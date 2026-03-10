FacebookTwitterYoutubeInstagram
Women Riders Inspiration: डर से नहीं, सपनों से चलती है ज़िंदगी, महिला बाइक राइडर रेनू शर्मा की कहानी आपके अंदर भर देगी आत्मविश्वास

Eye Care: आम नहीं आंखों में जलन-खुजली होना, समय पर नहीं दिया ध्यान तो हो सकती हैं ये गंभीर समस्याएं

SSC CGL 2025: एसएससी ने बढ़ाई सीजीएल भर्ती में पदों की संख्या, उम्मीदवारों से मांगा Option-Cum-Preference

Oil Crisis: पाकिस्तान में लॉकडाउन जैसे हालात, बांग्लादेश ने खोजा जुगाड़, जान लें भारत में क्या है स्थिति

Numerology: पापा की ‘लकी चार्म’ होती हैं इन तारीखों पर जन्मी बेटियां, शादी के बाद पति का करियर भी कर देती हैं सेट

Instagram Reels से हर महीने 30,000 रुपये कमाने का है सपना तो सिर्फ Views नहीं ये तरीके अपनाने से होगी बंपर कमाई

आज महिलाएं केवल घर और काम तक सीमित नहीं हैं, बल्कि अपने सपनों और जुनून को भी खुलकर जी रही हैं. बाइक राइडिंग जैसे क्षेत्रों में उनकी बढ़ती भागीदारी आत्मविश्वास और स्वतंत्रता की नई कहानी लिख रही है. ऐसी ही महिलाओं के आत्मविश्वास और आज़ादी का जश्न महिला दिवस पर मनाया गया.

Latest News

ऋतु सिंह

Updated : Mar 10, 2026, 08:32 PM IST

भारत में धीरे-धीरे महिलाएं उन क्षेत्रों में भी अपनी पहचान बना रही हैं, जिन्हें कभी पुरुषों का क्षेत्र माना जाता था. बाइक राइडिंग भी ऐसा ही एक क्षेत्र है, जहां अब कई महिलाएं न सिर्फ हिस्सा ले रही हैं बल्कि लंबी यात्राएं कर प्रेरणा भी दे रही हैं. ऐसे उदाहरण समाज में महिलाओं के आत्मविश्वास को मजबूत करते हैं. यह केवल एक शौक या एडवेंचर नहीं, बल्कि स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता का प्रतीक भी बन रहा है.

इसी सोच को सामने लाने के लिए हाल ही में जयपुर में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां महिलाओं के अनुभवों और प्रेरक कहानियों पर खुलकर चर्चा हुई.

बातचीत और अनुभव साझा करने का मंच

कार्यक्रम BMW Motorrad Showroom में आयोजित किया गया, जहां शहर की कई महिला राइडर्स और विभिन्न क्षेत्रों से जुड़ी महिलाएं शामिल हुईं. “Celebrating Meaningful Conversations” थीम पर आधारित इस आयोजन का उद्देश्य महिलाओं को ऐसा मंच देना था जहां वे अपने अनुभव साझा कर सकें और एक-दूसरे से प्रेरणा ले सकें. इस दौरान कई प्रतिभागियों ने बताया कि जब महिलाएं अपनी कहानियां साझा करती हैं तो दूसरों को भी आगे बढ़ने का आत्मविश्वास मिलता है.

1200 CC बाइक पर 30,000 किलोमीटर की यात्रा

कार्यक्रम की मुख्य अतिथि प्रसिद्ध महिला बाइक राइडर Renu Sharma रहीं. उन्होंने बताया कि पिछले करीब दस वर्षों से वह बाइक राइडिंग कर रही हैं और अपनी 1200 CC मोटरसाइकिल पर कई लंबी यात्राएं कर चुकी हैं. उन्होंने राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों में सफर किया है. वर्ष 2015 से शुरू हुए इस सफर में वह अब तक 30,000 किलोमीटर से अधिक दूरी तय कर चुकी हैं. रेनू शर्मा के अनुसार बाइक चलाना उनके लिए केवल रोमांच नहीं, बल्कि खुद पर भरोसा करने और अपने डर को पीछे छोड़ने की यात्रा भी है.

सशक्तिकरण का असली अर्थ

कार्यक्रम के दौरान रेनू शर्मा ने कहा कि महिलाओं के सशक्तिकरण की असली शुरुआत आत्मविश्वास से होती है. जब महिलाएं अपनी क्षमता पर भरोसा करना सीखती हैं, तब कई नए रास्ते अपने-आप खुलने लगते हैं. उन्होंने यह भी कहा कि समाज में बदलाव तभी संभव है जब महिलाएं अपने सपनों को गंभीरता से लें और उन्हें पूरा करने के लिए कदम बढ़ाएं. उनके अनुभवों ने कार्यक्रम में मौजूद कई युवतियों को प्रेरित किया.

रचनात्मक गतिविधियों से बढ़ा उत्साह

इस कार्यक्रम में चर्चा के साथ-साथ कई रचनात्मक गतिविधियां भी आयोजित की गईं. कलाकार विजयलक्ष्मी राठौड़  ने एक कैनवास पेंटिंग सेशन का आयोजन किया, जिसमें महिलाओं ने उत्साह के साथ भाग लिया. प्रतिभागियों ने अपनी रचनात्मकता को रंगों के माध्यम से व्यक्त किया और इस दौरान कई प्रेरक बातचीत भी हुईं. इसके अलावा लाइव म्यूजिक और एक क्विज प्रतियोगिता भी रखी गई, जिससे कार्यक्रम का माहौल और जीवंत हो गया.

महिलाओं को जोड़ने की पहल

कार्यक्रम की आयोजक टीम के अनुसार ऐसे आयोजनों का उद्देश्य महिलाओं के बीच सकारात्मक संवाद और नेटवर्किंग को बढ़ावा देना है. टीम से जुड़ी भूमिका आर्या ने बताया कि जब महिलाएं एक मंच पर मिलती हैं और अपने अनुभव साझा करती हैं, तो इससे आत्मविश्वास और प्रेरणा दोनों बढ़ते हैं. इस तरह के कार्यक्रम केवल एक उत्सव नहीं बल्कि महिलाओं के लिए सीखने और आगे बढ़ने का अवसर भी बनते हैं.

प्रेरणा का संदेश

कार्यक्रम के अंत में रेनू शर्मा को उनके प्रेरणादायक सफर और महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करने के लिए सम्मानित किया गया. यह आयोजन इस बात का उदाहरण बना कि जब महिलाएं अपने अनुभव साझा करती हैं और एक-दूसरे का समर्थन करती हैं, तो समाज में सकारात्मक बदलाव की शुरुआत हो सकती है. संदेश स्पष्ट है अगर महिलाएं अपने सपनों पर भरोसा करें और कदम बढ़ाएं, तो रास्ते खुद बनते जाते हैं.

