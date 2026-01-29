लैपटॉप पर टकटकी लगाएं काम करना आंखों से लेकर गर्दन और कमर में दे सकता है दर्द, बचने के लिए जरूर करें ये काम

ज्यादातर लोग लैपटॉप या कंप्यूटर पर काम करते हैं. ऐसे में घंटों इस पर बैठे रहने की वजह से आंखों की समस्याओं से लेकर गर्दन और कमर दर्द से परेशान हो जाते हैं. ऐसे में इन बातों को ध्यान रखकर आप कई गंभीर समस्याओं से बच सकते हैं.

आज के समय में ज्यादातर लोग लैपटॉप या कंप्यूटर पर घंटों काम करते हैं. इसकी वजह न सिर्फ आपकी आंखें प्रभावित होती है, बल्कि यह गर्दन दर्द से लेकर कमर दर्द की वजह बन गया है. एक्सपर्ट्स की मानें तो यह आपके घंटों लैपटॉप चलाने, गलत पोस्चर अपनाने और एक्सरसाइज न करने की वजह से हो सकता है. अगर आप भी इन समस्याओं से गुजर रहे हैं तो सही समय और कुछ टाइम का ब्रेक जरूर लें. आइए जानते हैं...

आंखों के लेवल पर रखें ​लैपटॉप स्क्रीन

एक्सपर्ट्स बताते हैं लैपटॉप यूजर्स के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि स्क्रीन को आंखों के लेवल पर रखें, जिससे गर्दन आगे की ओर झुकने से बचे. सही पोस्चर में पीठ सीधी रखनी चाहिए, कंधे रिलैक्स्ड होने चाहिए और गर्दन को सपोर्ट मिलना चाहिए. कंप्यूटर स्क्रीन को आंखों के बराबर या थोड़ा नीचे रखें, ताकि सिर को ऊपर-नीचे न करना पड़े. कीबोर्ड को ऐसे स्थान पर रखें कि हाथों की कोहनी लगभग 90-100 डिग्री के कोण पर रहे. डेस्क पर कीबोर्ड को थोड़ा नीचे या एल्बो लेवल के आसपास रखने से कंधे और गर्दन पर दबाव कम पड़ता है.

लैपटॉप यूजर्स को जरूर करना चाहिए स्टैंड का इस्तेमाल

लैपटॉप यूजर्स के लिए स्टैंड का इस्तेमाल करना सबसे बेहतर है, क्योंकि लैपटॉप की स्क्रीन आमतौर पर नीचे होती है, जिससे 'टेक नेक' की समस्या होती है. एक्सपर्ट्स विशेष रूप से गर्दन की एक्सरसाइज को बहुत महत्वपूर्ण बताते हैं. रोजाना नेक रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज करने से मांसपेशियां मजबूत होती हैं और लंबे समय तक काम करने की क्षमता बढ़ती है. इन एक्सरसाइज में गर्दन को धीरे-धीरे आगे-पीछे, बाएं-दाएं घुमाना जैसी मूवमेंट शामिल हैं.

जरूरी लें 30 से 45 मिनट का ब्रेक

एक्सपर्ट की मानें तो अगर आप घंटों लैपटॉप पर बैठकर काम करते हैं तो हर 30 से 45 मिनट में ब्रेक जरूर लें. उठकर थोड़ा टहलें और गर्दन की हल्की स्ट्रेचिंग करें. कुर्सी में सपोर्ट होना चाहिए और पैर फर्श पर सपाट रखें. अगर लैपटॉप पर काम ज्यादा है तो एक्सटर्नल कीबोर्ड और माउस का इस्तेमाल करें. ये छोटे-छोटे बदलाव लंबे समय में दर्द से राहत दिलाते हैं.नियमित एक्सरसाइज से ऑफिस वर्कर्स की सेहत बेहतर रह सकती है. अगर दर्द ज्यादा हो तो डॉक्टर से सलाह जरूर लें.

आईएएनएस

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से