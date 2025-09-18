2030 तक इस बीमारी की चपेट में आ सकते हैं लाखों लोग, अभी से ध्यान देना है जरूरी

CJI बीआर गवई के किस बयान लेकर हो रहा विवाद, लोग क्यों कर रहे उनके खिलाफ महाभियोग की मांग? समझें
World Alzheimer's Day 2025: विश्व स्तर पर अल्जाइमर एक गंभीर जन स्वास्थ्य चिंता का विषय बन चुका है, जिससे लाखों लोग प्रभावित हैं. आंकड़ों से पता चलता है कि भारतीय आबादी में भी ये बीमारी तेजी से बढ़ रही है...
World Alzheimer's Day 2025: इन दिनों कई तरह की गंभीर बीमारियां तेजी से बढ़ रही हैं. अल्जाइमर ऐसी ही एक गंभीर समस्या है, जिसके आंकड़े डराने वाले हैं. विश्व स्तर पर अल्जाइमर एक गंभीर जन स्वास्थ्य चिंता का विषय बन चुका है, जिससे लाखों लोग प्रभावित हैं. एक्सपर्ट्स के मुताबिक इन बीमारियों का खतरा आमतौर पर 65 से अधिक उम्र के लोगों में देखा जाता रहा है. लेकिन, आज के दौर में कम उम्र के लोगों में भी इसके शुरुआती लक्षण देखे जाने लगे हैं. आंकड़ों से पता चलता है कि भारतीय आबादी में भी ये बीमारी तेजी से बढ़ रही है...
आंकड़ों पर नजर डालें तो पता चलता है कि 60 वर्ष से अधिक आयु वालों में इसकी व्यापकता दर 7.4 प्रतिशत है, चिंताजनक रूप से, यह संख्या 2030 तक दोगुनी और 2050 तक तिगुनी हो सकती है. ऐसी आशंका हेल्थ एक्सपर्ट्स जता रहे हैं. ग्रामीण भारत में, स्वास्थ्य सेवाओं की कम पहुंच और अल्जाइमर-डिमेंशिया के बारे में कम जागरूकता चुनौतियां बढ़ा रही है. बता दें कि ये एक ऐसी बीमारी है, जो व्यक्ति की क्वालिटी ऑफ लाइफ पर गंभीर असर डालती है.
अल्जाइमर की बीमारी के बारे में जागरूकता बढ़ाने और रोगियों में कलंक के भाव को कम करने के लिए हर साल 21 सितंबर को विश्व अल्जाइमर दिवस मनाया जाता है. इस साल की थीम है, 'आस्क अबाउट डिमेंशिया', जो इस बीमारी के बारे में बेहतर समझ और मरीजों को मजबूत इच्छाशक्ति बनाने में मदद कर सकती है.
बता दें कि अल्जाइमर दिमाग की एक बीमारी है, इस स्थिति में इंसान धीरे-धीरे बातों को भूलने लगता है. शुरुआत में छोटी-छोटी बातें भूलना जैसे किसी का नाम, चीज कहां रखी थी या हाल की घटना, समय के साथ यह भूलना इतना बढ़ जाता है कि व्यक्ति को अपने परिवार के लोग, जगह या रोज के काम भी याद नहीं रह जाता है. हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक यह सिर्फ “बुढ़ापे की सामान्य भूल नहीं है, बल्कि दिमाग के अंदर प्रोटीन (अमाइऑइड और टाऊ) जमा हो जाते हैं, जिससे दिमाग की कोशिकाएं मरने लगती हैं और यह बीमारी धीरे-धीरे बढ़ने लगती है, यह इंसान को पूरी तरह दूसरों पर निर्भर बना सकती है.
हाल ही के एक स्टडी के मुताबिक देश में 60 साल से ऊपर लगभग 7-8% बुजुर्गों को डिमेंशिया है, पहले गांवों या छोटे शहरों में इसे नजरअंदाज किया जाता था, पर अब बेहतर जांच और बढ़ती उम्र की आबादी की वजह से असली तस्वीर सामने है.
अल्जाइमर का कोई पुख्ता इलाज नहीं है, यह बीमारी पूरी तरह से ठीक नहीं होती है. कुछ दवाइयां हैं जो शुरुआती दौर में थोड़ी मदद कर सकती हैं जैसे याददाश्त और सोचने की क्षमता को कुछ समय तक बेहतर बनाए रखना है. कम उम्र से ही कुछ बातों का ध्यान रख लिया जाए तो आप भविष्य में अपने खतरों को कम कर सकते हैं.
हाल के आंकड़ों को उठाकर देखें तो पता चलता है कि भारतीय आबादी में इस रोग का खतरा बढ़ा है, अनुमान है कि साल 2030 तक भारत में डिमेंशिया से 82 लाख लोग पीड़ित हो सकते हैं, 2050 तक यह संख्या बढ़कर 1.23 करोड़ होने की आशंका है. बता दें कि फिलहाल देश में चार मिलियन (40 लाख) लोग इस समस्या का शिकार हैं. इसका इलाज तो नहीं है, लेकिन समय पर लक्षणों का पता चल जाए तो इसके जोखिमों को बढ़ने से रोका जा सकता है. आमतौर पर अल्जाइमर को याददाश्त कमजोर होने की बीमारी मानते हैं, पर हमेशा पहला संकेत नहीं होता है. इस रोग के अन्य लक्षणों को जानना भी जरूरी है...
50 से अधिक उम्र के लोगों में बार-बार चिड़चिड़ापन, अवसाद, नींद में समस्या जैसी दिक्कतें हो रही हैं तो इसे इग्नोर न करें, ये शुरुआती चेतावनी हो सकती हैं जिनपर ध्यान देकर आप गंभीर समस्याओं के खतरे को कम कर सकते हैं. बताते चलें कि इस बीमारी के बढ़ने के पीछे कई कारण हैं. इसमें पहला कारण है उम्र का बढ़ना, दूसरा है बीपी, शुगर, मोटापा और धूम्रपान जैसी स्थितियां जो दिमाग की नसों को नुकसान पहुंचाती हैं और इस रोग का कारण बन सकती हैं. इसके अलावा तीसरा कारण है, जीन. कुछ लोगों में खास जीन होते हैं जो अल्जाइमर का खतरा बढ़ाते हैं.
