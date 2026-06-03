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क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी पर क्यों होगी IIM में रिसर्च? जानिए क्या होती है मल्टीडिसीप्लिनरी स्टडी और कैसे बदलेगा देश के बच्चों का सक्सेस फ़ॉर्मूले 

क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी पर क्यों होगी IIM में रिसर्च? जानिए क्या होती है मल्टीडिसीप्लिनरी स्टडी और कैसे बदलेगा देश के बच्चों का सक्सेस फ़ॉर्मूले

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क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी पर क्यों होगी IIM में रिसर्च? जानिए क्या होती है मल्टीडिसीप्लिनरी स्टडी और कैसे बदलेगा देश के बच्चों का सक्सेस फ़ॉर्मूले 

What is What Multidisciplinary Study: क्या कोई बच्चा सिर्फ प्रतिभा के दम पर इतनी कम उम्र में इतिहास रच देता है, या उसके पीछे कई अनदेखे कारण काम करते हैं? यही जानने के लिए अब क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी पर IIM इंदौर मल्टीडिसीप्लिनरी स्टडी करने जा रहा है.

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ऋतु सिंह

Updated : Jun 03, 2026, 06:34 AM IST

क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी पर क्यों होगी IIM में रिसर्च? जानिए क्या होती है मल्टीडिसीप्लिनरी स्टडी और कैसे बदलेगा देश के बच्चों का सक्सेस फ़ॉर्मूले 

 क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी पर क्यों होगी मैनेजमेंट रिसर्च? (फोटो सोशल मीडिया)

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15 वर्षीय क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी की सफलता अब सिर्फ खेल जगत का विषय नहीं रह गई है. उनकी उपलब्धियों को समझने के लिए देश के प्रतिष्ठित प्रबंधन संस्थान IIM इंदौर में मल्टीडिसीप्लिनरी स्टडी की तैयारी हो रही है. यह सिर्फ एक खिलाड़ी की कहानी नहीं, बल्कि यह जानने की कोशिश है कि आखिर असाधारण सफलता पैदा कैसे होती है.

वैभव सूर्यवंशी की सफलता अब रिसर्च का विषय क्यों बन रही है?

क्रिकेट की दुनिया में कम उम्र में रिकॉर्ड बनाना कोई सामान्य बात नहीं है. वैभव सूर्यवंशी ने अपने प्रदर्शन से न सिर्फ दर्शकों और विशेषज्ञों को प्रभावित किया, बल्कि शिक्षा और प्रबंधन जगत का ध्यान भी अपनी ओर खींचा है.

IIM इंदौर की प्रस्तावित स्टडी का मकसद सिर्फ उनके खेल प्रदर्शन का विश्लेषण करना नहीं है. शोधकर्ता यह समझना चाहते हैं कि आखिर कौन से कारक एक किशोर खिलाड़ी को इतनी कम उम्र में असाधारण स्तर तक पहुंचाते हैं. इसमें परिवार का सहयोग, मानसिक मजबूती, प्रशिक्षण व्यवस्था, सामाजिक माहौल और निर्णय लेने की क्षमता जैसे पहलुओं का अध्ययन किया जाएगा. यही वजह है कि यह मामला सिर्फ क्रिकेट तक सीमित नहीं रह जाता, बल्कि प्रतिभा विकास के एक बड़े मॉडल में बदल जाता है.

आखिर क्या होती है मल्टीडिसीप्लिनरी स्टडी?

सरल भाषा में कहें तो जब किसी एक विषय को समझने के लिए कई अलग-अलग क्षेत्रों के विशेषज्ञ मिलकर अध्ययन करते हैं, तो उसे मल्टीडिसीप्लिनरी स्टडी कहा जाता है. उदाहरण के तौर पर, यदि किसी खिलाड़ी की सफलता को समझना हो तो सिर्फ खेल प्रदर्शन देखना पर्याप्त नहीं होता. खेल मनोवैज्ञानिक उसके मानसिक व्यवहार को समझते हैं, प्रबंधन विशेषज्ञ नेतृत्व और निर्णय क्षमता का अध्ययन करते हैं, समाजशास्त्री पारिवारिक और सामाजिक माहौल का विश्लेषण करते हैं, जबकि शिक्षा विशेषज्ञ सीखने की प्रक्रिया को समझते हैं. यानी एक ही विषय को कई नजरियों से देखने की कोशिश की जाती है ताकि पूरी तस्वीर सामने आ सके.

 सिर्फ खेल नहीं, करियर और शिक्षा में भी काम आती है ऐसी रिसर्च

विशेषज्ञ मानते हैं कि आज की दुनिया में सफलता किसी एक कौशल का परिणाम नहीं होती. पढ़ाई, खेल, बिजनेस या नौकरी—हर क्षेत्र में मानसिक संतुलन, अनुशासन, वातावरण और अवसरों की भूमिका होती है.

यदि वैभव सूर्यवंशी पर होने वाली यह स्टडी सफल होती है तो इसके निष्कर्ष भविष्य में स्कूलों, स्पोर्ट्स अकादमियों और युवा प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए उपयोगी हो सकते हैं. इससे यह समझने में मदद मिलेगी कि बच्चों में प्रतिभा को शुरुआती दौर में कैसे पहचाना जाए और उसे सही दिशा कैसे दी जाए. यानी यह शोध सिर्फ एक क्रिकेटर की कहानी नहीं बताएगा, बल्कि सफलता के पीछे काम करने वाले पैटर्न को सामने ला सकता है.

इस रिसर्च का क्या मतलब है?

पहली नजर में यह खबर सिर्फ क्रिकेट प्रेमियों के लिए महत्वपूर्ण लग सकती है, लेकिन इसका असर इससे कहीं बड़ा है. देश के लाखों माता-पिता अपने बच्चों की प्रतिभा को लेकर चिंतित रहते हैं. अक्सर सवाल होता है कि सफलता के लिए सबसे जरूरी क्या है—प्रतिभा, मेहनत, परिवार का सहयोग या सही मार्गदर्शन?

ऐसी स्टडी इन सवालों के वैज्ञानिक जवाब तलाशने की कोशिश करती है. इससे यह समझ विकसित हो सकती है कि बच्चों पर अनावश्यक दबाव डालने के बजाय किन चीजों पर ध्यान देना ज्यादा जरूरी है. यह शिक्षा, खेल और करियर प्लानिंग से जुड़े फैसलों को भी प्रभावित कर सकती है.

सफलता का नया फॉर्मूला खोजने की कोशिश

इस पूरी पहल का सबसे दिलचस्प पहलू यह है कि शोधकर्ता सिर्फ उपलब्धि को नहीं, बल्कि उसके पीछे की प्रक्रिया को समझना चाहते हैं. अक्सर समाज केवल नतीजों को देखता है, लेकिन रिसर्च यह जानने की कोशिश करती है कि उन नतीजों तक पहुंचने का रास्ता कैसा था. वैभव सूर्यवंशी का केस स्टडी इसी वजह से महत्वपूर्ण माना जा रहा है. यह संभव है कि इससे भविष्य में युवा प्रतिभाओं को तैयार करने के नए मॉडल सामने आएं.

कई विशेषज्ञ मानते हैं कि आने वाले वर्षों में खेल, शिक्षा और प्रबंधन के बीच इस तरह के सहयोगी शोध बढ़ेंगे, क्योंकि आज की दुनिया में जटिल समस्याओं और असाधारण सफलताओं को एक ही नजरिए से समझना मुश्किल होता जा रहा है.

वैभव सूर्यवंशी पर प्रस्तावित मल्टीडिसीप्लिनरी स्टडी सिर्फ एक युवा क्रिकेटर की उपलब्धियों का दस्तावेज नहीं होगी. यह उस बड़े सवाल का जवाब खोजने की कोशिश है कि आखिर कम उम्र में असाधारण सफलता कैसे जन्म लेती है. यदि यह शोध सार्थक निष्कर्ष देता है, तो इसका फायदा खेल जगत से कहीं आगे जाकर शिक्षा, करियर विकास और प्रतिभा पहचान की पूरी व्यवस्था को मिल सकता है.

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