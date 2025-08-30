सीटी स्कैन के बाद एलर्जी से महिला की मौत, जानिए क्या होता है एनाफिलेक्टिक शॉक और टेस्ट से पहले क्या सावधानी बरतनी चाहिए?

Add DNA as a Preferred Source
CT scan tragedy: सीटी स्कैन के बाद एनाफिलेक्टिक शॉक से एक 22 वर्षीय महिला की मौत हो गई. आखिर ये एनाफिलेक्टिक शॉक क्या है और सीटी स्कैन से पहले क्या सावधानी बरतनी चाहिए, चलिए जानें.

ऋतु सिंह

Updated : Aug 30, 2025, 06:34 AM IST

Anaphylactic shock and Scanning Process: ब्राज़ीलियाई वकील लेटिसिया पॉल (22) गुर्दे की पथरी से पीड़ित थी. ब्राजील के ऑल्टो वेले क्षेत्रीय अस्पताल में उसका सीटी स्कैन हुआ. कंट्रास्ट एजेंट एक विशेष पदार्थ होता है जिसका उपयोग मेडिकल इमेजिंग परीक्षणों (जैसे एक्स-रे, सीटी या एमआरआई स्कैन) में किया जाता है. इसके इस्तेमाल से लेटिसिया को गंभीर एलर्जी हो गई. इसके बाद, गहन उपचार के बावजूद, उसकी मृत्यु हो गई. बताया गया कि इसका कारण एनाफिलेक्टिक शॉक था. आइए जानें कि यह एनाफिलेक्टिक एलर्जी क्या है और इतनी खतरनाक क्यों है.

एनाफाइलैक्सिस क्या है?
एनाफिलैक्सिस एक गंभीर एलर्जी प्रतिक्रिया है. अगर तुरंत इलाज न किया जाए, तो यह जानलेवा हो सकती है. खाद्य एलर्जी एनाफिलैक्सिस के मुख्य कारणों में से एक है, लेकिन अन्य कारणों में कीड़े के काटने, दवाइयाँ और लेटेक्स शामिल हैं.इसका एकमात्र इलाज एपिनेफ्रीन है. इसे जांघ में इंजेक्ट किया जाता है. केवल तत्काल उपचार ही आपकी जान बचा सकता है.
 
एनाफाइलैक्सिस एलर्जी के दौरान क्या होता है?
जब आपको एलर्जी होती है, तो आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली हिस्टामाइन नामक एक रसायन छोड़ती है. इससे अति-प्रतिक्रिया होती है. इससे शरीर तेज़ी से सिकुड़ता है और रक्त वाहिकाएँ, या केशिकाएँ, फैल जाती हैं.

इससे वायुमार्ग संकरे हो जाते हैं. इससे गले में खराश, साँस लेने में तकलीफ, पित्ती , चक्कर आना और यहाँ तक कि बेहोशी भी हो सकती है. इससे रक्तचाप में गिरावट के कारण साँस लेने में कठिनाई हो सकती है. इसलिए तत्काल उपचार आवश्यक है.
 
एनाफाइलैक्सिस के चार चरण क्या हैं?
एनाफाइलैक्सिस अचानक होता है. कोई चेतावनी अवधि नहीं है, लेकिन पित्ती या त्वचा की लालिमा जैसे लक्षण हो सकते हैं. इसे चार चरणों में बांटा गया है.

चरण 1: हल्का होता है. त्वचा पर चकत्ते या लालिमा, खुजली या पित्ती होती है.

चरण 2: व्यक्ति को त्वचा पर चकत्ते और होंठ या जीभ में सूजन होती है. यह तब होता है जब हल्के सूजन जैसे व्यापक और व्यापक लक्षण होते हैं.

चरण 3: गंभीर. यह तब होता है जब सांस लेने में कठिनाई, व्यापक सूजन, कमजोर नाड़ी या चक्कर आना जैसे लक्षण होते हैं.

चरण 4 - यह जीवन के लिए खतरा स्थिति है. इसमें बेहोशी शामिल हो सकती है. आप सांस लेने में सक्षम नहीं हो सकते हैं. आपके शरीर के आंतरिक अंगों में पर्याप्त रक्त प्रवाह नहीं हो सकता है. इन्हें तत्काल चिकित्सा ध्यान देने की आवश्यकता होती है.
 
एनाफाइलैक्सिस के लक्षण कैसे दिखते हैं?

एनाफिलेक्सिस आमतौर पर त्वचा पर दाने जैसे पित्ती या खुजली के साथ होता है. इसके साथ

  1. गले, होंठ, जीभ में सूजन
  2. सांस लेने में तकलीफ 
  3. पित्ती
  4. निगलने में कठिनाई,
  5. लाल दाने 
  6. पेट दर्द
  7. सीने में जकड़न
  8. ऐंठन
  9. दस्त-उल्टी
  10. डर की भावना भी हो सकती है 
  11. गंभीर मामलों में रक्तचाप में गिरावट के कारण
  12. चक्कर आना 
  13. हृदय गति बढ़ना 
  14. अचानक कमजोरी
  15.  बेहोशी और दिल का दौरा पड़ सकता है.

 
एनाफाइलैक्सिस के लक्षण कब शुरू होते हैं?
ये लक्षण एलर्जेन के संपर्क में आने के 5 से 30 मिनट के भीतर शुरू हो जाते हैं. कभी-कभी ये एक घंटे से भी ज़्यादा समय बाद शुरू हो सकते हैं.

कुछ दवाएं, जिनमें पेनिसिलिन, नॉनस्टेरॉइडल एंटी-इंफ्लेमेटरी दवाएं और सीटी स्कैन में इस्तेमाल होने वाली डाई शामिल हैं, इन लक्षणों को तुरंत प्रकट कर सकती हैं. लेटिसिया पॉल के लक्षण सीटी स्कैन के बाद शुरू हुए और बिगड़ गए.

अस्थमा और गंभीर एलर्जी से पीड़ित लोगों में भी इसका खतरा ज़्यादा होता है. अगर आप डॉक्टर से मिलें, तो वे तुरंत एपिनेफ्रीन या एपिपेन-इंजेक्टर लिखेंगे. जिन लोगों को पहले से ही ये लक्षण हैं, उन्हें यह दवा हमेशा अपने पास रखनी चाहिए. एपिनेफ्रीन ऑटोइंजेक्टर एक मार्कर जैसा दिखता है. अगर आपको एनाफिलेक्टिक रिएक्शन होता है, तो आप अपनी जांघ के ऊपर की बड़ी मांसपेशी में दवा इंजेक्ट कर सकते हैं.

सीटी स्कैन के लिए कैसे तैयारी करनी चाहिए?
यह देखने के लिए कि क्या आप कंट्रास्ट एजेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं और क्या सीटी स्कैन से पहले यह आपके लिए सुरक्षित है, आपको रक्त परीक्षण करवाना पड़ सकता है.

एलर्जी की दवाएं: अगर आपको कंट्रास्ट एजेंट से एलर्जी है, तो आपको सर्जरी से एक रात पहले और सर्जरी की सुबह स्टेरॉयड और एंटीहिस्टामाइन दवाएँ लेनी पड़ सकती हैं. अगर आपको इनसे एलर्जी है, तो अपने डॉक्टर से सलाह लेना सबसे अच्छा है.

