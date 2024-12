Winter Health Tips: सर्दियों में ठंड लगने से बीमार पड़ने का खतरा अधिक रहता है. ऐसे में बचने के लिए सेहत का खास ध्यान रखना बहुत ही जरूरी होता है.

Fruits to Avoid in Winter

Worst Foods for Winter Season: आयुर्वेद में मौसम के हिसाब से डाइट के बारे में बताया गया है. गर्मियों में खाने वाली चीजों को सर्दियों में खाने से फायदे की बजाय नुकसान (Winter Health Tips) हो सकता है. ऐसे ही कई फल हैं जिन्हें सर्दियों में खाने से बचना चाहिए. वरना यह बीमारियों का कारण बन सकते हैं. ठंड के मौसम में कुछ फलों को खाने से सेहत पर बुरा असर पड़ सकता है .आइये आपको ऐसे 5 फलों (Fruits to Avoid in Winter) के बारे में बताते हैं जिनसे दूरी बनाए रखना ही बेहतर होता है. इन्हें खाने से आपको सर्दी, खांसी और जुकाम की समस्या हो सकती है.

सर्दियों में सेहत बिगाड़ सकते हैं ये 5 फल (Worst Foods for Winter Season)

अंगूर

ठंड के दिनों में अंगूर का सेवन करने से बचना चाहिए. अगर आप इसे खा रहे हैं तो कम मात्रा में खाएं. अंगूर की तासीर ठंडी होती है जो आपको बीमार कर सकती है. इससे सर्दी और जुकाम की समस्या हो सकती है.

संतरा

वैसे तो संतरा विटामिन सी से भरपूर होता है जो इम्यूनिटी को बूस्ट करता है. लेकिन यह ठंडी तासीर वाला होता है. इसका रस गले को खराब कर सकता है. गले में खराश और खांसी हो सकती है. संतरा कम मात्रा में खाएं.

पपीता

पपीता पेट और पाचन के लिए अच्छा होता है. इसके साथ ही यह शरीर को ठंडक प्रदान करता है जो सर्दी के मौसम में सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है. इसका इम्यूनिटी पर नेगेटिव असर पड़ सकता है. इसलिए पपीता खाने से बचना चाहिए.

अनन्नास

अनन्नास इम्यूनिटी को कमजोर कर सकता है. इससे बीमार पड़ने का खतरा काफी बढ़ जाता है. अनन्नास की तासीर ठंडी होती है जो गले में खराश, खांसी और जुकाम का कारण बन सकती है.

स्ट्रॉबेरी

सर्दियों में स्ट्रॉबेरी के सेवन से बचने की सलाह दी जाती है. यह ठंडी तासीर वाली होती है. इसे खाने से सर्दी-खांसी की समस्या बढ़ सकती है. अच्छी सेहत और बीमार पड़ने से बचने के लिए सर्दियों में इन फलों के सेवन से बचना चाहिए. आप इन्हें खा रहे हैं तो सीमित मात्रा में ही खाएं.

(Disclaimer: हमारा लेख केवल जानकारी प्रदान करने के लिए है. अधिक जानकारी के लिए डॉक्टर्स से संपर्क करें.)

