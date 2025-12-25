FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

ढाका में तारिक रहमान का जोरदार स्वागत, जुटी लाखों लोगों की भीड़ | दिल्लीः सदैव अटल पर प्रार्थना सभा का आयोजन, राष्ट्रपति मुर्मू और PM मोदी के अलावा जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह और लोकसभा स्पीकर ने भी अटल जी को श्रद्धांजलि दी | J&K- कठुआ में 2 महीने के लिए VPN को बैन किया गया, नेशनल सिक्योरिटी को लेकर फैसला, नियमों के उल्लंघन पर सख्त एक्शन का निर्देश

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Movie Review: रूहानी कशमकश और आधुनिक प्रेम का बेहतरीन कोलाज है ‘तू मेरी मैं तेरा...’

रूहानी कशमकश और आधुनिक प्रेम का बेहतरीन कोलाज है ‘तू मेरी मैं तेरा...’

Yogaasana For Back Pain:कमर दर्द से हैं परेशान तो हर दिन करें ये एक योगासन, रीढ़ और कंधों की समस्या से मिलेगा आराम

कमर दर्द से हैं परेशान तो हर दिन करें ये एक योगासन, स्ट्रेस से लेकर रीढ़ और कंधों की समस्या से मिलेगा आराम

आज विष्णु चालीसा का पाठ करने से मिलेगी श्री हरि की कृपा, विधि विधान से पूजा अर्चना करने पर पूर्ण होगी हर मनोकामना

आज विष्णु चालीसा का पाठ करने से मिलेगी श्री हरि की कृपा, विधि विधान से पूजा अर्चना करने पर पूर्ण होगी हर मनोकामना

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
'Dhurandhar' की सुनामी के बीच OTT पर देखें यामी गौतम का 'हक', जानें क्या है इस फिल्म का 'आदित्य धर' से कनेक्शन

'Dhurandhar' की सुनामी के बीच OTT पर देखें यामी गौतम का 'हक', जानें क्या है इस फिल्म का 'आदित्य धर' से कनेक्शन

जब रणवीर सिंह ने किया था डेब्यू तब 5 साल की थी 'धुरंधर' की हीरोइन, देखें सारा अर्जुन की 15 साल पुरानी फोटो

जब रणवीर सिंह ने किया था डेब्यू तब 5 साल की थी 'धुरंधर' की हीरोइन, देखें सारा अर्जुन की 15 साल पुरानी फोटो

डायबिटीज और हाई कोलेस्ट्रॉल का संकेत देते हैं आंखों में दिखने वाले ये निशान, इन लक्षणों को गलती से भी न करें इग्नोर

डायबिटीज और हाई कोलेस्ट्रॉल का संकेत देते हैं आंखों में दिखने वाले ये निशान, इन लक्षणों को गलती से भी न करें इग्नोर

Homeलाइफस्टाइल

लाइफस्टाइल

Yogaasana For Back Pain:कमर दर्द से हैं परेशान तो हर दिन करें ये एक योगासन, रीढ़ और कंधों की समस्या से मिलेगा आराम

दिनभर की भागदौड़ में लोग शरीर को भूलकर सिर्फ काम पर ध्यान देते हैं. घंटों बैठे रहने की वजह से लोग कमर दर्द से परेशान होने लगते हैं. ऐसे में सिर्फ यह एक योगासन आपको दर्द से छुटकारा दिला सकता है.

Latest News

नितिन शर्मा

Updated : Dec 25, 2025, 08:38 AM IST

Yogaasana For Back Pain:कमर दर्द से हैं परेशान तो हर दिन करें ये एक योगासन, रीढ़ और कंधों की समस्या से मिलेगा आराम
Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

Yogaasana For Back Pain: आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में ज्यादातर लोग स्ट्रेस से लेकर शरीरिक बीमारियों से परेशान हैं. इसकी मुख्य वजह खराब लाइफस्टाइल से लेकर एक्सरसाइज और योगासन न करना भी है. इसकी वजह से शरीर में कई तरह की समस्याएं हो होती हैं. इनमें स्ट्रेस लेकर कमर दर्द त​क शामिल हैं. अगर आप भी कमर दर्द से परेशान हैं तो 'जानुशीर्षासन' कर आप तनाव के साथ ही कमर दर्द से छुटकारा पा सकते हैं. 

जानुशीर्षासन है बेहद कारगर

जानुशीर्षासन संस्कृत शब्द है, जिसमें जानु का मतलब घुटना और शीर्ष का अर्थ सिर है. यह बैठकर किया जाने वाला आसान सा योगासन है, जिसको करने के दौरान सिर को घुटने से लगाना होता है. यह हर कोई कर सकता है, लेकिन पीठ दर्द या गर्भवती महिलाओं को सावधानी बरतनी चाहिए. आयुष मंत्रालय के अनुसार, जानुशीर्षासन को दंडासन में बैठकर, एक पैर मोड़कर, एड़ी को पेरिनियम के पास रखते हुए आगे झुककर और सिर को घुटने से छूने की कोशिश करते हुए किया जाता है, जो शरीर को लचीला और मन को शांत करता है. यह एक प्रभावी योगासन है, जो तनाव कम करता है. रीढ़ और हैमस्ट्रिंग में खिंचाव लाता है, पाचन को सुधारता है और मानसिक शांति प्रदान करता है. इस आसन को करने से रीढ़, कंधे, कूल्हों और जांघों को लचीला व मजबूत बनाता है. साथ ही पीठ दर्द में आराम देता है.

दंडासन में मुद्रा में बैठ जाएं

इसको करने के लिए दंडासन की मुद्रा में बैठ जाएं. इसके बाद दोनों पैर आगे फैलाकर, रीढ़ सीधी रखें और दाहिने पैर को मोड़ें और एड़ी को बाएं जांघ के अंदर रखें. अब सांस छोड़ते हुए आगे झुकें. बाएं पैर की उंगलियों को पकड़ने की कोशिश करें और सिर को बाएं घुटने की ओर लाएं. अब इस मुद्रा में अपनी क्षमता के अनुसार रुकें और गहरी सांस लें. फिर यही दूसरी तरफ दोहराएं. शुरुआत में जानुशीर्षासन करने के लिए स्ट्रैप या तकिए का सहारा ले सकते हैं. 

किसी विशेषज्ञ की सलाह पर ही करें ये योगासन

शुरुआत में इसको किसी योग विशेषज्ञ की सलाह पर ही करें और इस बात का विशेष ध्यान रहे कि अगर आपकी हाल ही में कोई सर्जरी हुई है या फिर आप किसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं, तो आप इसको करने से थोड़ा परहेज करें या फिर करने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

डिसक्लेमर- यह खबर सामान्य जानकारी और रिसर्च बेस पर आधार पर लिखी गई है. अधिक जानकारी के लिए डॉक्टर से संपर्क करें.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
'Dhurandhar' की सुनामी के बीच OTT पर देखें यामी गौतम का 'हक', जानें क्या है इस फिल्म का 'आदित्य धर' से कनेक्शन
'Dhurandhar' की सुनामी के बीच OTT पर देखें यामी गौतम का 'हक', जानें क्या है इस फिल्म का 'आदित्य धर' से कनेक्शन
जब रणवीर सिंह ने किया था डेब्यू तब 5 साल की थी 'धुरंधर' की हीरोइन, देखें सारा अर्जुन की 15 साल पुरानी फोटो
जब रणवीर सिंह ने किया था डेब्यू तब 5 साल की थी 'धुरंधर' की हीरोइन, देखें सारा अर्जुन की 15 साल पुरानी फोटो
डायबिटीज और हाई कोलेस्ट्रॉल का संकेत देते हैं आंखों में दिखने वाले ये निशान, इन लक्षणों को गलती से भी न करें इग्नोर
डायबिटीज और हाई कोलेस्ट्रॉल का संकेत देते हैं आंखों में दिखने वाले ये निशान, इन लक्षणों को गलती से भी न करें इग्नोर
नए साल में नहीं होगी पैसों की परेशानी, बस फॉलो करें ये 10 आसान बजट टिप्स
नए साल में नहीं होगी पैसों की परेशानी, बस फॉलो करें ये 10 आसान बजट टिप्स
Numerology: सेल्फ डाउट में रहते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, ओवरथिंकिंग से बिगाड़ लेते हैं बना हुआ काम
Numerology: सेल्फ डाउट में रहते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, ओवरथिंकिंग से बिगाड़ लेते हैं बना हुआ काम
MORE
Advertisement
धर्म
Vinayak Chaturthi 2025: आज विनायक चतुर्थी पर ऐसे करें गणपति बप्पा का प्रसन्न, जानें व्रत से लेकर पूजा विधि और गणेश जी के मंत्र
आज विनायक चतुर्थी पर ऐसे करें गणपति बप्पा का प्रसन्न, जानें व्रत से लेकर पूजा विधि और गणेश जी के मंत्र
Numerology: इन तारीखों पर जन्मे लोगों का 2026 आत्मविश्वास हिला देगा तो कुछ को चुनौतियां और सफलताएं दोनों मिलेंगी
इन तारीखों पर जन्मे लोगों का 2026 आत्मविश्वास हिला देगा तो कुछ को चुनौतियां और सफलताएं दोनों मिलेंगी
2026 में एक बड़े राजनीतिक नेता का अंत होगा, नोस्ट्राडेमस ने की बाबा वेंगा से भी अधिक खतरनाक भविष्यवाणी 
2026 में एक बड़े राजनीतिक नेता का अंत होगा, नोस्ट्राडेमस ने की बाबा वेंगा से भी अधिक खतरनाक भविष्यवाणी
Numerology: इन तारीखों में जन्मे लोगों पर होती हैं विशेष शक्तियां, बुरी नजर से लेकर नकारात्मकता रहती है कोसों दूर
इन तारीखों में जन्मे लोगों पर होती हैं विशेष शक्तियां, बुरी नजर से लेकर नकारात्मकता रहती है कोसों दूर
Rashifal 24 December 2025: सिंह और तुला वालों का अच्छा रहेगा दिन, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
सिंह और तुला वालों का अच्छा रहेगा दिन, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
MORE
Advertisement