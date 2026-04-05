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World Health Day: बिना जिम, बगैर योगा मैट... बिस्तर पर लेटे-लेटे रखें खुद को फिट, अपनाएं ये आसान एक्सरसाइज 

World Health Day: आज हम आपको कुछ ऐसे बेहद आसान योगा के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्हें आप बिस्तर पर लेटे-लेटे कर सकते हैं और अपनी फिटनेस को बेहतर बना सकते हैं.

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Abhay Sharma

Updated : Apr 05, 2026, 07:25 PM IST

World Health Day: बिना जिम, बगैर योगा मैट... बिस्तर पर लेटे-लेटे रखें खुद को फिट, अपनाएं ये आसान एक्सरसाइज 

World Health Day: (AI Image)

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World Health Day: हमें यह याद दिलाता है कि अच्छी सेहत के लिए बड़े बदलाव नहीं, बल्कि छोटे-छोटे आसान कदम ही काफी होते हैं. आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हर किसी के पास जिम जाने या घंटों एक्सरसाइज करने का समय नहीं होता. हालांकि, कुछ आसान उपायों की मदद से खुद को हेल्दी और फिट रखा जा सकता है. आज हम आपको कुछ ऐसे बेहद आसान योगा के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्हें आप बिस्तर पर लेटे-लेटे कर सकते हैं और अपनी फिटनेस को बेहतर बना सकते हैं.

आइए इस World Health Day पर जानते हैं स्मार्ट और आसान फिटनेस फॉर्मूला क्या है, कौन से योगासन हैं, जिन्हें आसानी से किया जा सकता है बगैर किसी मेहनत के....

एयर साइकिलिंग: इस योगासन को करने के लिए बिस्तर पर ही पीठ के बल लेटकर पैरों को ऊपर उठाएं और हवा में साइकिल चलाने जैसा मूवमेंट करें. इसस पेट की चर्बी कम करने में मदद मिलती है और ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है. 

यह भी पढ़ें: घर पर बनाएं ‘चारकोल स्किन पॉलिशिंग स्क्रब’, 5 मिनट में मिलेगा पार्लर जैसा ग्लो

पवनमुक्तासन (Leg Tucks): इसके लिए घुटनों को मोड़कर सीने तक लाएं और हाथों से पकड़कर हल्का दबाव दें. इससे गैस और अपच में राहत मिलती है, पेट हल्का महसूस होता है और अन्य कई समस्याएं दूर होती हैं. 

ब्रिज पोज़ (सेतु बंधासन): इसके लिए घुटने मोड़कर लेटें, फिर धीरे-धीरे कमर को ऊपर उठाएं और कुछ सेकंड होल्ड करें. इस योगासन से रीढ़ और पीठ मजबूत होता है और बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है.

लेग रेजेस (उत्तानपादासन): इसके अलावा लेग रेजेस को करने के लिए सीधे लेटकर दोनों पैरों को धीरे-धीरे ऊपर उठाएं और होल्ड करें, फिर नीचे लाएं. इस योगासन को करने से पेट और जांघों की मांसपेशियां मजबूत होती हैं और वजन कंट्रोल में मदद मिलती है. 

बटरफ्लाई पोज (सुप्त बद्ध कोणासन): इस योगासन को करने के लिए लेटकर दोनों पैरों के तलवों को मिलाएं और घुटनों को साइड में ढीला छोड़ दें. बॉडी रिलैक्स होती है, स्ट्रेस और थकान कम होती है.   

जरूरी बात

इन आसान योगासन के लिए बस रोज़ कुछ मिनट निकाल सकते है. एक्सपर्ट के मुताबिक बिस्तर पर लेटे-लेटे किए गए ये आसान योगासन भी आपकी सेहत, ऊर्जा और मानसिक सुकून में बड़ा फर्क ला सकते हैं. आपकी फिटनेस आपके छोटे-छोटे रोज़ के फैसलों से बनती है. इसलिए आज से ही शुरुआत करें.

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