Petrol Buy Limits: क्या पेट्रोल पर लगेगा ‘लिमिट लॉक’? एक दिन में कितना पेट्रोल खरीद सकते हैं?

खाड़ी क्षेत्र में बढ़ते तनाव के बीच भारत में पेट्रोल-डीजल की उपलब्धता को लेकर लोगों में चिंता देखी जा रही है. कई जगहों पर लोग जरूरत से ज्यादा ईंधन भरवाने लगे हैं. ऐसे में यह जानना जरूरी हो जाता है कि देश में एक दिन में कितना पेट्रोल खरीदा जा सकता है और इसके नियम क्या हैं.

खाड़ी देशों में बढ़ते तनाव और सप्लाई को लेकर बनी अनिश्चितता के बीच भारत के कई हिस्सों में लोग पेट्रोल पंपों पर ज्यादा मात्रा में ईंधन भरवाने लगे हैं. ऐसे माहौल में एक सवाल तेजी से उठ रहा है, क्या पेट्रोल खरीदने की कोई तय सीमा है? आइए नियमों को आसान भाषा में समझते हैं.

क्या एक दिन में पेट्रोल खरीदने की कोई तय सीमा है?

भारत में आम उपभोक्ता के लिए पेट्रोल खरीदने की कोई निश्चित दैनिक सीमा तय नहीं है. यानी आप अपनी जरूरत के हिसाब से कई बार पेट्रोल भरवा सकते हैं, हालांकि एक व्यवहारिक सीमा जरूर है, आप अपने वाहन की टैंक क्षमता से ज्यादा पेट्रोल एक बार में नहीं भरवा सकते. इसलिए बार-बार पंप जाना संभव है, लेकिन हर बार मात्रा टैंक पर निर्भर करेगी.

बोतल या डिब्बे में पेट्रोल भरवाने के नियम

जब बात वाहन से अलग पेट्रोल लेने की आती है, तो नियम सख्त हो जाते हैं. आमतौर पर पेट्रोल पंप 2 से 5 लीटर तक ही ईंधन देते हैं, और कुछ मामलों में अधिकतम 10 लीटर तक की अनुमति मिल सकती है, वह भी उचित कारण बताने पर. Petroleum Act 1934 के तहत साधारण प्लास्टिक की बोतलों में पेट्रोल देना प्रतिबंधित है. केवल विशेष रूप से डिजाइन किए गए, सुरक्षित कंटेनर (approved cans) में ही पेट्रोल दिया जा सकता है, ताकि आग या दुर्घटना का खतरा कम रहे.

ज्यादा मात्रा में पेट्रोल चाहिए तो क्या करें?

अगर किसी को बड़ी मात्रा में पेट्रोल की जरूरत है-जैसे जनरेटर, खेती या व्यावसायिक उपयोग के लिए—तो इसके लिए सरकारी परमिट या लाइसेंस लेना जरूरी होता है. बिना अनुमति के बड़ी मात्रा में पेट्रोल खरीदना और ले जाना कानूनन गलत माना जा सकता है और इस पर कार्रवाई भी हो सकती है.

घर में पेट्रोल स्टोर करने की लिमिट क्या है?

Petroleum Rules 2002 के अनुसार, कोई भी व्यक्ति बिना लाइसेंस के अपने घर पर अधिकतम 30 लीटर तक पेट्रोल या डीजल रख सकता है. यह सीमा सुरक्षा कारणों से तय की गई है, क्योंकि पेट्रोल बेहद ज्वलनशील होता है. इस सीमा से ज्यादा स्टोर करने पर जुर्माना या जेल जैसी सजा का प्रावधान है.

आम लोगों पर क्या असर पड़ेगा?

ऐसे हालात में घबराहट में ज्यादा पेट्रोल जमा करना जोखिम भरा हो सकता है. इससे न केवल आग का खतरा बढ़ता है, बल्कि कृत्रिम कमी (panic buying) भी पैदा हो सकती है, जिससे सप्लाई चेन पर दबाव पड़ता है. विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि जरूरत के हिसाब से ही ईंधन लें और नियमों का पालन करें.

भारत में फिलहाल पेट्रोल खरीदने पर कोई सख्त दैनिक सीमा नहीं है, लेकिन सुरक्षा और कानून से जुड़े नियम जरूर लागू होते हैं. सबसे जरूरी बात, सुरक्षित तरीके से पेट्रोल का उपयोग और भंडारण करें, क्योंकि छोटी लापरवाही बड़ा हादसा बन सकती है.



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