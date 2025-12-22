पति-पत्नी के बीच कितना भी प्यार क्यों न हो अगर यह बात खुल गई तो मनमुटाव-मनभेद और अलगाव तय है 

1 . चाणक्य की कुछ सीख मान लेनी चाहिए

विवाह अटूट विश्वास का बंधन है और अगर इसमें विश्वास कम हो ने लगे तो समझ लें रिश्ते में मनमुटाव से लेकर मतभेद तक पैदा होने लगते हैं.अगर पति-पत्नी के रिश्ते में एक दूसरे का सम्मान नहीं है, विश्वास उठ चुका है और एक-दूसरे के प्रति प्रेम कम हो रहा है तो समझ लें रिश्ता टिकना मुश्किल है. ऐसे में आपको चाणक्य की कुछ सीख मान लेनी चाहिए. अगर आपको रिश्ते में प्रेम और विश्वास कायम रखना है तो भूलकर भी ये बातें एक दूसरे के साथ शेयर न करें क्योंकि चाहे कितना भी प्यार आपस में हो वो खत्म होने लगता है.

