Exercises In Arthritis: जोड़ों के दर्द ने कर दिया है परेशान? रोजाना ये 3 एक्सरसाइज करने से मिलेगी राहत 

Exercises In Arthritis: अगर आप भी गठिया या जोड़ों के दर्द से परेशान हैं, तो कुछ आसान और सरल योगासन आपकी इसमें मदद कर सकते हैं. हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये योगासन न केवल दर्द को कम करते हैं, बल्कि जोड़ों की ताकत और लचीलापन बढ़ाने में मदद कर सकते हैं...

Exercises In Arthritis: गठिया यानी अर्थराइटिस के मरीजों की संख्या लगातार तेजी से बढ़ रही है. यह एक आम समस्या है, जो खासकर जोड़ों को प्रभावित करती है. हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक यह समस्या तब होती है जब शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली अपने ही जोड़ों पर हमला करती है. इस कंडीशन में जोड़ों में दर्द, सूजन, अकड़न और लालिमा जैसी समस्याएं बढ़ जाती हैं.

ऐसे में अगर आप भी गठिया या जोड़ों के दर्द से परेशान हैं, तो कुछ आसान और सरल योगासन आपकी इसमें मदद कर सकते हैं. हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये योगासन न केवल दर्द को कम करते हैं, बल्कि जोड़ों की ताकत और लचीलापन बढ़ाने में मदद कर सकते हैं.

गठिया और जोड़ों के दर्द में कौन सा एक्सरसाइज करें?

वीरभद्रासन

इसके लिए सबसे पहले सीधे खड़े हो जाएं और अपने पैरों को कंधे की चौड़ाई से थोड़ा ज्यादा फैलाएं. इसके बाद दाहिने पैर को 90 डिग्री बाहर मोड़ें और बाएं पैर को लगभग 15 डिग्री अंदर मोड़ें. इसके बाद दोनों हाथ कंधों के स्तर पर उठाएं और हथेलियों के ऊपर रखें. इसके बाद दाहिने घुटने को मोड़ें और सिर को दाहिनी ओर घुमाएं. इस स्थिति में कुछ समय ठहरे रहें और फिर धीरे-धीरे वापस सीधे हो जाए. इसके बाद फिर हाथ नीचे लाएं और अब दूसरी तरफ भी यही प्रक्रिया दोहराएं.

पश्चिमोत्तानासन

इसके लिए सबसे पझले योगा मैट पर सीधे बैठ जाएं और अपने पैर आगे की ओर फैलाएं. इसके बाद सांस लेते हुए दोनों हाथ ऊपर सिर के ऊपर उठाएं और पूरे शरीर को स्ट्रेच करने की कोशिश करें. फिर सांस छोड़ते हुए धीरे-धीरे आगे की ओर झुकें और अपने सिर को पैरों की ओर लाएं. इसमें कोशिश करें कि आप अपने पंजों को छू सकें, रीढ़ को सीधा और लंबा रखें और कुछ समय इस स्थिति में रहें. इसके बाद फिर सांस छोड़ते हुए धीरे-धीरे ऊपर आएं और हाथ नीचे लाएं.

चक्रवाकासन

इसके लिए पहले अपने हाथों की कलाइयां कंधों के नीचे और घुटनों को कूल्हों के नीचे रखें, इसके बाद सांस लें और पेट को नीचे की ओर धकेलते हुए छाती और ठुड्डी को ऊपर उठाएं. फिर सांस छोड़ते हुए पेट को ऊपर उठाएं और रीढ़ को ऊपर की ओर गोल करें. इस प्रक्रिया को धीरे-धीरे और नियंत्रित गति से कई बार दोहराया जा सकता है.

ध्यान रखें ये बात

बता दें कि योग करते समय हमेशा धीरे-धीरे और आराम से योगासन करें, इस स्थिति में अगर कहीं दर्द या कोई असुविधा हो तो योग विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें. नियमित अभ्यास से जोड़ों की मजबूती बढ़ेगी और इससे गठिया के दर्द में काफी राहत मिल सकती है.

Disclaimer: यह खबर सामान्य जानकारी पर आधारित है. इस पर अमल करने से पहले विशेषज्ञ से परामर्श अवश्य लें.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.