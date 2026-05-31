आपको एचपीवी वैक्सीन क्यों और किस उम्र में लगवानी चाहिए? कैंसर विशेषज्ञों का कहना है

क्या एक टीका आपकी बेटी को भविष्य में कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से बचाने में मदद कर सकता है? यही वजह है कि एचपीवी वैक्सीन को लेकर जागरूकता बढ़ रही है. विशेषज्ञों का कहना है कि सही उम्र में यह टीका लगवाने से सर्वाइकल कैंसर का खतरा काफी हद तक कम किया जा सकता है.

क्या एक टीका भविष्य में कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से बचा सकता है? यह सवाल आज इसलिए चर्चा में है क्योंकि देश के कई राज्यों में किशोरियों के लिए एचपीवी वैक्सीनेशन अभियान को तेज किया जा रहा है. विशेषज्ञों का मानना है कि सर्वाइकल कैंसर उन गिने-चुने कैंसरों में शामिल है, जिनका खतरा काफी हद तक पहले से कम किया जा सकता है. यही वजह है कि एचपीवी वैक्सीन को लेकर जागरूकता बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है. यह सिर्फ स्वास्थ्य का मुद्दा नहीं, बल्कि महिलाओं के भविष्य, परिवार की आर्थिक सुरक्षा और जीवन की गुणवत्ता से भी जुड़ा विषय है.

सर्वाइकल कैंसर क्यों बना हुआ है महिलाओं के लिए बड़ी चुनौती?

भारत में महिलाओं में होने वाले कैंसरों में सर्वाइकल कैंसर अभी भी एक बड़ी चिंता माना जाता है. यह बीमारी गर्भाशय ग्रीवा यानी सर्विक्स की कोशिकाओं में असामान्य बदलाव के कारण विकसित होती है. डॉक्टरों के अनुसार इसके अधिकांश मामलों का संबंध ह्यूमन पैपिलोमावायरस (HPV) संक्रमण से होता है.

समस्या यह है कि शुरुआती चरण में इसके लक्षण अक्सर स्पष्ट नहीं होते. कई महिलाओं को बीमारी का पता तब चलता है जब उपचार अधिक जटिल और महंगा हो जाता है. ऐसे में रोकथाम सबसे प्रभावी हथियार बन जाती है.

एचपीवी वैक्सीन को लेकर डॉक्टर इतने जोर क्यों दे रहे हैं?

कैंसर विशेषज्ञों का कहना है कि एचपीवी वैक्सीन शरीर को वायरस के उन खतरनाक प्रकारों से बचाने में मदद करती है जो सर्वाइकल कैंसर के सबसे बड़े कारण माने जाते हैं. इससे संक्रमण और आगे चलकर कैंसर विकसित होने का जोखिम काफी कम हो सकता है.

हालांकि डॉक्टर यह भी स्पष्ट करते हैं कि कोई भी वैक्सीन 100 प्रतिशत सुरक्षा की गारंटी नहीं देती. फिर भी यह जोखिम को उल्लेखनीय रूप से घटाने का एक प्रभावी तरीका है. यही कारण है कि दुनियाभर में इसे सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाया जा रहा है.

किस उम्र में लगवाना चाहिए यह टीका?

विशेषज्ञों के मुताबिक एचपीवी वैक्सीन का सबसे अच्छा लाभ 9 से 15 वर्ष की आयु के बीच देखने को मिलता है. इस उम्र में शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली वैक्सीन के प्रति बेहतर प्रतिक्रिया देती है.

डॉक्टर सलाह देते हैं कि यौन सक्रिय होने से पहले यह टीका लगवाना अधिक प्रभावी माना जाता है. यही वजह है कि कई सरकारी और निजी स्वास्थ्य कार्यक्रमों में किशोरियों को प्राथमिकता दी जाती है. कुछ मामलों में डॉक्टर बड़े आयु वर्ग के लोगों को भी वैक्सीन की सलाह दे सकते हैं, लेकिन इसके लिए व्यक्तिगत चिकित्सा परामर्श जरूरी होता है.

यह खबर हर परिवार के लिए क्यों महत्वपूर्ण है?

अक्सर लोग वैक्सीनेशन को सिर्फ एक स्वास्थ्य प्रक्रिया मानते हैं, लेकिन इसका आर्थिक पहलू भी उतना ही महत्वपूर्ण है. कैंसर का इलाज लंबा, तनावपूर्ण और कई बार बेहद खर्चीला हो सकता है. दूसरी ओर, समय पर किया गया टीकाकरण भविष्य के बड़े स्वास्थ्य जोखिमों और इलाज के भारी खर्च को कम करने में मदद कर सकता है. यही वजह है कि विशेषज्ञ इसे सिर्फ लड़कियों के स्वास्थ्य से जुड़ा विषय नहीं, बल्कि पूरे परिवार की दीर्घकालिक सुरक्षा से जुड़ा निवेश मानते हैं.

वो पहलू जिस पर कम चर्चा होती है

एचपीवी वैक्सीन को अक्सर केवल कैंसर रोकथाम के नजरिए से देखा जाता है, लेकिन इसका एक सामाजिक प्रभाव भी है. स्वास्थ्य विशेषज्ञों का मानना है कि जब परिवार किशोरावस्था में ही बेटियों के लिए निवारक स्वास्थ्य उपायों को अपनाते हैं, तो इससे महिलाओं की स्वास्थ्य जांच और जागरूकता की संस्कृति भी मजबूत होती है. लंबे समय में यह महिलाओं के स्वास्थ्य परिणामों को बेहतर बनाने में बड़ी भूमिका निभा सकता है.

क्या सिर्फ वैक्सीन ही काफी है?

डॉक्टरों का कहना है कि वैक्सीन महत्वपूर्ण है, लेकिन इसके साथ नियमित स्वास्थ्य जांच भी जरूरी है. स्वस्थ जीवनशैली, समय-समय पर स्क्रीनिंग और डॉक्टर की सलाह का पालन करना सर्वाइकल कैंसर से बचाव की रणनीति का अहम हिस्सा है.



सर्वाइकल कैंसर उन बीमारियों में शामिल है जिनके खतरे को काफी हद तक कम किया जा सकता है. विशेषज्ञों के अनुसार सही उम्र में एचपीवी वैक्सीन लगवाना इस दिशा में सबसे प्रभावी कदमों में से एक है. ऐसे समय में जब रोकथाम को इलाज से बेहतर माना जा रहा है, यह टीका लाखों लड़कियों और महिलाओं के लिए भविष्य की सुरक्षा कवच बन सकता है.

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