध बन ाने को लेकर कुछ टिप्स है, जिससे वे खुश हो सकती हैं.

डीएनए हिंदी: Physical Relation after Menopause- मीनोपॉज शरीर में होने वाली एक प्राकृतिक जैविक प्रक्रिया है जो एक महिला के मासिक धर्म रुक जाने को कहते हैं. जो प्रजनन क्षमता के अंत को भी चिह्नित करती है. इसकी सामान्य शुरुआत मध्यम आयु वर्ग की महिलाओं में देखी जाती है, 40 से 50 वर्ष की आयु के बीच महिलाओं को मीनोपॉज होते हैं. जैसे-जैसे उम्र बढ़ती है, प्रजनन चक्र धीमा हो जाता है और रुकने की तैयारी करता है. आम धारणा के अनुसार उम्र बढ़ने के साथ-साथ महिलाओं में शारीरिक संबंध बनाने की इच्छा कम हो जाती है, लेकिन कई मामलों देखा गया है कि मीनोपॉज के बाद भी महिलाओं की सेक्स लाइफ काफी अच्छी रहती है. आईए जानते हैं कि मीनोपॉज के बाद भी आप कैसे अपनी सेक्स लाइफ (Sex Life) को बेहतर बना सकती हैं.

मीनोपॉज के बाद शरीर में होने वाले बदलाव (Changes in Women)

अनियमित माहवारी

वजन बढ़ना

सूखी और पतली त्वचा और बाल झड़ना

भावनात्मक परिवर्तन

बार-बार मूड बदलना

क्रोध और चिड़चिड़ापन

प्रेरणा की कमी और ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई

प्रीमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम (PMS) का बिगड़ना

कामेच्छा में परिवर्तन (सेक्स ड्राइव)

ऊर्जा की हानि और अनिद्रा

चिंता और अवसाद

इन बदलावों के बाद भी आप कुछ बातें जिंदगी में अपनाकर अपनी सेक्स लाइफ को बेहतर बना सकती हैं.

Tips for Better Sex Life after Menopause

सेक्स के बारे में अपने साथी से बात करें, इसके साथ साथ अपना दृष्टिकोण बदलना शुरू करें.



कई बार एक उम्र के बाद इस बारे में बात नहीं की जाती है लेकिन मीनोपॉज के बाद भी आप इसमें इंट्रेस्ट दिखा सकती हैं.

जब आप मिड एज में आ जाते हैं तब शारीरिक संबंध बनाने को लेकर बात नहीं करते हैं और डिप्रेशन आ जाता है.

अगर आप अवसाद के किसी भी लक्षण को देखते हैं तो चिकित्सक की सहायता लें.

डायबिटीज और हाईपरटेंशन की दवाएं आपकी सेक्स लाइफ को प्रभावित करती हैं, ऐसे में आप कोई दूसरा विकल्प तलाश करें

स्वस्थ रहें, नियमित व्यायाम करें और स्वस्थ भोजन के माध्यम से फिट और स्वस्थ रहने की कोशिश करें.

अपने तनाव और चिंता को दूर करें, नौकरी का दबाव, पारिवारिक जिम्मेदारियां, गोपनीयता की कमी, और बच्चों या बूढ़े माता-पिता की चिंता तनाव पैदा करती है, ऐसे में कोशिश करें ये बातें आपकी सेक्स लाइफ को प्रभावित न करें

शराब सीमित करें, हालांकि एक गिलास वाइन आपकी कामेच्छा को बढ़ा सकती है, लेकिन भारी शराब पीने से आपके यौन स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है

यौन समस्याओं पर चर्चा करना मुश्किल हो सकता है, लेकिन अपने डॉक्टर से सलाह लेना हमेशा अच्छा होता है. आपका डॉक्टर आपको और आपके साथी को यौन रोग में विशेषज्ञता वाले स्वास्थ्य पेशेवर के पास भेज सकता है.



चिकित्सक आपके साथी के साथ व्यक्तिगत रूप से यौन परामर्श की सलाह दे सकता है, चिकित्सा सहायता, पेशेवर मार्गदर्शन और परामर्श से जुड़े सहयोगात्मक उपाय इन जैविक परिवर्तनों से निपटने और जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाने में मदद कर सकते हैं

इसलिए, भले ही मीनोपॉज के दौरान कुछ शारीरिक और मानसिक कठिनाइयां हों, फिर भी एक महिला संतोषजनक यौन जीवन का आनंद ले सकती है

