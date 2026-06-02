रूस के एंटी एजिंग मिशन से क्या बूढ़े लोग फिर होंगे जवान? 26 अरब डॉलर लगाकर बुढ़ापे को रोकने की शुरू हुई तैयारी

What is Russia's Anti-Aging Project? रूस घटती जीवन प्रत्याशा की चुनौती से निपटने के लिए एंटी-एजिंग रिसर्च पर बड़ा दांव लगा रहा है. 2024 में देश की औसत जीवन प्रत्याशा 73.44 वर्ष और पुरुषों की 68.26 वर्ष रहने का अनुमान है. इसी बीच पुतिन की व्यक्तिगत रुचि को लेकर भी चर्चाएं तेज हैं.

रूस इन दिनों उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को धीमा करने और लंबी उम्र से जुड़े शोध पर तेजी से काम कर रहा है. इसकी एक बड़ी वजह देश में घटती जीवन प्रत्याशा भी मानी जा रही है. ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या इस महत्वाकांक्षी एंटी-एजिंग रिसर्च में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की व्यक्तिगत दिलचस्पी भी शामिल है? क्या वे उम्र के असर को कम करने वाली तकनीकों को लेकर विशेष रुचि रखते हैं, या इसके पीछे केवल राष्ट्रीय स्वास्थ्य और जनसंख्या से जुड़ी चिंताएं हैं?

यह सवाल कभी विज्ञान कथा फिल्मों का हिस्सा लगता था, लेकिन अब दुनिया की बड़ी शक्तियां इसे हकीकत में बदलने की कोशिश कर रही हैं. रूस ने इसी दिशा में एक महत्वाकांक्षी परियोजना शुरू की है, जिस पर अरबों डॉलर खर्च किए जा रहे हैं. दावा है कि इसक लक्ष्य सिर्फ बीमारियों का इलाज नहीं, बल्कि उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को समझना और उसे धीमा करना भी है.

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सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस परियोजना को लेकर दुनिया भर में चर्चा छिड़ी हुई है. कुछ लोग इसे चिकित्सा विज्ञान का अगला बड़ा कदम मान रहे हैं, जबकि कुछ इसे "लंबी उम्र की वैश्विक दौड़" का हिस्सा बता रहे हैं.

आखिर रूस इतनी बड़ी रकम क्यों खर्च कर रहा है?

रूस की सबसे बड़ी चिंता उसकी घटती जनसंख्या और कम होती जीवन प्रत्याशा को लेकर है. खासतौर पर पुरुषों की औसत उम्र कई विकसित देशों की तुलना में कम बताई जाती है. ऐसे में सरकार का मानना है कि अगर लोग ज्यादा समय तक स्वस्थ रह सकें तो न केवल स्वास्थ्य व्यवस्था पर दबाव कम होगा, बल्कि देश की उत्पादकता और अर्थव्यवस्था को भी फयदा मिलेगा. यही वजह है कि रूस ने स्वास्थ्य और जैव-प्रौद्योगिकी से जुड़े कई बड़े शोध कार्यक्रमों को एक साथ जोड़कर एक दीर्घकालिक मिशन तैयार किया है.

बुढ़ापे को धीमा करने के लिए किन तकनीकों पर काम हो रहा है?

इस परियोजना का सबसे चर्चित हिस्सा जीन थेरेपी है. वैज्ञानिक ऐसी तकनीकों पर शोध कर रहे हैं जो कोशिकाओं के बूढ़े होने की गति को कम कर सकें. इसके अलावा 3D बायोप्रिंटिंग के जरिए कृत्रिम ऊतक और अंग विकसित करने पर भी काम चल रहा है. यदि यह तकनीक सफल होती है तो भविष्य में अंग प्रत्यारोपण की तस्वीर पूरी तरह बदल सकती है.

एक अन्य क्षेत्र ज़ेनोट्रांसप्लांटेशन है, जिसमें विशेष रूप से तैयार किए गए जानवरों के अंग मानव शरीर में प्रत्यारोपित करने की संभावनएं तलाश की जा रही हैं. वहीं क्रायोथेरेपी जैसी तकनीकों का इस्तेमाल कुछ रोगग्रस्त ऊतकों और कोशिकाओं को नियंत्रित करने के लिए किया जा रहा है. भविष्य में कई ऐसी बीमारियों का इलाज संभव हो सकता है, जिन्हें आज गंभीर या लाइलाज माना जाता है.

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क्या यह सचमुच अमरता की दिशा में कदम है?

यहीं सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है. वैज्ञानिक समुदाय का बड़ा हिस्सा मानता है कि फिलहाल "अमरता" विज्ञान की पहुंच से बहुत दूर है. लेकिन उम्र बढ़ने की गति को धीमा करना, बीमारियों को देर से आने देना और स्वस्थ जीवनकाल बढ़ाना एक वास्तविक वैज्ञानिक लक्ष्य माना जा रहा है. यानी फिलहाल फोकस मौत को हराने पर नहीं, बल्कि उम्र के साथ आने वाली बीमारियों को कम करने और लोगों को ज्यादा समय तक सक्रिय बनाए रखने पर है. विशेषज्ञों का कहना है कि यदि कोई व्यक्ति 80 वर्ष की उम्र तक भी 60 वर्षीय व्यक्ति जैसी सक्रियता बनाए रख सके, तो यह चिकित्सा विज्ञान की बड़ी सफलता होगी.

इस परियोजना के पीछे छिपा आर्थिक गणित

अक्सर लोग लंबी उम्र को सिर्फ स्वास्थ्य से जोड़कर देखते हैं, लेकिन इसके पीछे बड़ा आर्थिक पहलू भी है. अगर लोग ज्यादा समय तक स्वस्थ रहें, तो वे लंबे समय तक काम कर सकते हैं, स्वास्थ्य खर्च कम हो सकता है और अनुभवी कार्यबल अर्थव्यवस्था में योगदान देता रह सकता है. यही कारण है कि अमेरिका, चीन, जापान और यूरोप के कई देशों में भी एंटी-एजिंग रिसर्च पर तेजी से निवेश बढ़ रहा है. रूस की परियोजना को इसी वैश्विक प्रतिस्पर्धा के हिस्से के रूप में भी देखा जा रहा है.

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क्या भविष्य में अंग बदलना मोबाइल बदलने जितना आसान होगा?

यह सुनने में भले ही अविश्वसनीय लगे, लेकिन दुनिया भर के वैज्ञानिक इसी दिशा में शोध कर रहे हैं. लक्ष्य यह है कि खराब हो चुके अंगों की मरम्मत की जा सके या जरूरत पड़ने पर नए अंग उपलब्ध कराए जा सकें. हालांकि विशेषज्ञ चेतावनी देते हैं कि ऐसी तकनीकों को आम लोगों तक पहुंचने में अभी कई साल लग सकते हैं. सुरक्षा, नैतिकता और लागत जैसे बड़े सवालों का समाधान होना बाकी है. फिर भी यह साफ है कि चिकित्सा विज्ञान अब सिर्फ बीमारियों का इलाज करने तक सीमित नहीं रहना चाहता, बल्कि स्वस्थ उम्र बढ़ाने पर भी उतना ही जोर दे रहा है.

क्यों महत्वपूर्ण है यह खबर?

आज दुनिया की आबादी तेजी से बूढ़ी हो रही है. भारत भी इससे अछूता नहीं है. आने वाले दशकों में बुजुर्ग आबादी बढ़ेगी और स्वास्थ्य सेवाओं पर दबाव भी बढ़ेगा. ऐसे में यदि उम्र बढ़ने से जुड़ी बीमारियों को नियंत्रित करने वाली तकनीकें सफल होती हैं, तो इसका फायदा सिर्फ किसी एक देश को नहीं बल्कि पूरी मानवता को मिल सकता है. यही वजह है कि रूस की यह परियोजना सिर्फ एक वैज्ञानिक प्रयोग नहीं, बल्कि भविष्य की स्वास्थ्य व्यवस्था की झलक भी मानी जा रही है.

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