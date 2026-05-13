प्रेग्नेंसी में क्यों जरूरी है वॉकिंग? एक्ट्रेस करिश्मा तन्ना ने होने वाली मांओं को दी ये खास सलाह 

Pregnancy Walking Benefits: अभिनेत्री करिश्मा तन्ना ने हाल ही में प्रेग्नेंसी से जुड़ा अपना अनुभव शेयर किया है. एक्ट्रेस जल्द ही अपने पहले बच्चे का स्वागत करने वाली हैं. उन्होंने होने वाली मांओं को खास सलाह दी है.

Karishma Tanna- Pregnancy Walking Benefits: अभिनेत्री करिश्मा तन्ना ने हाल ही में प्रेग्नेंसी से जुड़ा अपना अनुभव शेयर किया है. एक्ट्रेस जल्द ही अपने पहले बच्चे का स्वागत करने वाली हैं. उन्होंने होने वाली मांओं को खास सलाह दी है. करिश्मा ने बताया कि कैसे गर्भावस्था के दौरान रोजाना सैर करने से उन्हें शारीरिक और मानसिक रूप से सक्रिय रहने में काफी मदद मिली है. प्रेग्नेंसी को खूबसूरत, लेकिन चुनौतीपूर्ण बताते हुए एक्ट्रेस ने सभी 'होने वाली मांओं' से कहा कि वे अपने साथ नरमी बरतें, लेकिन पूरी तरह से चलना-फिरना बंद न करें. करिश्मा ने जिम से अपना एक वीडियो शेयर किया, जिसमें वह ट्रेडमिल पर चलती हुई नजर आ रही हैं.

वीडियो शेयर कर कहा प्रेग्नेंसी में चलना जरूरी

वीडियो शेयर करते हुए करिश्मा ने कहा कि सभी होने वाली मांओं के लिए बस एक छोटी सी बात याद दिलाना चाहती हूं, प्रेग्नेंसी के दौरान एक चीज जो सच में मेरी मदद करती है, वह है चलना. उन्होंने कहा कि रोजाना बस थोड़ी देर चलने से भी शारीरिक और मानसिक रूप से बहुत फर्क पड़ता है. प्रेग्नेंसी एक बहुत ही खूबसूरत अनुभव है, इस दौरान जिस तरह से शरीर में बदलाव आते हैं, थकान होती है, ये सब बिल्कुल सच है और इसी वजह से शरीर को गतिशील रखना बहुत-बहुत जरूरी हो जाता है. कोई दबाव नहीं है, बस आप सक्रिय रहें, मजबूत रहें और अपने शरीर से जुड़ाव बनाए रखें.



करिश्मा ने कहा कि रोजाना सिर्फ 20-30 मिनट पैदल चलना भी आपको सूजन, अकड़न, मूड में होने वाले बदलाव, नींद और पाचन से जुड़ी समस्याओं में राहत देगा और सच कहूं तो इससे आपको अंदर से काफी बेहतर महसूस होगा.

पूरी तरह से हिलना-डुलना बंद न करें

उन्होंने कहा जो भी प्रेग्नेंट महिलाएं इस वीडियो को देख रही हैं, प्लीज, प्लीज अपने साथ नरमी बरतें, लेकिन पूरी तरह से हिलना-डुलना बंद न करें. आपका शरीर बाद में आपको धन्यवाद देगा. मैं भी बाद में आपको धन्यवाद दूंगी. ढेर सारा प्यार. इनपुट आईएएनएस

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