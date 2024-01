Winter Herbal Tea: कड़ाके की सर्दी में पिएं ये 5 हर्बल चाय, गर्म रहेगा शरीर और दूर रहेंगी मौसमी बीमारियां

Herbal Tea For Winter: सर्दी को दूर भगाने और शरीर को गर्म बनाएं रखने के लिए इन 5 हर्बल टी को पीने से फायदा मिलता है.

डीएनए हिंदीः दिल्ली और आस-पास के इलाकों में बहुत ही कड़ाके की सर्दी पड़ रही है. दिल्ली में तापमान लगातार नीचे जा रहा है. ऐसे में सर्दियों के इस मौसम में शरीर को अंदर से गर्म रखने के लिए इन हर्बल चाय (Winter Herbal Tea) को पी सकते हैं. सर्दी को दूर भगाने और शरीर को गर्म बनाएं रखने के लिए इन 5 हर्बल टी को पीने से फायदा मिलता है. तो चलिए आपको इन हर्बल टी (Winter Herbal Tea For Keep You Warm) बारे में बताते हैं.

सर्दियों में बेस्ट हैं ये 5 हर्बल चाय (Best Herbal Tea For Winter)

जायफल हर्बल टी

जायफल एंटीऑक्सीडेंट और एंटी-बैक्टीरियल गुणों से भरपूर होता है. यह वायरस व बैक्टीरिया से लड़ने में कारगर होता है जो सर्दियों में होने वाली बीमारियों से रक्षा करता है. जायफल की चाय पीना अच्छा होता है. इसे बनाने के लिए एकल चुटकी जायफल के चूर्ण को उबलते हुए पानी में मिलाएं और उबालने के बाद इसे छानकर पी लें.

मुलेठी की हर्बल चाय

मुलेठी का इस्तेमाल जड़ी-बूटी के लिए किया जाता है. इसकी जड़ बहुत ही फायदेमंद होती है. गले के लिए मुलेठी बहुत ही लाभकारी होती है. मुलेठी रोग-प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में भी मदद करती है. मुलेठी को पानी में उबालकर हर्बल टी तैयार कर सकते हैं.

दालचीनी हर्बल टी

दालचीनी पाउडर से हर्बल टी तैयार कर सकते हैं. इसमें कई सारे औषधीय गुण होते हैं. दालचीनी की हर्बल चाय बनाने के लिए एक चौथाई चम्मच दालचीनी पाउडर को एक कप पानी में मिलाकर उबालें. अच्छे से उबालने के बाद इसे छानकर गुनगुना पिएं.

अदरक हर्बल टी

अदरक की चाय पीना हेल्थ के लिए अच्छा होता है. अदरक की हर्बल टी बनाने के लिए अदरक के छोटे टूकड़ों में काट लें और इसे पीसकर पानी में उबालें. अच्छे से उबाल लेने के बाद इसमें नींबू का रस और शहद मिलाकर गुनगुना पिएं.

तुलसी हर्बल चाय

तुलसी का पौधा औषधिय गुणों से भरपूर होता है. यह एक जड़ी-बूटी के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है. तुलसी की चाय पीना सेहत के लिए अच्छा होता है. इसे बनाने के लिए तुलसी के पत्तों से काढ़ा बनाना चाहिए. तुलसी के पत्तों का काढ़ा या टी पीना अच्छा होता है.

