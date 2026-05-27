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गर्मियों में कुत्ते क्यों बच्चों और बुजुर्गों पर सबसे ज्यादा अटैक करते हैं? डॉक्टरों ने बताई डॉग्स के एग्रेसिव होने की असली वजह 

Stray dog attacks in summer: कुत्ते ज्यादातर गर्मी के दिनों में बहुत ज्यादा आक्रमक नजर आते हैं और यही कारण है कि गर्मी में सबसे ज्यादा कुत्तों के काटने की घटनाएं भी होती हैं. लेकिन इसके पीछ असल कारण क्या होता है और कैसे समर में इनकी आक्रमकता से बचा जा सकता है. चलिए डॉक्टर से समझते हैं.

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ऋतु सिंह

Updated : May 27, 2026, 08:16 AM IST

गर्मियों में कुत्ते क्यों बच्चों और बुजुर्गों पर सबसे ज्यादा अटैक करते हैं? डॉक्टरों ने बताई डॉग्स के एग्रेसिव होने की असली वजह 

Why Do Stray  Dogs Become Aggressive in the Heat?

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गर्मी बढ़ते ही शहरों और कॉलोनियों में आवारा कुत्तों के हमलों की खबरें तेजी से सामने आने लगती हैं. कई लोग इसे सिर्फ “कुत्तों का गुस्सा” मानते हैं, लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि इसके पीछे शरीर और मौसम से जुड़ी गंभीर वजहें होती हैं. तेज धूप, पानी की कमी और बढ़ता तापमान कुत्तों को अंदर से इतना परेशान कर देता है कि उनका व्यवहार अचानक बदलने लगता है. यही वजह है कि गर्मियों में शांत दिखने वाले कुत्ते भी कई बार आक्रामक हो जाते हैं.

आखिर गर्मी कुत्तों को इतना बेचैन क्यों बना देती है?

इंसानों की तरह कुत्तों के शरीर में पसीना निकालने वाली ग्रंथियां नहीं होतीं. यही कारण है कि वे अपने शरीर का तापमान आसानी से नियंत्रित नहीं कर पाते. जब तापमान बहुत ज्यादा बढ़ता है, तो कुत्ते लगातार हांफकर शरीर को ठंडा रखने की कोशिश करते हैं. इससे उनमें स्ट्रेस और इर्रिटेशन बढ़ने लगता है. पशु चिकित्सकों के मुताबिक, लंबे समय तक गर्मी झेलने से उनके शरीर में कार्टिसोल हार्मोन का स्तर भी बढ़ सकता है. यह वही हार्मोन है जो तनाव और आक्रामकता को बढ़ाता है.

पानी और भोजन की कमी भी बन रही बड़ी वजह

एक एंगल ये भी है कि गर्मियों में सड़कों पर रहने वाले कुत्तों को सबसे ज्यादा परेशानी पानी और छांव की होती है. कई इलाकों में उन्हें घंटों तक पीने के लिए साफ पानी नहीं मिलता. तेज धूप में भूख और dehydration उनकी बेचैनी को और बढ़ा देता है. विशेषज्ञ बताते हैं कि जब कोई जानवर लगातार stress में रहता है, तो उसका व्यवहार unpredictable हो सकता है. यही वजह है कि कई बार कुत्ते बिना उकसावे के भी हमला कर देते हैं.

क्यों बच्चों और बुजुर्गों पर ज्यादा होता है हमला?

डॉक्टरों का कहना है कि आवारा कुत्ते अक्सर उन लोगों को आसान target मान लेते हैं जो धीरे चलते हैं या अचानक डरकर भागने लगते हैं. बच्चे खेलते समय कई बार कुत्तों के बहुत करीब चले जाते हैं, जबकि बुजुर्गों की रिएक्शन स्पीड कम होती है. ऐसे में हमले का खतरा बढ़ जाता है. इसके अलावा अगर कोई मादा कुतिया अपने बच्चों के साथ हो, तो उसकी रक्षात्मक सहज-वृत्ति (Protective Instinct) बहुत ज्यादा बढ़ जाती है. उसे हल्की सी हलचल भी खतरे जैसी लग सकती है.

वाहनों के नीचे क्यों छिपते हैं कुत्ते?

भीषण गर्मी में सड़क और फुटपाथ इतने गर्म हो जाते हैं कि कुत्ते ठंडी जगह तलाशने लगते हैं. इसी वजह से वे अक्सर कार, बाइक या ऑटो के नीचे जाकर बैठ जाते हैं. कई बार लोग जल्दी में वाहन स्टार्ट कर देते हैं और दुर्घटनाएं हो जाती हैं.विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि गर्मियों में वाहन स्टार्ट करने से पहले एक बार नीचे जरूर देख लें. यह छोटी सी आदत किसी जानवर की जान बचा सकती है.

क्या छोटी-छोटी मदद से कम हो सकती है आक्रामकता?

पशु चिकित्सकों का मानना है कि इंसानों की थोड़ी संवेदनशीलता इस समस्या को काफी हद तक कम कर सकती है. अगर कॉलोनी या घर के बाहर एक कटोरा पानी रख दिया जाए, थोड़ी छांव और बचा हुआ खाना दे दिया जाए, तो कुत्तों का तनाव कम हो सकता है.

ध्यान देने वाली बात यह है कि गर्मी सिर्फ इंसानों को नहीं, जानवरों को भी प्रभावित करती है. फर्क सिर्फ इतना है कि वे बोलकर अपनी परेशानी नहीं बता पाते. यही वजह है कि इस मौसम में सतर्कता के साथ-साथ थोड़ी समझदारी और संवेदनशीलता भी जरूरी हो जाती है.

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