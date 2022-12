Winter Sex Benefits: सेक्स के लिए बेस्ट टाइम है सर्दियों का मौसम, इतने फायदे किसी दवा से भी नहीं मिलेंगे

डीएनए हिंदीः सेक्स के लिए सबसे अच्छा मौसम (best seasons to have sex) सर्दी मानी जाती है. ठंड सेक्स सबसे ज्यादा होता है और इसके पीछे सांटिफिक रीजन भी है. विंटर में पार्टनर की कमी ज्यादा महसूस होती है. कामेच्छा बढ़ने से लेकर प्रजनन क्षमता तक पर मौसम का असर होता है. विंटर सेक्स (winter sex) को बेहतर माना जाता है.

वैज्ञानिकों का दावा है कि ठंड में स्पर्म की गुणवत्ता अन्य मौसमों से ज्यादा अच्छी होती है इसीलिए इस मौसम को सेक्स के लिए अच्छा माना जाता है. विंटर सेक्स (winter sex) के फायदे बहुत हैं.

सर्दियों में सेक्स (winter sex) करने के हैं ये अनोखे फायदे

ठंड में शरीर का गर्म रहना है जरूरी

जो लोग अपने पार्टनर के साथ सोते हैं उन लोगों के शरीर का तापमान अधिक रहता है. जबकि गर्मियों में सेक्स करना ज्यादा आरामदायक नहीं होता. गर्मी में अधिक पसीने और खराब मौसम के कारण लोगों की इच्छा भी सेक्स के लिए नहीं होता है. विंटर में सेक्स से शरीर को गर्मी मिलती है और मूड भी ज्यादा बनता है. गर्म बिस्तर में अपने साथी के साथ समय बिताने के साथ कोई रोमांटिक फिल्म देखने रिश्ते में और गर्माहट लाता है. सर्दी में किसिंग और टचिंग इंटिमेट एक्सपीरियंस और भी रोमांचक बनती है.

हैप्पी और लव हार्मोंस रखें आपको खुश

सर्दी में इसेक्स से हमारे शरीर में ऑक्सीटोसिन और एंडोर्फिन की कमी नहीं होती है. लव और हैप्पी हॉर्मोन ऑक्सीटोसिन सर्दियों में हाई होता है इससे मूड अच्छा और दिल खुश होता है. इससे पार्टनर के साथ अच्छी बॉडिंग होती है. जबकि गर्मियों में सेक्स (summer sex) के बाद कडलिंग अच्छी नहीं लगती लेकिन सर्दियों में ऐसा नहीं होता. सर्दियों ऑक्सीटोसिन के बढ़ने से शरीर को भी कई लाभ होते हैं और कई रोगों और समस्याओं से भी मुक्ति मिलती है.

ऑर्गेज्म के लिए भी अच्छा मौसम

ऑर्गेज्म पाने के लिए भी ठंड मददगार है. पैरों में ब्लड वेसल्स पतले होते हैं और सेक्स के दौरान गर्मी से इनमे रक्त प्रवाह बढ़ जाता है. इससे जल्दी ऑर्गेज्म मिलता है. ऑर्गेज्म तक पहुंचने से चिंता और तनाव से छुटकारा मिलता है. साथ ही सर्दियों के मौसम में एंडोर्फिन नामक हार्मोन अधिक निकलता है जो आपको अच्छा और खुश महसूस कराने में मदद करता है.

ठंड में स्पर्म की गुणवत्ता होती है अच्छी

शुक्राणु यानी स्पर्म की गुणवत्ता ठंड के मौसम में बेहतर होती है. एक शोध के अनुसार सर्दियों में शुक्राणु की सघनता(concentration) काफी अधिक होती है, और शुक्राणु अंडों को निषेचित करने के लिए बेहतर आकार में होते हैं. यानी सर्दी के मौसम में संभोग करना अच्छा है, रिसर्च बताती है कि सर्दियों में महिलाओं का शरीर पुरुषों को अधिक अट्रैक्टिव लगता है.

गर्भवती होने के लिए भी बेहतर समय

एक्सपर्टस के मुताबिक नवंबर और दिसंबर में शुक्राणु की सघनता (sperm concentration) और टेस्टोस्टेरोन का स्तर अधिक होने से पुरुष और महिला दोनों ही अधिक फर्टाइल होते हैं.

सर्दी में लंबी अवधि तक सेक्स करने से मिलती है खुशी

ऐसा माना जाता है कि सर्दियों में आमतौर पर सेक्स की इच्छा अधिक होती है. गर्मी के दिनों की तुलना में पार्टनर्स सर्दी में अधिक समय यानी अवधि तक सेक्स करना पसंद करते हैं. हालांकि हर कोई यही चाहता है कि उसके सेक्स की अवधि अधिक हो. लेकिन,गर्मी के मौसम में ऐसा संभव नहीं हो पाता. वहीं ऐसा माना गया है कि दोनों पार्टनर सर्दी में सेक्स(winter sex) का अधिक आनंद ले पाते हैं. ऐसा भी माना जाता है कि महिलाएं इस दौरान सेक्स को ज्यादा एन्जॉय करती हैं. सर्दियों में शरीर को अधिक गर्मी की जरूरत होती है. ऐसे में पार्टनर का टच सबसे अधिक गर्मी प्रदान कर सकता है. इसलिए भी सर्दियों में सेक्स को बेहतरीन माना जाता है.

