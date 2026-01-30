FacebookTwitterYoutubeInstagram
Homeलाइफस्टाइल

लाइफस्टाइल

Yogasana: योगासन की इस एक मुद्रा से मिलती है तनाव, भय और ओवरथिंकिंग से मुक्ति, नहीं होता डिप्रेशन

भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग में अपने स्वास्थ्य को दरकिनार कर काम को प्राथमिकता देते हैं, लेकिन एक समय बाद तनाव, डर और बढ़ती घबराहट किसी भी काम को करना मुश्किल कर देती है. ऐसे में हर दिन योगासन की यह एक मुद्रा करने पर आप मानसिक के साथ ही शारीरिक रूप से फिट रह सकते हैं.

Latest News

नितिन शर्मा

Updated : Jan 30, 2026, 06:39 AM IST

Yogasana: योगासन की इस एक मुद्रा से मिलती है तनाव, भय और ओवरथिंकिंग से मुक्ति, नहीं होता डिप्रेशन
आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में ज्यादातर लोग मन की अशांति, तनाव, डर, घबराहट और नींद न आने की समस्या से परेशान हैं. इसकी वजह घंटों लैपटॉप, मोबाइल और टीवी देखने के साथ ही भविष्य की चिंता और ओवरथिंकिंग भी है. ऐसे में एक्सपर्ट्स योग करने की सलाह देते हैं. योग में कई ऐसी मुद्रा होती हैं, जिन्हें करने से न सिर्फ मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहता है. बल्कि शारीरिक स्वास्थ्य भी सही बना रहता है. 

योगा एक्सपर्ट्स की मानें तो योग की खास मुद्राओं में से एक काली मुद्रा है, जो शरीर को अंदर से ताकतवर बनाती है. यह मुद्रा मन के बोझ को हल्का करने, नकारात्मक सोच को कम करने और आत्मविश्वास बढ़ाने में मदद करती है. यह तनाव और नींद न आने की समस्या को खत्म करती है. योग शास्त्र के अनुसार, हमारे शरीर में ऊर्जा के बहाव के लिए नाड़ियां होती हैं. इनमें से सुषुम्ना नाड़ी सबसे मुख्य मानी जाती है, जो रीढ़ के बीच से होकर गुजरती है. जब इस नाड़ी में ऊर्जा का प्रवाह ठीक रहता है, तो मन शांत रहता है और शरीर संतुलन में रहता है. काली मुद्रा इसी ऊर्जा प्रवाह को साफ और सक्रिय करने में सहायक मानी जाती है. नियमित अभ्यास से मन की उलझनें कम होती हैं और ध्यान लगाने में आसानी होती है.

दिमाग से लेकर फेफड़ों को रखती है सही

मानसिक रूप से तनाव को दूर करने वाली काली मुद्रा शारीरिक रूप से फेफड़ों को मजबूत रखती है. इसमें गहरी सांस लेने और छोड़ने से बॉडी में ऑक्सीजन सर्कुलेशन सही बना रहता है. इससे शरीर में जकड़न और थकान कम होती है. लंबे समय तक बैठे रहने या तनाव के कारण अकड़न से भी धीरे-धीरे राहत मिलती है. ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होने से शरीर हल्का महसूस करता है.

एकाग्रता को बढ़ाने के साथ कंट्रोल करती है तनाव

मानसिक स्वास्थ्य की बात करें तो काली मुद्रा का प्रभाव काफी गहरा माना गया है. आजकल बच्चे हों या बड़े, सभी किसी न किसी मानसिक दबाव में रहते हैं. ऐसे में यह मुद्रा दिमाग में छाए धुंधलेपन को कम करने, एकाग्रता बढ़ाने और निर्णय लेने की क्षमता को मजबूत करने में सहायक होती है. पढ़ाई करने वाले बच्चों और परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए भी यह लाभकारी मानी जाती है.भावनात्मक स्तर पर काली मुद्रा डर, गुस्सा और बेचैनी जैसी भावनाओं को बाहर निकालने में मदद करती है. इस मुद्रा के अभ्यास से मन हल्का होता है और भावनाओं का संतुलन बनता है. व्यक्ति खुद को ज्यादा स्थिर और सुरक्षित महसूस करता है.

ऐसे करें काली मुद्रा 

काली मुद्रा का अभ्यास करना बहुत आसान है. इसे सुखासन में बैठकर या ताड़ासन में खड़े होकर किया जा सकता है. दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में फंसाकर तर्जनी उंगलियों को ऊपर की ओर सीधा रखा जाता है. सांस को धीरे-धीरे अंदर लें और बाहर छोड़ते समय मन में नकारात्मक विचारों को छोड़ने का भाव रखें. शुरुआत में दो से तीन मिनट पर्याप्त हैं. इसके बाद धीरे धीरे समय बढ़ाया जा सकता है.

डिस्क्लेमर: यह लेख केवल सामान्य जानकारी के लिए है. अधिक जानकारी के लिए डॉक्टर और एक्सपर्ट की सलाह लें.

