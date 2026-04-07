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World Health Day: लंबी और स्वस्थ जिंदगी का सीक्रेट है 'रेगुलर हेल्थ चेकअप', डॉक्टर से जानें किस उम्र में कौन सी जांच कराना जरूरी

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World Health Day: लंबी और स्वस्थ जिंदगी का सीक्रेट है 'रेगुलर हेल्थ चेकअप', डॉक्टर से जानें किस उम्र में कौन सी जांच कराना जरूरी

FitIndiaHitIndia - Regular Health Check: शरीर में कई गंभीर बीमारियां चुपचाप पनपती रहती हैं और समय पर हेल्थ चेकअप ही उन्हें शुरुआती स्टेज में पकड़ सकता है. आज World Health Day के खास मौके पर हम इसी के बारे में बात करेंगे..

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Abhay Sharma

Updated : Apr 07, 2026, 04:02 PM IST

World Health Day: लंबी और स्वस्थ जिंदगी का सीक्रेट है 'रेगुलर हेल्थ चेकअप', डॉक्टर से जानें किस उम्र में कौन सी जांच कराना जरूरी

#FitIndiaHitIndia - World Health Day: (AI Image)

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#FitIndiaHitIndia - World Health Day: आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में अक्सर हेल्थ से जुड़ी समस्या होने पर लोग तब तक डॉक्टर के पास नहीं जाते, जब तक शरीर कोई बड़ा संकेत न दे दे. हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक, शरीर में कई गंभीर बीमारियां चुपचाप पनपती रहती हैं और समय पर हेल्थ चेकअप ही उन्हें शुरुआती स्टेज में पकड़ सकता है. आज World Health Day के खास मौके पर हम इसी के बारे में बात करेंगे, यह खास दिन हमें यह याद दिलाता है कि अच्छी सेहत कोई लक नहीं, बल्कि सही समय पर लिए गए फैसलों का नतीजा होती है . इसलिए एक्सपर्ट्स नियमित हेल्थ चेक को “लाइफसेवर हैबिट” मानते हैं, क्योंकि सही समय पर किया गया एक छोटा सा टेस्ट, भविष्य की बड़ी बीमारी से बचा सकता है.

क्यों जरूरी है रेगुलर हेल्थ चेक?  

डॉ. नीरज कुमार (सीनियर कंसल्टेंट, जनरल मेडिसिन- शारदाकेयर हेल्थसिटी) के मुताबिक, 'आमतौर पर लोग तब तक डॉक्टर के पास नहीं जाते जब तक कि समस्याएं गंभीर न हो जाएं, जबकि नियमित स्वास्थ्य जांच कई रोगों का पता शुरुआती अवस्था में ही लगा सकती है,' डॉ. निराज के मुताबिक, समय-समय पर जांच कराने से न केवल बीमारियों का जल्दी पता चलता है, बल्कि उन बीमारियों को बढ़ने से भी रोका जा सकता है. एक्सपर्ट की सलाह है कि साल में कम से कम एक बार पूरी स्वास्थ्य जांच जरूर कराएं.

यह भी पढ़ें: ESR Test: क्रोनिक इन्फ्लेमेशन का अर्ली डिटेक्शन टेस्ट! जानिए क्या है 'सेड रेट', जो देता है शरीर में छिपे सूजन का संकेत

किस उम्र में कौन सा चेकअप कराएं? 

एक्सपर्ट के मुताबिक, उम्र के साथ शरीर की आवश्यकताओं में बदलाव होता है, इसलिए स्वास्थ्य जांच भी इस आधार पर करवानी चाहिए. 20 से 30 साल की उम्र में बुनियादी जांच जैसे ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर और थायरॉइड टेस्ट करना महत्वपूर्ण है. 30 से 40 साल के बीच में लिपिड प्रोफाइल, लिवर और किडनी फंक्शन टेस्ट भी आवश्यक हो जाते हैं. 

20-30 वर्ष की उम्र में 
ब्लड प्रेशर (Blood Pressure): हर 2 साल में जांचें, जब लक्षण महसूस हों तब
कोलेस्ट्रॉल (Lipid Profile): अगर वजन ज्यादा है या परिवार में हिस्ट्री है, तो जरूर चेक करवाएं.
वजन और बीएमआई (BMI): मोटापे की जांच कराना भी जरूरी है. 
महिलाओं के लिए: पेल्विक जांच और पैप स्मीयर (Pap smear) 21 की उम्र से शुरू करना जरूरी है.  
दंत चिकित्सा (Dental): साल में एक बार जांच. 

30-40 वर्ष की उम्र में
30 की उम्र के बाद जीवनशैली से जुड़ी बीमारियां होने का खतरा बढ़ जाता है, इसलिए कुछ खास टेस्ट कराने जरूरी है.   
फास्टिंग ब्लड शुगर (Diabetes Screening): साल में एक बार जरूर कराएं
लिपिड प्रोफाइल (Cholesterol): हृदय स्वास्थ्य के लिए जरूरी जांच
थायराइड फंक्शन टेस्ट (TFT): महिलाओं में विशेष रूप से जरूरी होता है.  
लिवर और किडनी फंक्शन टेस्ट (LFT/KFT): शरीर के अंगों की कार्यक्षमता जांचने के लिए यह टेस्ट जरूरी है. 
CBC (Complete Blood Count): एनीमिया और संक्रमण की जांच का पता लगाने के लिए यह जांच कराएं.   

40-50 वर्ष की उम्र में 
हृदय की जांच (Cardiac Screen): ईसीजी (ECG) और टीएमटी (TMT) हर साल कराना जरूरी है.  
ब्लड शुगर और कोलेस्ट्रॉल: नियमित  
आंखों की जांच: 40 के बाद हर 1-2 साल में जरूर कराएं. 
कैंसर स्क्रीनिंग: पुरुषों के लिए प्रोस्टेट (PSA) और महिलाओं के लिए मेमोग्राम (Mammogram) आदि
विटामिन डी और बी12: कमजोरी और हड्डियों की मजबूती के लिए जरूरी टेस्ट 

50-60+ वर्ष की उम्र में (बुजुर्गों के लिए)
कोलोरेक्टल कैंसर स्क्रीनिंग: कॉलोनोस्कोपी (हर 10 साल में) जरूरी होता है. 
ऑस्टियोपोरोसिस (हड्डियों की जांच): बोन डेंसिटी (DEXA) स्कैन कराएं
सुनने की क्षमता (Hearing Test): 50 के बाद कराना जरूरी हो जाता है 
फिजिकल असेसमेंट: वार्षिक जांच कराना जरूरी  

स्वस्थ जीवन जीने के लिए जरूरी

हेल्थ जांच केवल बीमारियों की पहचान के लिए नहीं, बल्कि एक स्वस्थ जीवन जीने के लिए भी आवश्यक है, इस प्रक्रिया के माध्यम से, डॉक्टर आपके जीवनशैली और रिपोर्टों के आधार पर सटीक सलाह प्रदान कर सकते हैं.  नियमित स्वास्थ्य जांच के जरिए ब्लड प्रेशर, शुगर, और कोलेस्ट्रॉल जैसी समस्याओं का समय पर पता लगाया जा सकता है. इसके अलावा इससे भविष्य में गंभीर बीमारियों के विकास का जोखिम काफी हद तक कम किया जा सकता है. 

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