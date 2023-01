Winter Superfood Methi for Men: ठंड में शादीशुदा मर्द मेथी जरूर खाएं, यौन रोग से डायबिटीज तक जैसी समस्या होगी दूर

Winter Superfood Methi for Men: ठंड में शादीशुदा मर्द मेथी जरूर खाएं

डीएनए हिंदी: पुरुषों के समग्र यौन स्वास्थ्य में सुधार (Fenugreek helps in Sexual Life) करने के लिए मेथी को बहुत गुणकारी (Methi Ke Fayde in Hindi) मानी जाती है. यह टेस्टोस्टेरोन के स्तर को बढ़ावा देने और शुक्राणुओं की संख्या बढ़ाने में मदद करती है. नाश्ते से पहले रोजाना खाली पेट मेथी खाने से बीज ब्लड शुगर भी कम होता है, क्योंकि इनमें फाइबर अधिक होता है जो रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित (Methi in Diabetes) करने में मदद करती है.

शोधकर्ताओं ने निष्कर्ष निकाला कि मेथी एण्ड्रोजन की कमी के लक्षणों को कम करने के लिए एक सुरक्षित और प्रभावी उपचार था, यौन क्रिया में सुधार करता है और स्वस्थ मध्यम आयु वर्ग के वृद्ध पुरुषों में सीरम टेस्टोस्टेरोन बढ़ाता है.

मेथी के बीज स्तंभन दोष में कैसे मदद करते हैं?

यौन प्रदर्शन में सुधार के लिए 600 मिलीग्राम मेथी के बीज का अर्क रोज लेने ले शरीर को मैग्नीशियम 34 मिलीग्राम, जस्ता 30 मिलीग्राम, और विटामिन बी 6 10 मिलीग्राम तक मिल जाता है और इसे अगर लगातार 6-12 सप्ताह के लिए इस्तेमाल किया जाए तो मर्दों में होने वाले स्तंभन दोष को दूर किया जा सकता है.

मेथी में मौजूद पोषक तत्व (Nutrients Facts)

मेथी में नियासिन, पोटेशियम, प्रोटीन, फाइबर, विटामिन सी, आयरन आदि अधिक मात्रा में होते हैं. इसमें डाओस्जेनिन नामक कम्पाउन्ड होता है, जो एस्ट्रोजन सेक्स हार्मोन (Methi helps to increase Sex Hormones) को बढ़ाने का काम करता है, इससे मेथी सेक्सुअल समस्याओं (Sexual Problems) को दूर करने के काम आती है. मेथी यौन जीवन में रस भरती है. साथ ही यह यौन क्षमता को भी बढ़ाती है.

यह भी पढ़ें- डायबिटीज में खाएं कौन से चावल, सफेद, ब्राउन या काले, जानिए

यौन समस्याओं को करती है दूर (Methi Helps to overcome from Sexual Problem)

हमारे किचन में मेथी तो आसानी से ही मिल जाती है और इसका उपयोग भी होता है. खाने में मेथी का उपयोग होता है. एक शोध में बताया गया है कि मेथी में पाए जाने वाले सैपोनीन पुरुषों में पाए जाने वाले टेस्टोस्टेरॉन हॉर्मोन्स में उत्तेजना पैदा करता है.इससे पुरुषों की यौन समस्याओं का समाधान होता है

पाचन क्रिया सही होती है (Digestive System)



मेथी से पाचन क्रिया सही होती है, अगर आप खाने में या फिर खाने के बाद मेथी दाना लेते हैं तो आपकी पाचन क्रिया सही होती है. खाना अच्छे से डाइजेस्ट होता है. मेथी की तासीर गर्म होती है इसलिए इसके अत्यधिक सेवन से यह त्वचा को नुकसान पहुंचा सकती है. ऐसे में इसे खाने में डालकर खाना ही सही होगा. मेथी काफी कड़वी लगती है लेकिन इसके फायदे आपकी सेहत के लिए मीठा साबित होते हैं.

यह भी पढ़ें- एक्यूप्रेशर से एक मिनट में कम हो जाएगा शुगर लेवल, जानिए कौन से प्वाइंट्स दबाएं



कैसे करें सेवन (How to take Fenugreek)

कई लोग इसका पाउडर लेते हैं. सुबह सुबह खाली पेट मेथी खाने से शुगर कंट्रोल में रहती है. रोजाना 10 ग्राम यानी एक चुटकी में जितनी मेथी आए उतने दाने को भिगो दें और फिर सुबह उस पानी को उबालकर पी लें. या फिर आप वैसे ही मेथी डालकर पानी उबाल लें और फिर उसे ठंडा करके पी सकते हैं, इससे टाइप-2 डायबिटीज कंट्रोल होती है. इसमें काफी मात्रा में फाइबर होता है, जो पाचन क्रिया को तेज करता है. इसके साथ ही यह शरीर द्वारा शुगर के इस्तेमाल को भी बेहतर करता है

(Disclaimer: हमारा लेख केवल जानकारी प्रदान करने के लिए है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें.)

देश-दुनिया की ताज़ा खबरों Latest News पर अलग नज़रिया, अब हिंदी में Hindi News पढ़ने के लिए फ़ॉलो करें डीएनए हिंदी को गूगल, फ़ेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर.