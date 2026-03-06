दिल्ली से लंदन-पेरिस तक छा रही आदिवासी पेंटिंग, Tribes Art Fest में 15 लाख की इस पेंटिंग पर क्यों टिक रही सबकी नजर?

लाइफस्टाइल
भारत की पारंपरिक आदिवासी कला, जो कभी गांवों और जंगलों की सांस्कृतिक अभिव्यक्ति मानी जाती थी, अब अंतरराष्ट्रीय कला बाजार में अपनी जगह बना रही है. पिछले कुछ वर्षों में यूरोप और अन्य देशों की गैलरियों में इन कलाओं की मांग बढ़ी है. 4 दिनों में 30 लाख की बिक्री हो चुकी है.
दिल्ली में आयोजित Tribes Art Fest 2026 इस बदलते परिदृश्य का एक उदाहरण बनकर सामने आया है. यहां प्रदर्शित कई कलाकारों की पेंटिंग्स विदेशी खरीदारों का ध्यान आकर्षित कर रही हैं. राजधानी में आयोजित यह प्रदर्शनी न सिर्फ कला प्रदर्शन का मंच है, बल्कि यह भी दिखाती है कि पारंपरिक कला अब वैश्विक कला बाजार में किस तरह आर्थिक और सांस्कृतिक मूल्य हासिल कर रही है.
चार दिनों में 30 लाख की बिक्री
दिल्ली के ट्रावनकोर पैलेस में 3 मार्च से शुरू हुई इस प्रदर्शनी में शुरुआती चार दिनों में ही करीब 30 लाख रुपये की कलाकृतियों की बिक्री दर्ज की गई है.आयोजकों के अनुसार कई कलाकारों की पेंटिंग्स के लिए ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जर्मनी और स्विट्जरलैंड से भी रुचि दिखाई गई है. यह रुझान संकेत देता है कि भारतीय जनजातीय कला का अंतरराष्ट्रीय बाजार लगातार विस्तृत हो रहा है. यह प्रदर्शनी 13 मार्च तक आम दर्शकों के लिए खुली रहेगी, जहां आगंतुक विभिन्न राज्यों की पारंपरिक कलाओं को एक ही जगह पर देख सकते हैं.
महिला कलाकारों की बढ़ती पहचान
इस आयोजन की एक खास बात यह भी है कि इसमें बड़ी संख्या में महिला कलाकार शामिल हैं. कुल 73 कलाकारों में 45 से अधिक महिलाएं भाग ले रही हैं, जो अपनी पारंपरिक कला को आधुनिक मंच पर प्रस्तुत कर रही हैं. झारखंड के हजारीबाग की पुतली गंजू अपनी सोहराय आर्ट के लिए जानी जाती हैं. उनकी पेंटिंग्स पहले भी यूरोप की प्रदर्शनियों में दिखाई जा चुकी हैं और वहां के कला प्रेमियों के बीच उनकी पहचान बन रही है.
इसी तरह भोपाल की संतोषी श्याम गोंड कला को आधुनिक शैली में प्रस्तुत कर रही हैं. उन्होंने पारंपरिक प्राकृतिक रंगों के साथ-साथ एक्रेलिक रंगों का प्रयोग शुरू किया है, जिससे उनकी कला को नया दृश्य रूप मिला है.
15 लाख की पेंटिंग पर क्यो टिक रही सबकी नजर?
इस प्रदर्शनी में सबसे अधिक ध्यान आकर्षित करने वाली कलाकृति 15 लाख रुपये की गोंड आर्ट पेंटिंग है. इसे मध्यप्रदेश के कलाकार रवि कुमार टेकम ने बनाया है. ‘त्रियाफूल’ नाम की इस पेंटिंग को तैयार करने में लगभग ढाई से तीन महीने का समय लगा. रवि टेकम पिछले तीन दशकों से गोंड कला में काम कर रहे हैं और उनकी कई पेंटिंग्स निजी संग्रहों में शामिल हो चुकी हैं.उन्होंने बताया कि इससे पहले मध्यप्रदेश पर्यटन विभाग ने उनकी एक पेंटिंग 25 लाख रुपये में खरीदी थी, जिसमें जंगल के भीतर शेर और जंगली सूअर की लड़ाई का दृश्य दर्शाया गया था.
16 राज्यों की पारंपरिक कला एक मंच पर
इस प्रदर्शनी में देश के 16 राज्यों के कलाकार हिस्सा ले रहे हैं और यहां 30 से अधिक जनजातीय कला रूप प्रदर्शित किए गए हैं.इनमें वारली, गोंड, भील, डोकरा, सोहराय, कोया, कुरुम्बा, सौर, बोडो, उरांव, मंडाना और गोदना जैसी पारंपरिक शैलियां शामिल हैं. इसके साथ पूर्वोत्तर भारत का बांस शिल्प (बैंबू क्राफ्ट) भी दर्शकों के सामने रखा गया है.कला विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह के आयोजनों से दर्शकों को भारतीय जनजातीय संस्कृति की विविधता को समझने का अवसर मिलता है.
कलाकारों के लिए नए बाजार की संभावना
जनजातीय मामलों की सचिव रंजना चोपड़ा के अनुसार ऐसे कार्यक्रमों का उद्देश्य कलाकारों को बड़ा मंच देना और उनकी कला को व्यापक बाजार से जोड़ना है. उनका कहना है कि जनजातीय कला न सिर्फ सांस्कृतिक विरासत का हिस्सा है, बल्कि कई कलाकारों के लिए यह आजीविका का महत्वपूर्ण स्रोत भी बन रही है.सरकारी पहल के तहत ऐसे आयोजनों को बढ़ावा देने की कोशिश की जा रही है, ताकि पारंपरिक कला रूपों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिल सके.
दर्शकों के लिए खुला है कला का यह मंच
दिल्ली में रहने वाले या यहां आने वाले लोग 13 मार्च तक इस प्रदर्शनी में 73 कलाकारों की 1000 से अधिक कलाकृतियां एक ही जगह पर देख सकते हैं.यह आयोजन केवल कला देखने का अवसर नहीं देता, बल्कि यह भी दिखाता है कि भारत की पारंपरिक आदिवासी कला आज वैश्विक सांस्कृतिक संवाद का हिस्सा बन रही है.
