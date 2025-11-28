क्या OTT-YouTube देखने के लिए भी आधार अनिवार्य होगा? सुप्रीम कोर्ट की केंद्र को अहम सलाह, ये रही वजह

क्या सुप्रीम कोर्ट का केंद्र सरकार को दिया गया यूट्यूब या सोशल मीडिया के दूसरे प्लेटफार्म को देखने के लिए आधार कार्ड की अनिवार्यता का निर्देश ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर लगाम लगाने की दिशा में एक कदम है?

अक्सर आरोप लगते रहते हैं कि लोग, खासकर बच्चे, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के बहुत ज़्यादा आदी होते जा रहे हैं. ऐसे आरोपों के बीच, इस बात पर संदेह है कि क्या सुप्रीम कोर्ट का केंद्र सरकार को दिया गया निर्देश ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर लगाम लगाने की दिशा में एक कदम है! इसकी वजह सुप्रीम कोर्ट का यह निर्देश है कि नेटफ्लिक्स और यूट्यूब देखने के लिए आधार कार्ड ज़रूरी है.

न्यूज 18 हिंदी की रिपोर्ट के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने केंद्र सरकार को सलाह दी है कि वह नेटफ्लिक्स और यूट्यूब-इंस्टाग्राम जैसे ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आधार-आधारित आयु सत्यापन को अनिवार्य बनाए, ताकि अश्लील और 18+ सामग्री को बच्चों से दूर रखा जा सके.

सर्वोच्च न्यायालय ने आधार सत्यापन की सलाह क्यों दी?

इसके अलावा, सुनवाई के दौरान, मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा, "सिर्फ़ चेतावनी संदेश दिखाकर आगे बढ़ जाना काफ़ी नहीं है. चेतावनी दिखाई देने के कुछ ही सेकंड के भीतर सामग्री शुरू हो जाती है. इसलिए, उन्होंने सुझाव दिया कि 18+ आयु वर्ग की सामग्री देखने के लिए आधार कार्ड के ज़रिए आयु सत्यापन की व्यवस्था शुरू की जानी चाहिए. उन्होंने यह भी कहा कि इसे पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर लागू किया जा सकता है और पहले इसका परीक्षण किया जा सकता है."



न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा, "किताबों या फिल्मों में अश्लीलता पर तो नियंत्रण है, लेकिन मोबाइल फ़ोन पर कोई नियंत्रण नहीं है." साथ ही, फ़ोन चालू करते ही स्क्रीन पर अनुचित सामग्री आ जाती है. इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि बच्चे गलती से ऐसी सामग्री देख लें. इसलिए, उन्होंने कहा कि अदालत का मानना ​​है कि इसे रोकने के लिए आधार-आधारित लॉक एक अच्छा उपाय है.

अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को विनियमित करने वाला संगठन!

इस बीच, अदालत ने कॉमेडियन समय रैना और पॉडकास्टर रणवीर इलाहाबादिया के खिलाफ मामलों की सुनवाई पर भी कड़ी नाराजगी जताई. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि स्वतंत्रता के नाम पर दिव्यांगों का मज़ाक उड़ाना स्वीकार्य नहीं है और सीजेआई सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कहा कि दिव्यांगों की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाले चुटकुलों के लिए सख्त कानून होना चाहिए.



आगे कहते हुए, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मतलब अनियंत्रित गतिविधि नहीं है. अदालत ने कहा कि ऑनलाइन सामग्री को विनियमित करने के लिए एक स्वतंत्र और स्वायत्त नियामक संस्था का गठन किया जाना चाहिए, और कहा कि स्व-नियामक संस्थाएँ पर्याप्त नहीं हैं. मुख्य न्यायाधीश ने स्पष्ट किया कि एक ऐसे संगठन की आवश्यकता है जो बाहरी दबाव के अधीन न हो.



सरकार की ओर से पैरवी कर रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमण ने कहा कि सरकार इस मामले पर गंभीरता से विचार-विमर्श कर रही है. उन्होंने यह भी कहा कि वे सभी हितधारकों से परामर्श करेंगे और एक सप्ताह के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे. उन्होंने यह भी कहा कि कोई भी निर्णय जल्दबाजी में नहीं लिया जाएगा.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से