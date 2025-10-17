FacebookTwitterYoutubeInstagram
Gold Jwellery छोड़ दुल्हन ने पहनी मेहंदी वाली ज्वेलरी, यूनीक लुक देख सबका चकराया दिमाग

Dhanteras 2025: धनतेरस पर खरीदारी के लिए ये है बेहद शुभ मुहूर्त, जानें सोना चांदी से लेकर वाहन या झाड़ू खरीदने का शुभ समय

धनतेरस से पहले घर ले आएं कुबेर भगवान का पसंदीदा पौधा, जानें लगाने का सही तरीका

Numerology: बिजनेस टायकून, अपार धन-संपत्ति की मालकिन होती हैं इन तारीखों पर जन्मी लड़कियां, पर होती है ये बुरी आदत

DIY Diwali Decoration: इस दिवाली अपने हाथों से घर पर ही बनाएं तोरण, यहां देखें स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस

Health Tips And Diet: इस मौसम में क्या खाएं, क्या नहीं? जानिए 'शरद ऋतु' में शरीर को हेल्दी, मन को शांत रखने का आयुर्वेदिक मंत्र

Honey With Lukewarm Water: 1 चम्मच शहद मिलाकर रोज पिएं गुनगुना पानी, उंगलियों पर गिन नहीं पाएंगे इसके फायदे

5,00,00,000 रुपये कैश, 1.5KG गोल्ड और 22 लग्जरी घड़ियां... CBI की रडार पर कैसे आए DIG हरचरण सिंह भुल्लर?

Bihar Election 2025: कुटुंबा से राजेश राम, कदवा से शकील अहमद... कांग्रेस ने जारी 48 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट, जानें किसे कहां से दिया टिकट

Rashifal 17 October 2025: कर्क और कुंभ वाले सेहत का रखें ध्यान, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

लाइफस्टाइल

Honey With Lukewarm Water: 1 चम्मच शहद मिलाकर रोज पिएं गुनगुना पानी, उंगलियों पर गिन नहीं पाएंगे इसके फायदे

Honey With Lukewarm Water Benefits: आयुर्वेद में शहद को औषधीय गुणों से भरपूर बताया गया हैं. अगर रोजाना गुनगुने पानी में शहद को मिलाकर पिया जाए तो इससे सेहत को कई लाभ मिल सकते हैं. आइए जानें क्या हैं इसके फायदे...

Abhay Sharma

Updated : Oct 17, 2025, 06:39 AM IST

Honey With Lukewarm Water: 1 चम्मच शहद मिलाकर रोज पिएं गुनगुना पानी, उंगलियों पर गिन नहीं पाएंगे इसके फायदे

Honey With Lukewarm Water Benefits

Honey With Lukewarm Water Benefits: आयुर्वेद में शहद को औषधीय गुणों से भरपूर बताया गया है, यह सेहत के लिए किसी वरदान से कम नहीं माना जाता है.आयुर्वेदिक एक्सपर्ट्स के मुताबिक अगर रोजाना गुनगुने पानी में शहद को मिलाकर पिया जाए तो इससे सेहत को कई लाभ मिलते हैं. इससे कई तरह की गंभीर बीमारियों का जोखिम कम होता है. इससे सेहत को चौतरफा लाभ मिल सकते हैं. इतना ही नहीं पोषक तत्वों से भरपूर शहद का सेवन करके बॉडी को डिटॉक्स भी किया जा सकता है, तो आइए जानें क्या हैं इसके फायदे... 

बीपी रखे काबू में 

ब्लड प्रेशर की समस्या में यह काफी ज्यादा फायदेमंद होता है. BP पर अगर आप काबू पाना चाहते हैं तो गुनगुने पानी में एक चम्मच शहद मिलाकर पी सकते हैं, यह काफी ज्यादा फायदेमंद साबित होता है. 

यह भी पढ़ें: शहद के साथ भूलकर भी न खाएं ये 5 चीजें, सेहत के लिए है जहर

दिल की सेहत में फायदेमंद

इसके अलावा शहद वाले इस पानी का सेवन करने से दिल की सेहत को भी काफी हद तक मजबूत बनाया जा सकता है, आयुर्वेदिक एक्सपर्ट्स के मुताबिक, दिल से जुड़ी गंभीर और जानलेवा बीमारियों के जोखिम को कम करने के लिए आप पोषक तत्वों से भरपूर इस ड्रिंक को पीना शुरू कर सकते हैं.

पेट से जुड़ी समस्याओं में फायदेमंद

गुनगुने पानी के साथ शहद का सेवन कब्ज  जैसी समस्या से छुटकारा दिलाने में कारगर साबित हो सकता है. इससे आप अपनी गट हेल्थ को काफी हद तक सुधार सकते हैं. पेट साफ नहीं रहता है, तो रोज सुबह-सुबह शहद के इस पानी का सेवन करना शुरू कर देना चाहिए. 

गले के लिए भी फायदेमंद

सर्दियों के मौसम में अगर आप अक्सर सर्दी, खांसी और जुकाम जैसी समस्याओं से परेशान रहते हैं और इससे राहत पाना चाहते हैं या फिर इन समस्याओं के खतरे को कम करना चाहते हैं, तो एक गिलास गुनगुने पानी में एक चम्मच शहद मिलाकर पिएं.

यह भी पढ़ें: सादा दूध नहीं, इन चीजों को मिलाकर पीने से दोगुना बढ़ेगी शक्ति, मजबूत होंगी मसल्स 

और क्या हैं फायदे?

  • रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में मददगार
  • स्किन के लिए फायदेमंद 
  • वजन घटाने में मददगार 
  • सर्दी और खांसी से दिलाए राहत
  • शरीर को डिटॉक्स करने में मददगार
  • ऊर्जा बढ़ाए   

नोट- महज एक महीने तक आपको इस ड्रिंक को पीना है, इससे आपको खुद-ब-खुद पॉजिटिव असर महसूस होने लगेगा. अगर आपको किसी तरह की बीमारी है तो इसके सेवन से पहले हेल्थ एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें. 

Disclaimer: यह खबर सामान्य ग्रह-गणनाओं और सामान्य ज्योतिष पर आधारित है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टि नहीं करता है

 अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

