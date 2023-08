Relationship Tips: ये 5 चीजें जब आपके दोस्त या पार्टनर में आएं नजर तो तुरंत हो लें उनसे अलग

अगर आपको अपने साथी में 5 चीजें नजर आती हैं तो बिना देरी किए उनसे अलग होना ही समझदारी होगी.

डीएनए हिंदीः कई बार हम किसी के प्यार या दोस्ती में इस कदर उलझ जाते हैं कि यह समझने या सोचने की क्षमता ही कम होने लगती है कि आप उस रिश्ते में क्या कुछ खो रहे हैं या आपका यूज हो रहा है. दोस्ती और प्यार में आपसी सम्मान, विश्वास और समझ बहुत जरूरी होती है, लेकिन कई बार कुछ रिश्ते एकतरफा ही इन चीजों को निभाते हैं और नतीजा तलाक या अलगाव पर आकर खत्म होता है.

कभी-कभी हम खुद को ऐसी दोस्ती में पाते हैं जहां सम्मान एकतरफा या होता ही नहीं है. इन संकेतों को पहचानना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि हम दोस्ती या प्यार के प्रति अपने भावनात्मक लगाव के कारण अंधे हो जाते हैं. लेकिन स्वस्थ और संतुष्टिदायक रिश्तों को बनाए रखने के लिए अनादर के संकेतों को समझना महत्वपूर्ण है. आज आपको उन 5 संकेतों के बारे में बताएंगे जिसे देखने के बाद आप दोस्ती या रिश्ते का सच समझ सकेंगे.

ये संकेत बताते हैं रिश्ते में नहीं बचा सम्मान (5 Signs show that No Respect Left in Relationship)

आपकी बातें इग्नोर करना

किसी भी रिश्ते में सम्मान का पहला संकेत है कि सामने वाला आपकी बातों को भी तवज्जो दे लेकिन वह आपकी बातों को इंंग्नोर करता है और केवल आपको अपना कहा करने को कहता है तो समझ लें आपके रिश्ते में ट्रांसपिरेंसी नहीं है. यदि आपका मित्र लगातार आपको टोकता है, आपकी राय को खारिज करता है, या जब आप बात करते हैं तो उदासीन लगता है या दूसरों के सामने आपको डांटना या कमतर आंकता है तो यह सम्मान की कमी का संकेत हो सकता है. अगर आपकी भावनाएं लगातार आहत होती हैं तो ऐसे रिश्ते से निकलना ही सही है.

आपकी आवश्यकताओं की उपेक्षा

एक सच्चा जीवनसाथी या मित्र आपकी आवश्यकताओं और भावनाओं को प्राथमिकता देता है. यदि आपका मित्र बार-बार अपने हितों को आपसे पहले रखता है या आपके शेड्यूल पर विचार किए बिना लगातार योजनाओं को रद्द कर देता है, तो यह सही संकेत नहीं. किसी प्लानिंग को केवल आपको बताना उसमे शामिल न करना भी सही संकेत नहीं. आपकी जरूरत या आवश्यकता को जो समझता न हो, वह साथी नहीं हो सकता.

आपकी उपलब्धियों को कम आंकना

अगर आपका साथी आपकी उपलब्धियों का जश्न मनाता है और आपके लक्ष्यों का समर्थन करता है तो ये एक पॉजिटिव साइन है लेकिन इसके विपरीत अगर वो आपकी उपलब्धियों को कमतर आंकता है या आपसे अपनी तुलना नकारात्मक ढंग से कर सकता है, या आपकी सफलता को कमतर आंकने की कोशिश कर सकता है और आपको यह मसूहस होता है कि वह आपसे ईर्ष्या और प्रतिस्पर्धा की भावना रखता है तो आप दूरी बना लें.

सहानुभूति की कमी

सहानुभूति एक रिश्ते की जरूरत होती है. यदि आपका मित्र चुनौतीपूर्ण समय के दौरान आपकी भावनाओं के प्रति थोड़ी चिंता दिखाता है या आपकी भावनाओं को अमान्य करता है, तो यह अनादर का संकेत हो सकता है. अगर आप अपने दोस्त या साथी के अंदर सहानुभूति या भावनात्मक लगाव कम देखते हैं तो अलग होना आपके लिए फायेमंद होगा.

विपरीत परिस्थितियों में साथ न देना

अगर आप किसी विपरीत परिस्थिति से जूझ रहे और ऐसे वक्त आपका साथी भी साथ खड़ा न हो तो ये रिश्ते की सम्मान को ठेस पहुंचाने जैसा है. भले ही आप बीमार हों, आपके साथ कुछ गलत हुआ हो या आप दोनों के परिवारों में दिक्कत हो. अगर आपके साथ आपका साथी बैक सपोर्ट नहीं बनता तो आपके लिए ऐसे रिश्ते मायने नहीं रखने चाहिए.

(Disclaimer: हमारा लेख केवल जानकारी प्रदान करने के लिए है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ से परामर्श करें.)

