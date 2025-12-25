Yogaasana For Back Pain:कमर दर्द से हैं परेशान तो हर दिन करें ये एक योगासन, रीढ़ और कंधों की समस्या से मिलेगा आराम

दिनभर की भागदौड़ में लोग शरीर को भूलकर सिर्फ काम पर ध्यान देते हैं. घंटों बैठे रहने की वजह से लोग कमर दर्द से परेशान होने लगते हैं. ऐसे में सिर्फ यह एक योगासन आपको दर्द से छुटकारा दिला सकता है.

Yogaasana For Back Pain: आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में ज्यादातर लोग स्ट्रेस से लेकर शरीरिक बीमारियों से परेशान हैं. इसकी मुख्य वजह खराब लाइफस्टाइल से लेकर एक्सरसाइज और योगासन न करना भी है. इसकी वजह से शरीर में कई तरह की समस्याएं हो होती हैं. इनमें स्ट्रेस लेकर कमर दर्द त​क शामिल हैं. अगर आप भी कमर दर्द से परेशान हैं तो 'जानुशीर्षासन' कर आप तनाव के साथ ही कमर दर्द से छुटकारा पा सकते हैं.

जानुशीर्षासन है बेहद कारगर

जानुशीर्षासन संस्कृत शब्द है, जिसमें जानु का मतलब घुटना और शीर्ष का अर्थ सिर है. यह बैठकर किया जाने वाला आसान सा योगासन है, जिसको करने के दौरान सिर को घुटने से लगाना होता है. यह हर कोई कर सकता है, लेकिन पीठ दर्द या गर्भवती महिलाओं को सावधानी बरतनी चाहिए. आयुष मंत्रालय के अनुसार, जानुशीर्षासन को दंडासन में बैठकर, एक पैर मोड़कर, एड़ी को पेरिनियम के पास रखते हुए आगे झुककर और सिर को घुटने से छूने की कोशिश करते हुए किया जाता है, जो शरीर को लचीला और मन को शांत करता है. यह एक प्रभावी योगासन है, जो तनाव कम करता है. रीढ़ और हैमस्ट्रिंग में खिंचाव लाता है, पाचन को सुधारता है और मानसिक शांति प्रदान करता है. इस आसन को करने से रीढ़, कंधे, कूल्हों और जांघों को लचीला व मजबूत बनाता है. साथ ही पीठ दर्द में आराम देता है.

दंडासन में मुद्रा में बैठ जाएं

इसको करने के लिए दंडासन की मुद्रा में बैठ जाएं. इसके बाद दोनों पैर आगे फैलाकर, रीढ़ सीधी रखें और दाहिने पैर को मोड़ें और एड़ी को बाएं जांघ के अंदर रखें. अब सांस छोड़ते हुए आगे झुकें. बाएं पैर की उंगलियों को पकड़ने की कोशिश करें और सिर को बाएं घुटने की ओर लाएं. अब इस मुद्रा में अपनी क्षमता के अनुसार रुकें और गहरी सांस लें. फिर यही दूसरी तरफ दोहराएं. शुरुआत में जानुशीर्षासन करने के लिए स्ट्रैप या तकिए का सहारा ले सकते हैं.

किसी विशेषज्ञ की सलाह पर ही करें ये योगासन

शुरुआत में इसको किसी योग विशेषज्ञ की सलाह पर ही करें और इस बात का विशेष ध्यान रहे कि अगर आपकी हाल ही में कोई सर्जरी हुई है या फिर आप किसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं, तो आप इसको करने से थोड़ा परहेज करें या फिर करने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

डिसक्लेमर- यह खबर सामान्य जानकारी और रिसर्च बेस पर आधार पर लिखी गई है. अधिक जानकारी के लिए डॉक्टर से संपर्क करें.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से