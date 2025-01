Yoga For Knee Pain: घुटनों में दर्द के कारण उठने-बैठने और चलने-फिरने में परेशानी होती है. अगर आप इस दर्द से परेशान हैं तो इससे छुटकारा पाने के लिए योग कर सकते हैं.

How to Get Rid of Knee Pain: सर्दियों में घुटनों का दर्द सामान्य समस्या बन जाता है. खासकर यूरिक एसिड और गठिया के लोगों को यह दर्द अधिक परेशान करता है. ठंड में मांसपेशियों में जकड़न और दर्द और अधिक बढ़ जाता है. अगर आप घुटनों के दर्द से परेशान हैं तो इस समस्या को दूर करने के लिए कई तरह के योग को शामिल कर सकते हैं. योगासन की मदद से दर्द में काफी हद तक आराम मिलेगा. चलिए इन योग के बारे में बताते हैं.

घुटनों के दर्द से राहत के लिए करें ये 3 योगासन

वज्रासन

वज्रासन करना घुटनों के दर्द से राहत के लिए अच्छा होता है. इसे करने से घुटनों के दर्द का काफी हद तक कम कर सकते हैं. इसे करना काफी आसान होता है. इसके लिए आपको साधारण स्थिति में बैठना होता है. इसे करने के लिए पैरों को पीछे की ओर मोड़कर बैठ जाएं. हिप को एड़ी के ऊपर रखें. इस स्थिति में बैठकर सिर, गर्दन और कमर को सीधा रखें.

बालासन

अगर घुटनों में तेज दर्द से तुरंत राहत चाहते हैं तो इसके लिए बालासन कर सकते हैं. बालासन करने के लिए सबसे पहले वज्रासन की स्थिति में बैठ जाएं. इसके बाद दोनों हाथों को ऊपर की ओर उठाएं. इसके बाद हाथों को आगे की ओर लेकर जाए और आगे झुक जाएं. हथेलियों को जमीन पर लगाएं. सिर को आगे जमीन पर झुकाएं. इस स्थिति में थोड़ी देर रहें इसके बाद इसे फिर से दोहराएं.

त्रिकोणासन

घुटनों और मांसपेशियों का दर्द कम करने के लिए त्रिकोणासन करना अच्छा होता है. इसे करने के लिए सीधे खड़े हो जाए. इसके बाद दोनों पैरों को बीच थोड़ी दूरी बनाएं. गहरी सांस लेते हुए शरीर को दाएं ओर झुकाएं. बाएं हाथ को ऊपर की दिशा में उठाएं. नजरों को ऊपर रखें. फिर स्थिति को दूसरी और दूसरे हाथ से दोहराएं. इसे करने से दर्द में काफी हद तक आराम मिलेगा.

