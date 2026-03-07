FacebookTwitterYoutubeInstagram
क्या 2026 में होगा 1914 के विश्व युद्ध जैसा हाल? एक जैसे कलेंडर और हालात देख क्यों डर रहे लोग?

साल 2026 में ईरान और इजरायल के युद्ध को देखकर और धीरे-धीरे इस युद्ध में शामिल होते और देशों को देखकर एक बार फिर लोगों को ये तीसरे विश्व युद्ध का डर समाने लगा है. वजह को और बल दे रहा है साल 1914 और 2026 का सेम कलेंडर. साल 1914 में ही पहला विश्व युद्ध हुआ था और इस साल हालात भी कुछ सेम हैं.

Latest News

ऋतु सिंह

Updated : Mar 07, 2026, 03:05 PM IST

क्या 2026 में होगा 1914 के विश्व युद्ध जैसा हाल? एक जैसे कलेंडर और हालात देख क्यों डर रहे लोग?

Will the history of 1914 war repeat itself in 2026 (Photo Credit - AI Generate)

2026 की शुरुआत के साथ ही इंटरनेट और सोशल मीडिया पर लोग साल 1914 का कलेंडर शेयर कर चिंता जताने लगे थे. असल में 1914 वही साल था जब प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ था और 2026 का कैलेंडर बिल्कुल 1914 जैसा है. वही दिन, वही तारीखें और वही महीनों का क्रम तक. और अब ईरान-इजरायल के युद्ध का बढ़ता दायरा देखकर डर एक बार लोगों में फिर से तीसरे विश्व युद्ध का कायम होने लगा है. कुछ लोग इस संयोग को लेकर सवाल उठा रहे हैं कि क्या इतिहास खुद को दोहरा सकता है. हालांकि विशेषज्ञ इसे लेकर अलग राय रखते हैं.

कैलेंडर की समानता ने क्यों बढ़ाई लोगों की चिंता?

जानकारी के अनुसार, 1914 और 2026 दोनों ही साल लीप वर्ष नहीं हैं और दोनों की शुरुआत गुरुवार से होती है. इसी कारण दोनों वर्षों की तारीखें और सप्ताह एक ही क्रम में आते हैं. ऐसी गणितीय समानता कैलेंडर में समय-समय पर दिखाई देती है. लेकिन क्योंकि 1914 विश्व इतिहास के सबसे बड़े युद्धों में से एक की शुरुआत का साल था, इसलिए इस समानता ने लोगों की जिज्ञासा और चिंता दोनों बढ़ा दी है.

1914: वह साल जिसने दुनिया बदल दी

प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत 28 जून 1914 को हुई थी, जब ऑस्ट्रिया-हंगरी के आर्चड्यूक Franz Ferdinand की हत्या कर दी गई थी. यह घटना यूरोप में पहले से मौजूद राजनीतिक तनाव को विस्फोटक मोड़ दे गई. लगभग चार वर्षों तक चले इस युद्ध में दुनिया भर के कई देश शामिल हुए. इतिहासकारों के अनुसार इस संघर्ष में करीब दो करोड़ लोगों की जान गई और वैश्विक राजनीति की दिशा हमेशा के लिए बदल गई.

सोशल मीडिया पर क्यों वायरल हो रही है यह चर्चा?

आज के समय में अंतरराष्ट्रीय राजनीति भी काफी तनावपूर्ण मानी जा रही है. रूस-यूक्रेन युद्ध, मध्य पूर्व के संघर्ष और एशिया-प्रशांत क्षेत्र में बढ़ते विवादों के कारण कई लोग 2026 के कैलेंडर की तुलना 1914 से करने लगे हैं. सोशल मीडिया पर ऐसी कई पोस्ट वायरल हो रही हैं जिनमें दोनों वर्षों के कैलेंडर को साथ दिखाकर संभावित वैश्विक संकट की बात कही जा रही है. हालांकि विशेषज्ञ इन दावों को सावधानी से देखने की सलाह देते हैं.

वैज्ञानिक क्या कहते हैं: कैलेंडर का गणित

कैलेंडर विशेषज्ञों और इतिहासकारों के अनुसार यह समानता पूरी तरह गणितीय है. ग्रेगोरियन कैलेंडर के पैटर्न में कई बार ऐसे साल आते हैं जिनमें तारीखों और सप्ताहों का क्रम बिल्कुल एक जैसा होता है. कैलेंडर प्रणाली लगभग 400 साल के चक्र में कई बार खुद को दोहराती है. इसलिए अलग-अलग वर्षों में ऐसी समानता मिलना असामान्य नहीं माना जाता.

इतिहासकारों की राय: युद्ध कैलेंडर से नहीं होते

इतिहास के शोधकर्ता स्पष्ट करते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध कैलेंडर के कारण नहीं हुआ था. उस समय यूरोप में राष्ट्रवाद, साम्राज्यवाद और सैन्य प्रतिस्पर्धा चरम पर थी. देशों के बीच गठबंधन की जटिल राजनीति और हथियारों की दौड़ ने युद्ध की जमीन तैयार की थी. विशेषज्ञों के अनुसार किसी कैलेंडर की समानता को भविष्य के युद्ध से जोड़ना वैज्ञानिक या ऐतिहासिक दृष्टि से सही नहीं है.

 संयोग ज्यादा, संकेत कम

1914 और 2026 के कैलेंडर का समान होना एक दिलचस्प तथ्य जरूर है, लेकिन इसे इतिहास के दोहराव का संकेत मानना अतिरंजित निष्कर्ष हो सकता है. विशेषज्ञों का मानना है कि वैश्विक संघर्षों को समझने के लिए राजनीतिक, आर्थिक और कूटनीतिक परिस्थितियों को देखना ज्यादा जरूरी है. कैलेंडर का मेल महज एक संयोग है, जो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया है.

