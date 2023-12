Year Ender 2023: लोगों ने स्वाद के साथ सेहत को भी दी तवज्जो, इस साल ट्रेंडिंग में रहे ये हेल्दी फूड्स

Most Search Food In 2023: साल 2023 में गूगल पर सर्च किए गए फूड्स में सभी हेल्दी चीजें हैं. लोग खाने-पीने को लेकर ज्यादा सतर्क हो रहे हैं.

डीएनए हिंदीः साल 2023 में खाने के मामले में लोगों ने सेहत का बहुत ही ध्यान दिया. 2023 में (Year Ender 2023) सबसे ज्यादा सर्च किए जाने वाले फूड्स की लिस्ट में सभी हेल्दी फूड्स (Most Search Food) हैं. इन सभी में मिलेट्स ने बाजी मारी जिसे सबसे ज्यादा बार सर्च (Most Search Food In 2023) किया गया. सर्च की गई फूड्स की लिस्ट में टॉप पर सभी हेल्दी चीजें (Healthy Foods) हैं ऐसे में कह सकते हैं कि लोग लोग खाने-पीने को लेकर ज्यादा सतर्क हो रहे हैं. तो आइये जानते हैं कि इस साल किन चीजों को ज्यादा सर्च किया गया है.

2023 में ट्रेंडिंग में रहे ये फूड्स (Year Ender 2023 Trending Foods)

मिलेट्स

इस साल गूगल पर सबसे ज्यादा सर्च मिलेट्स को किया गया. मिलेट्स यानी जौ, बाजरा, कोदरा, रागी, और कुटकी जैसे अनाजों में लोगों ने रूची दिखाई. यह साबुत अनाज सेहत के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं. इन्हें खाने के फायदे-नुकसान और रेसिपी खूब सर्च किए गए.

एवोकाडो

एवोकाडो एक फल है जो सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है. एवोकाडो खाने से खराब कोलेस्ट्रॉल को कम कर सकते हैं. यह ब्लड सर्कुलेशन को भी बेहतर करता है. इसमें भरपूर प्रोटीन होता है. एवोकाडो को नॉन वेज फूड्स का वेड ऑप्शन भी माना जाता है.

मटन रोगन जोश

यह उत्तर भारत के कश्मीर की फेमस डिश है. यह कश्मीर की पारंपरिक डिश है जिसे मुगल अपने साथ लाए थें. नॉनवेज खाने वालों के लिए यह बेस्ट है. इसे मटन से बनाया जाता है. साल 2023 में मटन रोगन जोश भी ट्रेंडिंग में रही.

काठी रोल्स

काठी रोल्स भी इस साल ट्रेंडिंग में रहे. इसे खूब सर्च किया गया. काठी रोल्स वेज और नॉनवेज दोनों तरह के होते हैं. काठी रोल्स का मतबल है कि पराठा या ब्रेड में वेज या नॉनवेज को लपेटकर खाना.

