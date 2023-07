World Malaria Day 2023: मलेरिया के इलाज में देरी किडनी-लिवर के लिए है खतरनाक, जल्द रिकवरी के लिए डायट में करें ये बदलाव 

World Malaria Day 2023: विश्व मलेरिया दिवस आज, यहां जानिए! प्रोटीन और पानी से सहारे कैसे इस बीमारी से जल्दी रिकवरी हो सकती है.

डीएनए हिंदीः मलेरिया एक ऐसा संक्रामक रोग है, जो एनोफिलीन मच्छर के काटने से फैलता है और इस बीमारी से पीड़ित मरीजों की ब्लड प्लेटलेट्स बहुत कम हो जाती है, जिसकी वजह से (Plasmodium vivax) व्यक्ति को कमजोरी, बुखार और मांसपेशियों में ऐंठन महसूस होती है. वहीं अगर इसकी रिकवरी सही से और जल्दी न हो तो इससे लिवर और किडनी पर भी असर पड़ता है. ऐसे में कुछ चीजों को डायट में शामिल कर मलेरिया से जल्दी छुटकारा (Malaria Diet) पाया जा सकता है.

आज हम आपको अपने इस लेख के माध्यम से बताने वाले हैं कि मलेरिया के मरीजों को अपने डाइट में किन चीज़ों को शामिल करना चाहिए, जिससे इस बीमारी में तेजी से (Foods To Eat To Recover From Malaria) रिकवरी हो पाए...

प्रोटीन

मलेरिया बुखार होने पर शरीर को काफी नुकसान होता है और इस बीमारी में मांसपेशियां भी कमजोर होने लगती हैं. ऐसी स्थिति में बॉडी को विटामिंस और मिनरल्स की जरूरत होती है. इसलिए मलेरिया से जल्दी रिकवरी के लिए प्रोटीन का सेवन करना काफी जरूरी है. इसके लिए मरीजों को अपने डाइट में दाल, दूध, अंडे, शामिल करना चाहिए, इसके अलावा आप फलियां, मेवे, हरी सब्जियों का भी सेवन करें.

यह भी पढ़ें - Mosquito Bites: इस खास ब्‍लड ग्रुप वालों का खून मच्‍छरों को हैं पसंद, जानिए किसे सबसे कम छेड़ते हैं

लो फाइबर फूड्स

इसके अलावा इस बीमारी में बाहर का खाना खाने से बचें जितना हो घर का खाना खाएं. साथ ही लो फाइबर फूड्स जैसे दलिया, खिचड़ी या उबले हुए नरम चावल आदि का सेवन करें.

सीड्स और नट्स

मलेरिया के मरीजों को अपने डाइट में ज्यादा फाइटोन्यूट्रिएंट्स को शामिल करने की जरूरत होती है, क्योंकि ये संक्रमण के खतरे को रोकने में मददगार साबित होते हैं. ऐसे में आप इसके लिए डाइट में नट्स या सीड्स शामिल कर सकते हैं. इसमें प्रोटीन और हेल्दी फैट्स भी पाए जाते हैं जो शरीर के लिए काफी फायदेमंद साबित होते हैं.

यह भी पढ़ें - Mosquitoes Disease: इन 11 गंभीर बीमारियों का कारण हैं मच्छर, मलेरिया-डेंगू से येलो फीवर तक में दिखते हैं ऐसे लक्षण

खट्टे फल खाएं

मलेरिया के मरीजों को अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए खट्टे फल का सेवन जरूर करना चाहिए. इसके लिए आप अपनी डाइट में नींबू, संतरा, अंगूर आदि शामिल कर सकते हैं.

हाइड्रेटेड रहें

इन सभी के अलावा मलेरिया से जल्दी रिकवरी के लिए खुद को हाइड्रेटेड रखें और खूब पानी पिएं. इसके लिए आप अपनी डाइट में नारियल पानी, नींबू पानी और कई ऐसे फल भी शामिल कर सकते हैं, जिनमें पानी की मात्रा अधिक होती है. इसके अलावा आप खीरे व संतरे का सेवन करें क्योंकि ये शरीर से विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने में मदद करता है जिससे आप जल्दी ठीक हो सकते हैं.

(Disclaimer: हमारा लेख केवल जानकारी प्रदान करने के लिए है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें.)

देश-दुनिया की ताज़ा खबरों Latest News पर अलग नज़रिया, अब हिंदी में Hindi News पढ़ने के लिए फ़ॉलो करें डीएनए हिंदी को गूगल, फ़ेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर.