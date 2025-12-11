FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Winter Hair Fall Reason: सर्दियों में बाल झड़ने के पीछे की ये है छिपी वजह, जानिए कैसे पा सकते हैं इसपर काबू

Winter Hair Fall Reason: सर्दियों में बाल झड़ने के पीछे की ये है छिपी वजह, जानिए कैसे पा सकते हैं इसपर काबू

बहराइच हिंसा मामले में सरफराज को फांसी की सजा, 9 दोषियों को उम्रकैद, डीजे बजने को लेकर हुआ था विवाद

बहराइच हिंसा मामले में सरफराज को फांसी की सजा, 9 दोषियों को उम्रकैद, डीजे बजने को लेकर हुआ था विवाद

पाकिस्तान परस्ती में बेबस हुआ मिडिल ईस्ट, मध्य पूर्व के इन देशों में धुरंधर पर लगा बैन 

पाकिस्तान परस्ती में बेबस हुआ मिडिल ईस्ट, मध्य पूर्व के इन देशों में धुरंधर पर लगा बैन

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
Numerology: 2026 में होगा इन तारीखों पर जन्मे लोगों का 'Comeback', सूर्य के तेज से चमकेगा इनका भाग्य

Numerology: 2026 में होगा इन तारीखों पर जन्मे लोगों का 'Comeback', सूर्य के तेज से चमकेगा इनका भाग्य

Mulank 3 Horoscope 2026: मूलांक 3 वालों के लिए कैसा रहेगा साल 2026? करियर, पैसा, हेल्थ और रिलेशनशिप का यहां पढ़ें महीनेवार राशिफल

मूलांक 3 वालों के लिए कैसा रहेगा साल 2026? करियर, पैसा, हेल्थ और रिलेशनशिप का यहां पढ़ें महीनेवार राशिफल

YouTube से गोल्डन प्ले बटन मिलने पर कितनी होती है कमाई? जानें इस इनकम पर कितना लगता है टैक्स

YouTube से गोल्डन प्ले बटन मिलने पर कितनी होती है कमाई? जानें इस इनकम पर कितना लगता है टैक्स

Homeलाइफस्टाइल

लाइफस्टाइल

Winter Hair Fall Reason: सर्दियों में बाल झड़ने के पीछे की ये है छिपी वजह, जानिए कैसे पा सकते हैं इसपर काबू

Winter Hair Fall Reason: सर्दियों के मौसम में बालों के झड़ने और स्किन से जुड़ी समस्याएं बढ़ जाती है. इसलिए इस मौसम में स्किन और बालों को खास देखभाल की जरूरत होती है. आइए जानें इस मौसम में बालों के झड़ने के पीछे की वजह क्या हो सकती है...

Latest News

Abhay Sharma

Updated : Dec 11, 2025, 07:54 PM IST

Winter Hair Fall Reason: सर्दियों में बाल झड़ने के पीछे की ये है छिपी वजह, जानिए कैसे पा सकते हैं इसपर काबू

Winter Hair Fall, Hair Fall in Winter

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

Winter Hair Fall Reason And Prevention:  सर्दियों के मौसम में बालों के झड़ने और स्किन से जुड़ी समस्याएं बढ़ जाती है. इसलिए इस मौसम में स्किन और बालों को खास देखभाल की जरूरत होती है. आमतौर पर कई लोग समझते हैं कि बाल झड़ना केवल मौसम का असर है और इसे नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन असल में इसके पीछे कई और वजहें भी छिपी होती हैं.

एक्सपर्ट्स के मुताबिक अगर सही समय पर बालों के झड़ने की वजह को पहचान लिया जाए तो बालों के झड़ने पर आसानी से काबू पाया जा सकता है. तो आइए जानते हैं सर्दियों के मौसम में बालों के झड़ने के पीछे की क्या वजह हो सकती है और इसपर कैसे काबू पाया जा सकता है.    

क्या कहते हैं एक्सपर्ट्स? 

आयुर्वेद और आधुनिक विज्ञान, दोनों ही मानते हैं कि ठंड का मौसम हमारे बालों पर सीधा असर डालता है, कभी स्कैल्प को सुखा देता है, तो कभी पोषण की कमी को बढ़ा देता है.  सर्दियों की हवा में नमी कम हो जाती है, जिससे शरीर की तरह स्कैल्प भी सूखने लगता है। जब सिर की त्वचा ड्राई हो जाती है, तो उस पर रूसी बनने लगती है. आयुर्वेद के अनुसार, यह वात दोष बढ़ने का संकेत है, जबकि विज्ञान कहता है कि सूखापन स्कैल्प की प्राकृतिक परत को कमजोर कर देता है और डैंड्रफ बनने लगता है. डैंड्रफ जड़ों को कमजोर करता है और इसी वजह से बाल ज्यादा झड़ने लगते हैं.

यह भी पढ़ें: Homemade Skin Polish: चीनी, ग्लिसरीन और नारियल तेल से ऐसे बनाएं स्किन पॉलिश, बच्चों जैसी सॉफ्ट और ग्लोइंग नजर आएगी त्वचा

क्या होते हैं इसके संकेत

सिर में हल्की खुजली, सफेद परतें और बालों का टूटना, ये सभी संकेत बताते हैं कि स्कैल्प को नमी की जरूरत है. ऐसे में हल्के गर्म तेल से मसाज फायदेमंद होती है. कई लोग इस मौसम में बालों के रूखेपन से परेशान होकर ज्यादा तेल लगाने लगते हैं. लेकिन, आयुर्वेद और डर्मेटोलॉजी दोनों का कहना है कि स्कैल्प को जरूरत से ज्यादा तेल देना उल्टा असर कर सकता है. 

जब सिर पर बहुत तेल जमा हो जाता है, तो वहां फंगस तेजी से बढ़ सकता है, जो डैंड्रफ पैदा करता है. इससे बाल और भी ज्यादा झड़ने लगते हैं. इसलिए, तेल सही तरीके से और सही मात्रा में लगाएं. साथ ही तेल को शैम्पू करने से थोड़ी देर पहले ही लगाएं, ताकि स्कैल्प को पोषण मिले, लेकिन वह भारी न हो.

कैसे रोकें बालों का झड़ना?

सर्दियों के गर्म कपड़े भी कई बार अनजाने में बालों के दुश्मन बन जाते हैं. ऊन या खुरदुरे कैप बालों को रगड़ते हैं, जिससे वे कमजोर होकर टूटने लगते हैं. रात में रजाई में सिर ढककर सोने से भी बाल उलझते हैं और नमी कम हो जाती है. इसलिए, अगर कैप पहननी ही है, तो मुलायम कपड़े की कैप पहनें और रात में साटन या सिल्क का कवर इस्तेमाल करें. इससे बाल सुरक्षित रहते हैं और टूटने की समस्या कम हो सकती है. इनपुट --आईएएनएस

Disclaimer: यह खबर सामान्य जानकारी पर आधारित है.  डीएनए इसकी पुष्टी नहीं करता है. अधिक जानकारी के लिए डॉक्टर से संपर्क करें.

 अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Numerology: 2026 में होगा इन तारीखों पर जन्मे लोगों का 'Comeback', सूर्य के तेज से चमकेगा इनका भाग्य
Numerology: 2026 में होगा इन तारीखों पर जन्मे लोगों का 'Comeback', सूर्य के तेज से चमकेगा इनका भाग्य
Mulank 3 Horoscope 2026: मूलांक 3 वालों के लिए कैसा रहेगा साल 2026? करियर, पैसा, हेल्थ और रिलेशनशिप का यहां पढ़ें महीनेवार राशिफल
मूलांक 3 वालों के लिए कैसा रहेगा साल 2026? करियर, पैसा, हेल्थ और रिलेशनशिप का यहां पढ़ें महीनेवार राशिफल
YouTube से गोल्डन प्ले बटन मिलने पर कितनी होती है कमाई? जानें इस इनकम पर कितना लगता है टैक्स
YouTube से गोल्डन प्ले बटन मिलने पर कितनी होती है कमाई? जानें इस इनकम पर कितना लगता है टैक्स
IndiGo के पायलट को कितनी मिलती है सैलरी, जानिए क्या-क्या सुविधाएं देती है कंपनी
IndiGo के पायलट को कितनी मिलती है सैलरी, जानिए क्या-क्या सुविधाएं देती है कंपनी
Daily Iron Requirement: शरीर सुस्त, बेजान चेहरा और कमजोरी... कहीं आयरन की कमी से तो नहीं हो रही हैं ये दिक्कतें? 
Daily Iron Requirement: शरीर सुस्त, बेजान चेहरा और कमजोरी... कहीं आयरन की कमी से तो नहीं हो रही हैं ये दिक्कतें?
MORE
Advertisement
धर्म
Mulank 2 Horoscope 2026: मूलांक 2 के लिए कैसा होगा नया साल? 2026 में पैसा, नौकरी और सेहत-संबंध में क्या आएगा बड़ा बदलाव?
मूलांक 2 के लिए कैसा होगा नया साल? 2026 में पैसा, नौकरी और सेहत-संबंध में क्या आएगा बड़ा बदलाव?
Rashifal 10 December 2025: मिथुन वालों को व्यापार में मिलेगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
मिथुन वालों को व्यापार में मिलेगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Safala Ekadashi 2025: किस दिन है सफला एकादशी व्रत, जानें इसका महत्व से लेकर पूजा विधि और महत्व
किस दिन है सफला एकादशी व्रत, जानें इसका महत्व से लेकर पूजा विधि और महत्व
बुधवार को सुख समृद्धि के लिए इस विधि विधान से करें भगवान गणेश जी की पूजा, पूर्ण हो जाएगी हर मनोकामना
बुधवार को सुख समृद्धि के लिए इस विधि विधान से करें भगवान गणेश जी की पूजा, पूर्ण हो जाएगी हर मनोकामना
अपनी पर्सनालिटी और नेचर के अनुसार जानिए आपको किस भगवान के मंदिर में जाकर करनी चाहिए पूजा और क्यों?
अपनी पर्सनालिटी और नेचर के अनुसार जानिए आपको किस भगवान के मंदिर में जाकर करनी चाहिए पूजा और क्यों?
MORE
Advertisement