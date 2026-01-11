दुनिया का इकलौता देश जहां जन्म देना और मरना दोनों सख्त मना है, बिना वीजा रह सकते हैं अगर मान लें ये रूल

दुनिया का एकमात्र देश ऐसा है जहां जाकर या रहकर आप न तो बच्चे पैदा कर सकते हैं न मर सकते हैं. यहां बच्चा पैदा होने या जीवन का अंतिम सयम आने से पहले ही देश छोड़ना होता है. ये अजीबोगरीब देश कहां है और ऐसा रूल क्यों है, चलिए जानें.

सोचिए आप एक ऐसे देश में हों जहां प्रेग्नेंट तो हो सकते हैं लेकिन बच्चे को जन्म उस देश में नहीं दे सकते या जिस देश में आपने सारी उम्र गुजारी हो वहां मर नहीं सकते हैं. ये कोई फिल्मी कहानी नहीं बल्कि सच है और ऐसा कुछ सालों से नहीं हमेशा से होता आया है. लोग अपने जीवन के अंतिम समय में देश छोड़कर दूसरे देश चले जाते हैं या महिलाएं दूसरे देश में जाकर बच्चे को जन्म देती हैं. और फिर वापस बच्चे को लेकर देश लौटती हैं.

नियम-कायदे हैं आजीबोगरीब

हर देश का अपना एक नियम होता है और दुनिया में लगभग छोटे-बड़ करीब 195 देश हैं और सब देश के अपने नियम-कायदे और कानून हैं लेकिन इस देश जैसा प्रकृति के विरुद्ध वाला देश शायद ही कोई हो जहां मरने और जन्म लेने की आजादी किसी को नहीं है. क्या आप जानते हैं कि यह गाँव कहाँ और किस देश में स्थित है? यदि नहीं, तो आज हम आपको इस गाँव और उस देश के बारे में विस्तार से बताएंगे.

ये है स्वालबार्ड नॉर्वे का द्वीपसमूह



असल में ये स्वालबार्ड नॉर्वे का एक द्वीपसमूह है जो उत्तरी ध्रुव से लगभग 1300 किलोमीटर दूरी पर स्थित है. यहां बिना वीजा के लोग रह सकते हैं लेकिन तभी जब वो यहां के इन दो नियमों को मानेंगे.हाल ही में ट्रैवल इन्फ्लुएंसर राधिका नोम्लर्स ने इंस्टाग्राम पर स्वालबार्ड के बारे में ऐसी रोचक बातें बताईं हैं जो बेहद चौकाने वाली हैं.

क्यों नहीं है मरने या जन्म लेने की अनुमति

वह कहती हैं कि यहां किसी को भी जन्म लेने या मरने की अनुमति नहीं है. दुनिया के सबसे उत्तरी गांव में किसी को भी जन्म लेने या मरने की अनुमति इसलिए है क्योंकि यहां कोई अस्पताल नहीं है और अत्यधिक ठंड के कारण शव सड़ते नहीं हैं.

यहां मरना भी गैरकानूनी है



स्वालबार्ड में मरना या बच्चा पैदा करना गैरकानूनी है क्योंकि स्वालबार्ड की पर्माफ्रॉस्ट (स्थायी रूप से जमी बर्फ) के कारण शव ठीक से विघटित नहीं होते. जिससे लोगों में बीमारियों का खतरा हो सकता है. यहां अंतिम संस्कार की अनुमति नहीं है. यदि कोई व्यक्ति गंभीर रूप से बीमार या बूढ़ा हो जाता है, तो उसे द्वीप छोड़ना पड़ता है.



स्वालबार्ड युवा, कामकाजी और मजबूत लोगों की जगह

जी हां स्वालबार्ड युवा, कामकाजी और मजबूत लोगों के लिए बना है क्योंकि यहां आम लोगों को सर्वावाइव करना आसान नहीं है. इस शहर में कोई वृद्धाश्रम नहीं है जो लोग यहां बूढ़े हो जाते हैं उन्हें कहीं और जाना पड़ता है.ये जगह सेवानिवृत्त लोगों के लिए नहीं है.

बच्चों को क्यों नहीं दे सकते जन्म

यहां न तो उन्नत चिकित्सा व्यवस्था है न बच्चे के जन्म के बाद उसकी देखरेख के लिए उपकरण आदि. ऐसे में यहां बच्चे का जन्म भी संभव नहीं है. यहां गर्भवती महिलाओं को प्रसव से एक सप्ताह पहले नॉर्वे की मुख्य भूमि पर जाना पड़ता है.

यहां कई महीने अंधेरा और कई महीने रहता है उजाला

स्वालबार्ड में सर्दियों में 24 घंटे अंधेरा रहता है और गर्मियों में 24 घंटे उजाला रहता है. राधिका ने बताया कि यहां महीनों तक सूरज गायब रहता है या फिर कभी अस्त ही नहीं होता.



भारत से भी है इसकी वीजा फ्री संधि

1920 की स्वालबार्ड संधि के अनुसार प्रत्येक देश के नागरिकों को इस क्षेत्र में रहने और काम करने का समान अधिकार देती है. जो लोग नहीं जानते, उन्हें बता दें कि भारत का आर्कटिक क्षेत्र से संबंध फरवरी 1920 में शुरू हुआ, जब उसने पेरिस में स्वालबार्ड संधि पर हस्ताक्षर किए.1920 की स्वालबार्ड संधि के कारण, हस्ताक्षरकर्ता देशों के नागरिक बिना वीजा के यहां रह और काम कर सकते हैं. राधिका ने कहा कि यहां आने के लिए कोई औपचारिक आव्रजन प्रक्रिया नहीं है. यदि आप अपना भरण-पोषण कर सकते हैं और काम ढूंढ सकते हैं, तो आपका यहां स्वागत है.

इस जगह तीन हजार लोग रहते हैं



इस वजह से स्वालबार्ड एक वीज़ा-मुक्त क्षेत्र है जहां कोई भी रह और काम कर सकता है. कठोर जलवायु के बावजूद यहां लगभग 2,500 से 3,000 लोग रहते हैं. यहां ध्रुवीय भालुओं की संख्या मनुष्यों से अधिक है और आर्कटिक पक्षियों को बचाने के लिए यहां बिल्लियां भी प्रतिबंधित हैं.

यहां नहीं कोई सेना



इसके अलावा, यहाँ कोई सेना नहीं है और यह दुनिया के सबसे सुरक्षित स्थानों में से एक है. क्योंकि यहाँ अपराध बहुत कम है. राधिका ने बताया कि लोग अपने दरवाज़े बंद नहीं करते. वे अपनी साइकिलें बाहर ही छोड़ देते हैं और यहाँ लोगों का भरोसा बहुत ज़्यादा है. हालांकि, यहाँ राइफल के बिना बाहर निकलना गैरकानूनी है. क्योंकि यहाँ इंसानों से ज़्यादा ध्रुवीय भालू हैं. दुनिया के इस आखिरी गाँव में जीवन थोड़ा अजीब है, लेकिन शायद यही बात इसे खास बनाती है.

