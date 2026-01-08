इस योगासन से बॉडी डिटॉक्स होने के साथ ही दूर हो जाएगा स्ट्रेस, नियमित रूप से करने पर मिलेंगे कई फायदे

शशांकासन को खरगोश मुद्रा भी कहते हैं. इसके नियमित अभ्यास से पीठ दर्द के साथ ही तनाव में भी राहत मिलती है. यह पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है और मन को शांत करता है. तन-मन दोनों को तरोताजा करने वाला यह आसन रोजाना कुछ मिनटों में कई लाभ प्रदान करता है.

आज की भी भागदौड़ भरी जिंदगी में व्यक्ति का ज्यादातर समय ऑफिस के काम और लंबे समय तक कुर्सी पर बैठे बैठे निकल जाता है. घंटों बैठकर कंप्यूटर या लैपटॉप पर काम करने की वजह से पीठ दर्द से लेकर मानसिक तनाव तेजी से बढ़ता है, जो एक आम समस्या बन गई हैं. ज्यादातर लोग इससे प्रभावित हैं, हालांकि इन्हें दूर करना असंभव नहीं. योगासन शरीर को स्वस्थ और संतुलित रखने का सरल और प्रभावी तरीका है. ऐसे ही एक लाभकारी आसन का शशांकासन है.

यह है शशांकासन की मुद्रा

शशांकासन को खरगोश मुद्रा भी कहते हैं. इसके नियमित अभ्यास से पीठ दर्द के साथ ही तनाव में भी राहत मिलती है. यह पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है और मन को शांत करता है. तन-मन दोनों को तरोताजा करने वाला यह आसन रोजाना कुछ मिनटों में कई लाभ प्रदान करता है.शशांकासन को नियमित रूप से दिनचर्या में शामिल करना चाहिए. एक्सपर्ट के अनुसार, शशांकासन तनाव कम करने के साथ ही बॉडी को डिटॉक्स करने और थकी हुई पीठ को आराम देने के लिए विशेष रूप से प्रभावी होता है. यह शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य दोनों के लिए फायदेमंद होता है.

ऐसे करें शशांकासन

शशांकासन करना बहुत आसान है. इसके लिए सबसे पहले वज्रासन में बैठें और घुटनों को मोड़कर एड़ियों पर छाती रखें. दोनों हाथों को घुटनों पर रखें और गहरी सांस लें. अब सांस छोड़ते हुए आगे की ओर झुकें, सिर को जमीन पर टिकाएं और हाथों को आगे की ओर फैलाएं. इस स्थिति में कुछ देर रुकें और सामान्य तरीके से सांस लें. फिर धीरे-धीरे वापस वज्रासन में आएं. शशांकासन का रोजाना 5 से 10 मिनट अभ्यास करना बेहद फायदेमंद होता है.

तनाव और चिंता को करता है कम

शशांकासन के नियमित अभ्यास से कई लाभ मिलते हैं. इनमें सबसे पहले, यह तनाव और चिंता को कम करता है. आगे झुकने से मन शांत होता है और मानसिक थकान दूर होती है. यह पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है, कब्ज से राहत दिलाता है और आंतों की सफाई करता है, जिससे शरीर डिटॉक्स होता है. थकी हुई पीठ और कमर को यह आसन आराम देता है, रीढ़ की हड्डी को लचीला बनाता है और पीठ दर्द में राहत प्रदान करता है. इसके अलावा, गर्दन, कंधों और पीठ की मांसपेशियों में खिंचाव आता है, जिससे तनाव मुक्त होता है. यह डायबिटीज कंट्रोल में मदद करता है, हार्मोन संतुलन बनाता है और नींद की गुणवत्ता सुधारता है.

डिस्क्लेमर- यह जानकारी ज्योतिष के आधार पर लिखी गई है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टी नहीं करता है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से