Babies Name: ऑल टाइम फेवरेट हैं A से लेकर Z तक बेटियों के ये नाम, यहां देखें यूनिक नामों की ये खास लिस्ट

ऑल टाइम फेवरेट हैं A से लेकर Z तक बेटियों के ये नाम, यहां देखें खास लिस्ट

डीएनए हिंदी: घर में नन्हें मेहमान के आते ही माता-पिता अपने बच्चे के लिए सबसे अलग और परफेक्ट (Unique Baby Names) नाम ढूंढना शुरू कर देते हैं. क्योंकि बच्चे का जन्म माता-पिता और परिवार के अन्य सदस्यों के लिए किसी खूबसूरत सपने के सच होने की तरह है, इसलिए वो अपने बेटे या बेटी (Baby Name With Meaning) का नाम बहुत ही सोच विचार (Baby Names With Meanings) कर रखते हैं. लेकिन कई बार एक अच्छा नाम ढूंढने के लिए पेरेंट्स को काफी मशक्कत भी करनी पड़ती है.

ऐसे में अगर आप भी अपनी बिटिया के लिए कोई यूनिक या ट्रेंडी (Unique Baby Names) नाम ढूंढ रहे हैं तो आज हम आपके लिए A से लेकर Z तक (A to Z Baby Girl Name) कुछ ऐसे नामों की लिस्ट लेकर आएं हैं, जो आपकी बिटिया पर खूब जंचेगा.

A-Z हिंदू बेबी गर्ल नेम लिस्ट (A to Z Hindu Baby Girl Names List)

A से शुरू होने वाले लड़कियों के नाम

आध्या- पहली शक्ति

पहली शक्ति अनन्या- असीम

असीम आर्ना- देवी लक्ष्मी

देवी लक्ष्मी आद्विका- दुनिया

दुनिया एवा- जिंदगी

B से शुरू होने वाले लड़कियों के नाम

भावना- पवित्रता

पवित्रता बृंदा- तुलसी

तुलसी बिनीता- नरम

नरम भुवि- भगवान का भेजा हुआ दूत

भगवान का भेजा हुआ दूत भाविका- जज़बातों से भरी

C से शुरू होने वाले लड़कियों के नाम

छाया- प्रतिबिंब

प्रतिबिंब चारू- सुखद

सुखद चकोरी- एक पक्षी

एक पक्षी चहल- प्यार करने वाली

प्यार करने वाली चार्वी- सुंद

D से शुरू होने वाले लड़कियों के नाम

दक्ष- पृथ्वी

पृथ्वी धृति- साहस

साहस दारिका- युवती

युवती दक्षयानी- मां दुर्गा

मां दुर्गा दीता- मां लक्ष्मी

E से शुरू होने वाले लड़कियों के नाम

इवा- जिंदगी

जिंदगी ईला- धरती

धरती ईनाक्षी- हिरण जैसी आंखों वाली

हिरण जैसी आंखों वाली एकान्ता- एक को समर्पित

F से शुरू होने वाले लड़कियों के नाम

फिज़ा- हवा

हवा फुल्की- जोश

जोश फलक- आसमान

आसमान फ्रेया- प्यार की देवी

G से शुरू होने वाले लड़कियों के नाम

गंगिका- नदी

नदी गार्गी- शिक्षित महिला

शिक्षित महिला गनिका- एक फूल

एक फूल गिन्नी- सोना

H से शुरू होने वाले लड़कियों के नाम

हरिणी- एक हिरण

एक हिरण हरिता- हरियाली

हरियाली हर्षी- हंसमुख

हंसमुख हर्षिका- हंसी

हंसी हेनी- ताज

I से शुरू होने वाले लड़कियों के नाम

इहा- इच्छा

इच्छा इजाया- त्याग

त्याग इना- शुद्ध

शुद्ध इनिका- छोटी धरती

छोटी धरती इनु- अट्रैक्टिव

J से शुरू होने वाले लड़कियों के नाम

जीविका- पानी

पानी जियरा- सुंदर

सुंदर जग्वी- सांसारिक

सांसारिक जामिनी- रात

K से शुरू होने वाले लड़कियों के नाम

काश्नी- फूल

फूल कामना- इच्छा

इच्छा काम्या- समर्थ

समर्थ कनन- वन

वन काक्षी- इत्र

L से शुरू होने वाले लड़कियों के नाम

लास्य- देवी पार्वती द्वारा किया गया नृत्य

देवी पार्वती द्वारा किया गया नृत्य लेखा- लेखन

लेखन लाखी- मां लक्ष्मी

मां लक्ष्मी लतिका- मोती की एक माला

M से शुरू होने वाले लड़कियों के नाम

मिहिका- धुंध

धुंध मायरा- प्रिय

प्रिय माया- मां लक्ष्मी

मां लक्ष्मी मधुल- मीठी

मीठी माघी- तोहफा देना

N से शुरू होने वाले नाम

नायरा- देवी सरस्वती की सुंदरता

देवी सरस्वती की सुंदरता नव्या- तारीफ के काबिल

तारीफ के काबिल नादिरा- शिखर

शिखर नईशा- विशेष

विशेष नंदा- खुशी

O से शुरू होने वाले लड़कियों के नाम

उर्वी- पृथ्वी

पृथ्वी ओजस्वी- बहादुर

बहादुर ओशी- दिव्य

P से शुरू होने वाले लड़कियों के नाम

पद्मा- कमल

कमल पहल- शुरुआत

शुरुआत पाही- फूल की पत्ती

फूल की पत्ती पंक्ति- वाक्य

वाक्य परिधि- सीमा

R से शुरू होने वाले लड़कियों के नाम

रागी- प्यारा

प्यारा राहिनी- मां सरस्वती

मां सरस्वती राजशी- मां दुर्गा

मां दुर्गा रागी- प्यार करने वाली

प्यार करने वाली राजसी- राजा के योग्य

S से शुरू होने वाले लड़कियों के नाम

सांझ- शाम

शाम सचिता- सत्य

सत्य साहिरा- पर्वत

पर्वत साक्षी- गवाह

T से शुरू होने वाले लड़कियों के नाम

तुर्वी- श्रेष्ठ तानी- प्रसिद्ध तानिया- परियों की रानी तनिष्ठा- समर्पित तनुजा- पुत्री

U से शुरू होने वाले लड़कियों के नाम

उदिता- सूर्योदय

सूर्योदय उदिपा- रोशनी

रोशनी उदिती- उन्नति

उन्नति उक्ति- भाषा का हिस्सा

भाषा का हिस्सा उमंगी- हंसमुख

V से शुरू होने वाले लड़कियों के नाम

विहा- परी

परी विति- प्रकाश

प्रकाश वैदेही- सीता

सीता वैगा- एक नदी

एक नदी वलिनि- तारे

W से शुरू होने वाले लड़कियों के नाम

वामिका- निडर

निडर वारुणी- बारिश

Y से शुरू होने वाले लड़कियों के नाम

यामी- अधीन

अधीन याम्या- रात

रात यशी- प्रसिद्धि

प्रसिद्धि येमा- खुशी

Z से शुरू होने वाले नाम

जरीन- सुनहरा

सुनहरा ज़ाहरा- गौरी त्वचा

गौरी त्वचा ज़ैदा- समृद्धि

देश-दुनिया की ताज़ा खबरों Latest News पर अलग नज़रिया, अब हिंदी में Hindi News पढ़ने के लिए फ़ॉलो करें डीएनए हिंदी को गूगल, फ़ेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर.