Sexting: सेक्सटिंग से ही शारीरिक संबंध वाला मिल सकता है आपको मजा, जानें ये टिप्स एंड ट्रिक्स

Benefits of Sexting: सेक्स ही नहीं सेक्सटिंग करने के भी फायदे बहुत हैं. अगर आप सेक्सटिंग करना नही जानते तो यहां से आइडिया लें.

डीएनए हिंदीः अगर आपको ये लगता है कि फिजिकल रिलेशनशिप (Physical Relationship) बना कर ही मन या मस्तिष्क को संतुष्टि मिल सकती (Mental Satisfaction) है तो आपको बता दें कि सेक्सटिंग (Sexting) वो तरीका है जिससे आप दूर रहकर भी खुद को सेटिस्फाइड कर सकते हैं. सेक्सटिंग न केवल आपके अकेलेपन को दूर कर सकता है बल्कि आपके लॉग रिलेशनशिप (Long Relationship) में एक चिंगारी पैदा किए रहेगा.

सेक्सटिंग करने से मस्तिष्क बिलकुल वैसे ही सेटिस्फाइड होता है (Sexting Satisfies the Brain Exactly Same Like Sex) जैसे कि सेक्स के बाद होता है. गुड फील कराने वाले ये हार्मोंस सेक्सटिंग से भी निकलते हैं ( Feel Good Hormones Released from Sexting). लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में इंटिमेसी महसूस करने और वर्चुअल सेक्स (Virtual Sex) का आनंद लेने का इससे बेहतर तरीका कुछ और नहीं हो सकता है. ऐसा कर के आप अपने अंदर अपने पार्टनर के प्रति एक खिंचाव महसूस करते हैं. तो चलिए आपको आज सेक्सटिंग करने का तरीका और फायदे के बारे में बताएं.

Sex Secret: महिलाओं में सेक्‍स की इच्‍छा बढ़ा देगा ये तरीका, मर्द जान लें ये राज की बात

सेक्सटिंग क्या है – What is Sexting in Hindi

सेक्सटिंग एक ऐसा शब्द है जो यौन क्रियाओं से जुड़ा हुआ है. सेक्सटिंग यानि कि सेक्स टेक्सटिंग (sexting in hindi) जिसका मतलब होता है अपने पार्टनर को सेक्सी तस्वीरें और मैसेज एक-दूसरे को भेजना. आसान बातों में कहा जाये तो, जब आप फोन पर अपनी सेक्शुअल फोटोज़, न्यूड्स, सेक्सी टेक्स्ट मैसेज एक दूसरे को भेजते हैं, उसे सेक्सटिंग (sexting meaning in hindi) कहा जाता है. सेक्सटिंग से कपल के बीच दूर रहकर भी इंटिमेसी बनी रहती है. आजकल युवाओं में सेक्सटिंग का चलन तेजी से बढ़ रहा है. कपल अपने रिलेशनशिप को स्पाइसी बनाने के लिए सेक्सटिंग (sexy messeges in hindi) का सहारा लेते हैं.

सेक्‍सटिंग के तरीके – Sexting Tips in Hindi

सेक्सटिंग (sexting in hindi) का सीधा सा मतलब है सेक्स की बातें. मैसेज या चैट करते समय गंदी वात जाे आपके यौन संबंध को जागृत कर दे. शादीशुदा जिंदगी व लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में फन, रोमांच और स्पाइस ऐड करने के लिए जब भी आप अपने पार्टनर से दूर हों या भीड़ या पार्टी में हों तो रोमांस का मजा सेक्सटिंग कर ले सकते हैं. कई बार आप घर परिवार के सामने जब बैठे हों और एक दूसरे को मैसेज कर मजे ले सकते हैं. ऐसा करने से लिबिडो बढ़ता है. ये एक्टिविटीज़आपको और आपके पार्टनर को टर्न ऑन करती हैं और सेक्स की तरफ ले जाती हैं. सेक्सटिंग भी एक तरह की चैट होती है. बस इसमें नॉर्मल बातों की जगह डर्टी और सेक्सुअल टॉक करते हैं. अगर आप एक बेहतर सेक्स लाइफ और चाहती हैं तो इन सेक्सटिंग के तरीकों (how to do sexting) को जरूर ट्राय करें.

शारीरिक संबंध बनाने से पहले जान लें 6 बातें, पार्टनर चुंबक की तरह महसूस करेगा खिंचाव

पार्टनर से सेक्सटिंग के जरिए उनकी सेक्स फैंटेसी जान सकते हैं. इससे आप पार्टनर का पर्फोंमेंस और शानदार बना सकेंगे.

मैसेज में नहीं इमोजी भेज कर भी आप अपने दिल की बात बता सकते हैं.

सेक्सटिंग से आप किसी भी समय और कहीं भी अपने पार्टनर की उम्मीदों और इच्छाओं को बढ़ा देते हैं.

सेक्सटिंग से रात से पहले का सीन क्रिएट करके उन्हें ऑफिस से घर जल्दी आने पर मजबूर कर सकते हैं.

सेक्सटिंग करते हुए आप पार्टनर की बेड परफार्मेंस की तारीफ करें. ये असरदार नुस्खा है किसी को करीब लाने का,

सेक्सटिंग के दौरान न्यूड फोटोज (dirty text messages) भेजने का चलन काफी बढ़ गया है. लेकिन इस दौरान सुरक्षा के लिहाज से ऐसा करने से बचें.

सेक्सटिंग करते हुए आप मास्टरबेशन भी कर सकते हैं.

देश-दुनिया की ताज़ा खबरों Latest News पर अलग नज़रिया, अब हिंदी में Hindi News पढ़ने के लिए फ़ॉलो करें डीएनए हिंदी को गूगल, फ़ेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर