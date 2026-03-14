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Women Health Checkups:40 की उम्र होते ही हर महिला को ये 5 टेस्ट क्यों कराने चाहिए? नहीं रहेगा फिर गंभीर बीमारियों का खतरा

महिलाएं अक्सर अपने शरीर के संकेतों और मानसिक थकान को नज़रअंदाज़ कर देती हैं. इसलिए, डॉक्टरों के अनुसार, महिलाओं के लिए ये 5 जांच करवाना बेहद ज़रूरी है, 40 की उम्र के बाद अगर ये 5 टेस्ट पास कर गईं आप तो समझे जीवन में फिर किसी गंभीर बीमारी का डर नहीं होगा.

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डीएनए हिंदी वेब डेस्क

Updated : Mar 14, 2026, 06:40 AM IST

Women Health Checkups:40 की उम्र होते ही हर महिला को ये 5 टेस्ट क्यों कराने चाहिए? नहीं रहेगा फिर गंभीर बीमारियों का खतरा

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आज की महिलाएं पेशेवर जिम्मेदारियों, परिवार और सामाजिक भूमिकाओं के बीच कई जिम्मेदारियां निभा रही हैं. लेकिन इस व्यस्त जीवनशैली में अक्सर उनका अपना स्वास्थ्य प्राथमिकता सूची से नीचे चला जाता है. स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि कई बीमारियां धीरे-धीरे विकसित होती हैं और शुरुआती चरण में इनके लक्षण स्पष्ट नहीं होते. इसलिए नियमित स्वास्थ्य जांच महिलाओं के लिए एक महत्वपूर्ण सुरक्षा कवच की तरह काम कर सकती है.

विशेषज्ञों के अनुसार समय-समय पर और खासकर 40 की उम्र के बाद कुछ बेसिक टेस्ट शरीर में होने वाले बदलावों को जल्दी पहचानने में मदद करते हैं, जिससे समय रहते इलाज संभव हो पाता है.

निवारक स्वास्थ्य जांच क्यों जरूरी मानी जाती है?

स्त्री रोग विशेषज्ञों के अनुसार निवारक स्वास्थ्य जांच महिलाओं को लंबे समय तक स्वस्थ रखने का एक प्रभावी तरीका है. डॉक्टर बताते हैं कि एनीमिया, थायरॉइड असंतुलन और विटामिन की कमी जैसी समस्याएं अक्सर धीरे-धीरे विकसित होती हैं. जब तक इनके लक्षण स्पष्ट होते हैं, तब तक शरीर पर असर पड़ चुका होता है. नियमित जांच से इन समस्याओं का शुरुआती चरण में पता लगाया जा सकता है, जिससे उपचार और जीवनशैली में बदलाव करना आसान हो जाता है.

हीमोग्लोबिन टेस्ट: एनीमिया का समय पर पता

महिलाओं के लिए सबसे जरूरी जांचों में से एक है हीमोग्लोबिन टेस्ट. यह खून में हीमोग्लोबिन के स्तर को मापता है और Anemia की पहचान करने में मदद करता है. भारत में महिलाओं में एनीमिया काफी आम समस्या मानी जाती है, जो अक्सर पोषण की कमी और मासिक धर्म के दौरान रक्तस्राव से जुड़ी होती है. यदि हीमोग्लोबिन का स्तर कम हो जाए तो थकान, कमजोरी, चक्कर आना, बाल झड़ना और रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी जैसे लक्षण दिखाई दे सकते हैं.

थायरॉइड (TSH) टेस्ट: हार्मोन संतुलन की जांच

थायरॉइड ग्रंथि शरीर के कई महत्वपूर्ण कार्यों को नियंत्रित करती है, जैसे ऊर्जा स्तर, चयापचय और मनोदशा. Thyroid Disorders महिलाओं में तेजी से बढ़ती स्वास्थ्य समस्याओं में शामिल है. इसके कारण वजन में अचानक बदलाव, थकान, मूड स्विंग और अनियमित पीरियड्स जैसे लक्षण हो सकते हैं. TSH टेस्ट के जरिए इसका शुरुआती चरण में पता लगाकर दवा और जीवनशैली में बदलाव के माध्यम से इसे नियंत्रित किया जा सकता है.

विटामिन B12 और D3 टेस्ट: हड्डियों और नसों के लिए जरूरी

शहरी जीवनशैली और धूप की कमी के कारण कई महिलाओं में विटामिन की कमी देखने को मिलती है. Vitamin B12 की कमी से थकान, कमजोरी और तंत्रिका संबंधी समस्याएं हो सकती हैं. वहीं Vitamin D शरीर में हड्डियों की मजबूती और रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए आवश्यक माना जाता है. डॉक्टरों के अनुसार इन दोनों विटामिन की जांच समय-समय पर कराना विशेष रूप से शहरी महिलाओं के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है.

मैमोग्राफी: स्तन कैंसर की शुरुआती पहचान

40 वर्ष की आयु के बाद महिलाओं के लिए नियमित रूप से Mammography कराने की सलाह दी जाती है. यह जांच स्तन में होने वाले असामान्य बदलावों को शुरुआती चरण में पहचानने में मदद करती है. विशेषज्ञों के अनुसार यदि Breast Cancer का पता शुरुआती चरण में लग जाए, तो उपचार के सफल होने की संभावना काफी बढ़ जाती है.

पैप स्मीयर टेस्ट: सर्वाइकल कैंसर से बचाव

30 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं के लिए Pap Smear Test एक महत्वपूर्ण स्क्रीनिंग जांच मानी जाती है. यह टेस्ट गर्भाशय ग्रीवा की कोशिकाओं में होने वाले शुरुआती बदलावों की पहचान करने में मदद करता है, जो आगे चलकर Cervical Cancer का संकेत हो सकते हैं. डॉक्टर आमतौर पर हर तीन साल में या स्वास्थ्य विशेषज्ञ की सलाह के अनुसार यह टेस्ट कराने की सलाह देते हैं.

स्वास्थ्य देखभाल: महिलाओं के लिए जरूरी प्राथमिकता

स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि नियमित जांच के साथ संतुलित आहार, शारीरिक गतिविधि और मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना भी उतना ही जरूरी है.आज जब महिलाएं समाज में कई महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभा रही हैं, तब उनका स्वस्थ रहना केवल व्यक्तिगत नहीं बल्कि सामाजिक आवश्यकता भी है.विशेषज्ञों के अनुसार समय पर जांच और जागरूकता ही महिलाओं को लंबे समय तक स्वस्थ और सक्रिय जीवन जीने में मदद कर सकती है.

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