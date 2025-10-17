Honey With Lukewarm Water: 1 चम्मच शहद मिलाकर रोज पिएं गुनगुना पानी, उंगलियों पर गिन नहीं पाएंगे इसके फायदे

Gold Jwellery छोड़ दुल्हन ने पहनी मेहंदी वाली ज्वेलरी, यूनीक लुक देख सबका चकराया दिमाग
लाइफस्टाइल
Honey With Lukewarm Water Benefits: आयुर्वेद में शहद को औषधीय गुणों से भरपूर बताया गया हैं. अगर रोजाना गुनगुने पानी में शहद को मिलाकर पिया जाए तो इससे सेहत को कई लाभ मिल सकते हैं. आइए जानें क्या हैं इसके फायदे...
Honey With Lukewarm Water Benefits: आयुर्वेद में शहद को औषधीय गुणों से भरपूर बताया गया है, यह सेहत के लिए किसी वरदान से कम नहीं माना जाता है.आयुर्वेदिक एक्सपर्ट्स के मुताबिक अगर रोजाना गुनगुने पानी में शहद को मिलाकर पिया जाए तो इससे सेहत को कई लाभ मिलते हैं. इससे कई तरह की गंभीर बीमारियों का जोखिम कम होता है. इससे सेहत को चौतरफा लाभ मिल सकते हैं. इतना ही नहीं पोषक तत्वों से भरपूर शहद का सेवन करके बॉडी को डिटॉक्स भी किया जा सकता है, तो आइए जानें क्या हैं इसके फायदे...
ब्लड प्रेशर की समस्या में यह काफी ज्यादा फायदेमंद होता है. BP पर अगर आप काबू पाना चाहते हैं तो गुनगुने पानी में एक चम्मच शहद मिलाकर पी सकते हैं, यह काफी ज्यादा फायदेमंद साबित होता है.
इसके अलावा शहद वाले इस पानी का सेवन करने से दिल की सेहत को भी काफी हद तक मजबूत बनाया जा सकता है, आयुर्वेदिक एक्सपर्ट्स के मुताबिक, दिल से जुड़ी गंभीर और जानलेवा बीमारियों के जोखिम को कम करने के लिए आप पोषक तत्वों से भरपूर इस ड्रिंक को पीना शुरू कर सकते हैं.
गुनगुने पानी के साथ शहद का सेवन कब्ज जैसी समस्या से छुटकारा दिलाने में कारगर साबित हो सकता है. इससे आप अपनी गट हेल्थ को काफी हद तक सुधार सकते हैं. पेट साफ नहीं रहता है, तो रोज सुबह-सुबह शहद के इस पानी का सेवन करना शुरू कर देना चाहिए.
सर्दियों के मौसम में अगर आप अक्सर सर्दी, खांसी और जुकाम जैसी समस्याओं से परेशान रहते हैं और इससे राहत पाना चाहते हैं या फिर इन समस्याओं के खतरे को कम करना चाहते हैं, तो एक गिलास गुनगुने पानी में एक चम्मच शहद मिलाकर पिएं.
नोट- महज एक महीने तक आपको इस ड्रिंक को पीना है, इससे आपको खुद-ब-खुद पॉजिटिव असर महसूस होने लगेगा. अगर आपको किसी तरह की बीमारी है तो इसके सेवन से पहले हेल्थ एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें.
