लव एंड रिलेशनशिप

पति-पत्नी के बीच कितना भी प्यार क्यों न हो अगर यह बात खुल गई तो मनमुटाव-मनभेद और अलगाव तय है 

शादी केवल दो आत्माओं का मिलन नहीं है, बल्कि विश्वास का एक अटूट बंधन है. लेकिन पति-पत्नी के बीच विश्वास के साथ-साथ आपसी समझ भी जरूरी है. लेकिन चाणक्य नीति में कुछ बातें पति-पत्नी को आपस में शेयर न करने की सलाह दी गई है. चाहे वे एक दूसरे से कितना भी प्यार क्यों न करते हों.

ऋतु सिंह | Dec 22, 2025, 12:04 PM IST

1. चाणक्य की कुछ सीख मान लेनी चाहिए

चाणक्य की कुछ सीख मान लेनी चाहिए
1

विवाह अटूट विश्वास का बंधन है और अगर इसमें विश्वास कम हो ने लगे तो समझ लें रिश्ते में मनमुटाव से लेकर मतभेद तक पैदा होने लगते हैं.अगर पति-पत्नी के रिश्ते में एक दूसरे का सम्मान नहीं है, विश्वास उठ चुका है और एक-दूसरे के प्रति प्रेम कम हो रहा है तो समझ लें रिश्ता टिकना मुश्किल है. ऐसे में आपको चाणक्य की कुछ सीख मान लेनी चाहिए. अगर आपको रिश्ते में प्रेम और विश्वास कायम रखना है तो भूलकर भी ये बातें एक दूसरे के साथ शेयर न करें क्योंकि चाहे कितना भी प्यार आपस में हो वो खत्म होने लगता है. 
 

2.अपने अतीत के रिश्तों की गहराई

अपने अतीत के रिश्तों की गहराई
2

विवाह के बाद पुराने प्रेम संबंधों की ज्यादा जानकारी साझा करना रिश्ते में असुरक्षा और शक पैदा कर सकता है. तुलना की भावना जन्म लेती है, जिससे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचती है. चाणक्य के अनुसार, बीते कल को वर्तमान पर हावी नहीं होने देना चाहिए.

3.निजी कमजोरियां और डर

निजी कमजोरियां और डर
3

हर इंसान के भीतर कुछ डर और कमजोरियां होती हैं. इन्हें पूरी तरह उजागर करने से साथी अनजाने में या गुस्से में उनका इस्तेमाल कर सकता है. चाणक्य नीति कहती है कि अपनी आंतरिक दुर्बलताओं को हमेशा सीमित दायरे में रखें.
 

4.आर्थिक योजनाएं और गुप्त बचत

आर्थिक योजनाएं और गुप्त बचत
4

पति-पत्नी के बीच पारदर्शिता जरूरी है, लेकिन पूरी आर्थिक रणनीति या गुप्त बचत बताना कई बार तनाव बढ़ा सकता है. पैसों को लेकर असहमति रिश्ते में दरार डालती है. चाणक्य के अनुसार, भविष्य की सुरक्षा के लिए कुछ बातें गुप्त रहनी चाहिए.
 

5.परिवार के प्रति नकारात्मक भावनाएं

परिवार के प्रति नकारात्मक भावनाएं
5

ससुराल या मायके के प्रति मन में आई नकारात्मक बातें सीधे साथी से साझा करने पर टकराव बढ़ता है. इससे रिश्तों में कड़वाहट आती है. चाणक्य कहते हैं कि कटु सत्य भी सोच-समझकर और सही समय पर ही कहना चाहिए.
 

6. गुस्से में आए विचार और शब्द

 गुस्से में आए विचार और शब्द
6

गुस्से में बोले गए शब्द रिश्ते को गहरा नुकसान पहुंचाते हैं. हर नकारात्मक विचार को तुरंत साझा करना समझदारी नहीं है. चाणक्य नीति के अनुसार, क्रोध में लिया गया निर्णय और बोला गया शब्द विनाश का कारण बन सकता है.
 

7.तुलना और अपेक्षाएं

तुलना और अपेक्षाएं
7

दूसरों के रिश्तों, जीवनशैली या आदर्श पति-पत्नी से तुलना करना प्रेम को धीरे-धीरे खत्म करता है. ज्यादा अपेक्षाएं रिश्ते को बोझिल बनाती हैं. चाणक्य कहते हैं कि संतोष और स्वीकार्यता ही स्थायी संबंधों की नींव है.

