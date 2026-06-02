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क्यों काली होती है अफ्रीकी लोगों की स्किन? नेचर का प्रोटेक्शन लेयर अगर समझ लिए तो कभी नहीं करेंगे रंगभेद

भारत में लोग कई रंगों के होते हैं, जैसे गोरे, भूरे, काले आदि. यह रंगों का संयोजन हमारे देश की भौगोलिक विविधता के कारण संभव है. हालांकि, अगर हम अफ्रीका महाद्वीप को देखें, तो हम पाते हैं कि वहां के अधिकांश लोगों की त्वचा गहरे काले रंग की होती है, लेकिन क्यों?

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ऋतु सिंह

Updated : Jun 02, 2026, 09:36 AM IST

क्यों काली होती है अफ्रीकी लोगों की स्किन? नेचर का प्रोटेक्शन लेयर अगर समझ लिए तो कभी नहीं करेंगे रंगभेद

Dark Skin Tone—Why It Is Lucky for African People (Photo AI)

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क्या आपने कभी सोचा है कि अफ्रीका के अधिकांश लोगों की त्वचा का रंग गहरा काला क्यों होता है? कई लोग इसे सिर्फ आनुवंशिक विशेषता मानते हैं, जबकि इसके पीछे लाखों वर्षों का वैज्ञानिक इतिहास छिपा है.

दिलचस्प बात यह है कि जिस रंग को लेकर दुनिया के कई हिस्सों में पूर्वाग्रह देखने को मिलते हैं, वही रंग वास्तव में प्रकृति का बनाया हुआ एक शक्तिशाली सुरक्षा कवच है. विज्ञान बताता है कि त्वचा का रंग सुंदरता नहीं, बल्कि वातावरण के अनुसार शरीर की जरूरतों का परिणाम है.

अफ्रीका की तेज धूप ने कैसे बदली इंसानी त्वचा?

अफ्रीका का बड़ा हिस्सा भूमध्य रेखा के आसपास स्थित है, जहां सालभर सूर्य की किरणें काफी तीव्र रहती हैं. ऐसी स्थिति में मानव शरीर को खुद को खतरनाक पराबैंगनी (UV) किरणों से बचाने के लिए अतिरिक्त सुरक्षा की जरूरत होती है.

यहीं पर मेलेनिन नामक प्राकृतिक पिगमेंट महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. जिन लोगों के शरीर में मेलेनिन अधिक मात्रा में बनता है, उनकी त्वचा का रंग गहरा दिखाई देता है. यही मेलेनिन त्वचा की अंदरूनी कोशिकाओं को सूर्य की हानिकारक किरणों से बचाने में मदद करता है.

मेलेनिन सिर्फ रंग नहीं, शरीर का बॉडीगार्ड है

अक्सर लोग मेलेनिन को केवल त्वचा का रंग तय करने वाला तत्व समझते हैं, लेकिन इसकी भूमिका इससे कहीं बड़ी है. यह त्वचा की कोशिकाओं और डीएनए को UV किरणों से होने वाले नुकसान से बचाने में मदद करता है.

विशेषज्ञों के अनुसार, जिन क्षेत्रों में धूप ज्यादा तेज होती है, वहां अधिक मेलेनिन वाले लोगों में त्वचा से जुड़ी कई समस्याओं का जोखिम अपेक्षाकृत कम देखा जाता है. यही वजह है कि प्रकृति ने अलग-अलग क्षेत्रों के लोगों को उनकी जलवायु के अनुसार अलग-अलग स्तर का मेलेनिन दिया.

दुनिया में अलग-अलग रंग क्यों दिखते हैं?

वैज्ञानिक मानते हैं कि आधुनिक मानव की शुरुआती उत्पत्ति अफ्रीका में हुई थी. समय के साथ जब इंसान दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में जाकर बसने लगा, तब उसके शरीर ने स्थानीय मौसम और धूप के स्तर के अनुसार खुद को ढालना शुरू किया.

यूरोप और उत्तरी एशिया जैसे ठंडे इलाकों में धूप कम मिलने के कारण शरीर को विटामिन D बनाने के लिए अधिक सूर्य प्रकाश की जरूरत थी. ऐसे वातावरण में कम मेलेनिन वाली त्वचा अधिक लाभकारी साबित हुई. धीरे-धीरे वहां रहने वाली आबादी की त्वचा अपेक्षाकृत हल्की होती चली गई.

दूसरी ओर, अफ्रीका में रहने वाले लोगों के लिए अधिक मेलेनिन जरूरी था, इसलिए वहां गहरे रंग की त्वचा विकसित हुई. यह विकास किसी एक पीढ़ी में नहीं, बल्कि हजारों वर्षों की प्राकृतिक प्रक्रिया का परिणाम है.

भारत में रंगों की विविधता का यही है कारण

अगर भारत पर नजर डालें तो यहां उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम तक मौसम, तापमान और सूर्य की तीव्रता में काफी अंतर मिलता है. यही कारण है कि भारतीयों की त्वचा के रंग में भी व्यापक विविधता दिखाई देती है.

हिमालयी और ठंडे क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की त्वचा अपेक्षाकृत हल्की हो सकती है, जबकि अधिक गर्म और धूप वाले क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की त्वचा का रंग कुछ गहरा दिखाई देता है. यह अंतर किसी श्रेष्ठता या कमी का नहीं, बल्कि पर्यावरण के अनुरूप विकसित हुई जैविक विशेषता का हिस्सा है.

रंग को लेकर सबसे बड़ी गलतफहमी क्या है?

त्वचा के रंग को लेकर समाज में कई मिथक और पूर्वाग्रह मौजूद हैं. लेकिन वैज्ञानिक दृष्टिकोण बिल्कुल अलग तस्वीर पेश करता है. त्वचा का रंग किसी व्यक्ति की बुद्धिमत्ता, क्षमता, सुंदरता या व्यक्तित्व का पैमाना नहीं है.

असल में हर रंग की त्वचा अपने वातावरण में जीवित रहने के लिए विकसित हुई एक प्राकृतिक अनुकूलन प्रक्रिया का परिणाम है. इसे समझना आज इसलिए भी जरूरी है क्योंकि रंगभेद और त्वचा के रंग को लेकर बनी धारणाएं अब भी दुनिया के कई समाजों में मौजूद हैं.

बदलते मौसम में यह जानकारी क्यों महत्वपूर्ण है?

ग्लोबल वार्मिंग और बढ़ती UV किरणों के दौर में त्वचा की सुरक्षा पहले से अधिक महत्वपूर्ण हो गई है. वैज्ञानिक कहते हैं कि हर व्यक्ति को अपनी त्वचा के प्रकार और स्थानीय मौसम के अनुसार देखभाल करनी चाहिए. यह समझना भी जरूरी है कि प्रकृति ने इंसानों को अलग-अलग रंग इसलिए दिए ताकि वे अपने वातावरण में बेहतर ढंग से जीवन जी सकें.

निष्कर्ष यह है कि अफ्रीका के लोगों की काली त्वचा कोई रहस्य या संयोग नहीं, बल्कि लाखों वर्षों के विकासक्रम का परिणाम है. यह रंग प्रकृति द्वारा दिया गया एक सुरक्षा कवच है, जिसने वहां के लोगों को कठोर जलवायु में सुरक्षित रहने में मदद की. त्वचा का हर रंग अपने आप में वैज्ञानिक रूप से महत्वपूर्ण और प्राकृतिक रूप से सुंदर है.

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