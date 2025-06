Interesting Facts: प्लेन उड़ाने से पहले पायलट और क्रू-मेंबर परफ्यूम लगाकर नहीं जा सकते हैं. उन्हें परफ्यूम लगाने और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करने की सख्त मनाही होती है. ऐसा क्यों है चलिए इसके बारे में जानते हैं.

Flight and Pilots Interesting Facts: लोगों को परफ्यूम का इस्तेमाल करना बहुत ही पसंद होता है. लोग कहीं भी जाते हैं तो परफ्यूम लगाकर ही घर से निकलते हैं. पसीने की महक को दूर करने और अच्छी खुशबू के लिए लोग परफ्यूम लगाते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि, पायलट और क्रू-मेंबर परफ्यूम और लगाकर और हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल प्लेन उड़ाने से पहले नहीं (Why Pilots Don't Use Perfume) कर सकते हैं. चलिए आपके बताते हैं कि, ऐसा क्याें होता है?

इन कारणों से फ्लाइट में परफ्यूम लगाकर नहीं जा सकते हैं पायलट और क्रू-मेंबर

तेज खुशबू

परफ्यूम में तेज खुशबू होती है ऐसे में पायलट का ध्यान भटक सकता है. कई बार इसके कारण पायलट को सांस लेने में परेशानी हो सकती है. इसी वजह से पायलट और क्रू-मेंबर को परफ्यूम लगाना मना होता है.

ज्वलनशील पदार्थ

परफ्यूम और सैनिटाइजर में अल्कोहल की मात्रा होती है जो तेजी से आग पकड़ सकती है. इन चीजों के इस्तेमाल से आग पकड़ने का खतरा रहता है. इस कारण भी परफ्यूम और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना मना होता है.

परफ्यूम से एलर्जी

अगर पायलट और क्रू-मेंबर परफ्यूम लगाकर जाते हैं तो इससे अन्य यात्रियों को दिकक्त हो सकती है. कई यात्री को सांस लेने में परेशानी, छींक और खांसी की समस्या हो सकती है.

ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट

फ्लाइट में जाने से पहले पायलट और क्रू-मेंबर का ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट होता है. इसमें सांस का परीक्षण किया जाता है जिसमें सांस में अल्कोहल की मात्रा मापी जाती है. उड़ान से पहले पायलट और क्रू-मेंबर को माउथवॉश और टूथपेस्ट का इस्तेमाल करने की भी मना की जाती है. इससे ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट पॉजिटिव आ सकता है.