FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
जेंडर इक्वालिटी मिशन के लिए चुनी गईं नेशनल विमेंस लीडर, जानें क्या होता है इनका काम और कैसे चुनी जाती हैं महिलाएं? 

जेंडर इक्वालिटी मिशन के लिए चुनी गईं नेशनल विमेंस लीडर, जानें क्या होता है इनका काम और कैसे चुनी जाती हैं महिलाएं?

BP Medicine: क्या बीपी की दवा के साथ ले सकते हैं Fish Oil Supplements? जानें क्या है एक्सपर्ट की राय

BP Medicine: क्या बीपी की दवा के साथ ले सकते हैं Fish Oil Supplements? जानें क्या है एक्सपर्ट की राय

PSSSB Group D Recruitment 2026: इस राज्य में निकलीं चतुर्थ श्रेणी की बंपर भर्तियां, 27 फरवरी से शुरू होगा आवेदन

PSSSB Group D Recruitment 2026: इस राज्य में निकलीं चतुर्थ श्रेणी की बंपर भर्तियां, 27 फरवरी से शुरू होगा आवेदन

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
दिन में 50-80 बार से ज्यादा चेक करते हैं अपना फोन? खतरे में है आपका Attention Span

दिन में 50-80 बार से ज्यादा चेक करते हैं अपना फोन? खतरे में है आपका Attention Span

T20 वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे ज्यादा फाइनल खेलने वाली 5 टीमें, देखें लिस्ट में किन टीमों का नाम

T20 वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे ज्यादा फाइनल खेलने वाली 5 टीमें, देखें लिस्ट में किन टीमों का नाम

T20 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा बार फाइनल जीतने वाले 10 खिलाड़ी, लिस्ट में सिर्फ एक भारतीय खिलाड़ी का नाम

T20 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा बार फाइनल जीतने वाले 10 खिलाड़ी, लिस्ट में सिर्फ एक भारतीय खिलाड़ी का नाम

Homeलाइफस्टाइल

लाइफस्टाइल

जेंडर इक्वालिटी मिशन के लिए चुनी गईं नेशनल विमेंस लीडर, जानें क्या होता है इनका काम और कैसे चुनी जाती हैं महिलाएं? 

नेतृत्व केवल मंच पर बोलने की कला नहीं, बल्कि संकट की घड़ी में सही निर्णय लेने की क्षमता का नाम है. इसी अवधारणा को केंद्र में रखते हुए आयोजित नेशनल वीमेन लीडरशिप प्रोग्राम वॉइसेज़ अनफिल्टर्ड’ इस साल अपनी अनोखी और संरचित मूल्यांकन प्रणाली के कारण चर्चा में रहा.

Latest News

Ritu Singh

Updated : Feb 24, 2026, 08:42 PM IST

जेंडर इक्वालिटी मिशन के लिए चुनी गईं नेशनल विमेंस लीडर, जानें क्या होता है इनका काम और कैसे चुनी जाती हैं महिलाएं? 

 Gender Equality Mission

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

नेशनल वीमेन लीडरशिप प्रोग्राम वॉइसेज़ अनफिल्टर्ड प्रोग्राम महिलाओं को केवल प्रेरित करने तक सीमित नहीं है, बल्कि उन्हें राष्ट्रीय और वैश्विक नेतृत्व मंचों के लिए तैयार करने पर केंद्रित है. इसमें महिलाओं की सोच, निर्णय क्षमता, नेतृत्व शैली, संवाद कौशल और पब्लिक रिप्रेजेंटेशन रेडीनेस को स्ट्रक्चर्ड इवैल्यूएशन और रियल-टाइम केस स्टडी के जरिए परखा और मजबूत किया जाता है, ताकि वे प्रभावी नेतृत्व भूमिका निभाने के लिए तैयार हो सकें.

वीएमएन ट्रस्ट द्वारा आयोजित इस राष्ट्रीय मंच के लिए देश के विभिन्न राज्यों से 150 से अधिक आवेदन आए थे और पूर्व-निर्धारित पात्रता मानकों और प्रारंभिक स्क्रीनिंग के बाद लगभग 50 प्रतिभागियों को अंतिम चरण के लिए चुना गया. इस टेस्ट में केवल 33 प्रतिशत ही लीडर्स चुनी गईं.

बता दें कि इस कार्यक्रम में प्रशासन, स्वास्थ्य सेवा, उद्यमिता, शिक्षा और रचनात्मक क्षेत्रों से जुड़े 23 राष्ट्रीय स्तर के वक्ताओं ने भाग लिया. चर्चाओं में सार्वजनिक नेतृत्व, संसाधन प्रबंधन, निर्णय-निर्माण, नीति-निर्धारण और संस्थागत जवाबदेही जैसे विषयों पर गहन विचार-विमर्श किया गया और हर सेचुएशन के लिए केवल 6 मिनट का समय दिया गया और इस 6 मिनट में जिन्होंने अपने बेहतरीन निर्णय लिए उनको चुना गया.

 रियल-टाइम परिस्थितिजन्य मूल्यांकन सत्र की अध्यक्षता डॉ. अक्षता प्रभु ने की. राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मक मंचों पर निर्णायक के रूप में कार्य कर चुकी डॉ. प्रभु ने स्कोरिंग पैरामीटर, मूल्यांकन मानकों की एकरूपता और अंतिम अंकन प्रक्रिया की निगरानी की.

मूल्यांकन सत्र के दौरान प्रतिभागियों को वास्तविक जीवन से जुड़े परिस्थितिजन्य केस स्टडी प्रश्न दिए गए. प्रत्येक प्रतिभागी को छह मिनट में अपनी निर्णय प्रक्रिया, प्राथमिकताओं और समाधान रणनीति प्रस्तुत करनी थी. इसके बाद निर्णायक मंडल ने उनके तर्क, विश्लेषण क्षमता, जोखिम आकलन, नेतृत्व दृष्टिकोण और संचार स्पष्टता के आधार पर प्रश्न किए. इस प्रारूप का उद्देश्य प्रतिभागियों की पूर्व तैयारी के बजाय त्वरित सोच और निर्णय क्षमता का आकलन करना था.

चयन प्रक्रिया को प्रस्तुति-केंद्रित नहीं बल्कि मानक-आधारित और तुलनात्मक बनाया गया था. डॉ. अक्षता प्रभु ने जूरी प्रक्रिया को स्पष्ट मानदंडों के आधार पर संचालित करने का अनुभव रखा.  डॉ. प्रभु के अनुसार, समान स्तर की प्रतिभा के बीच निर्णय लेना चुनौतीपूर्ण होता है, लेकिन बहु-आयामी मानदंडों पर आधारित संरचित मूल्यांकन ढांचा प्रक्रिया को अधिक सुसंगत और विश्वसनीय बनाता है. उन्होंने कहा कि इससे प्रतिभागियों और आयोजकों दोनों के लिए पारदर्शिता सुनिश्चित होती है.

प्रतिभागियों ने भी इस मूल्यांकन मॉडल को पारंपरिक भाषण-आधारित प्रतियोगिताओं से अलग बताया. एक प्रतिभागी ने कहा, “यहां केवल वक्तृत्व कौशल नहीं, बल्कि निर्णय के पीछे की सोच और रणनीति को भी परखा गया, जो बेहद चुनौतीपूर्ण और सीखने योग्य था. प्रतिभागियों को प्रमाणपत्र प्रदान किए गए.  

विशेषज्ञों के अनुसार, यह पहल भारतीय नेतृत्व मंचों में डेटा-आधारित, पारदर्शी और निष्पक्ष चयन प्रक्रिया की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो भविष्य में प्रतिभा चयन की नई कसौटी बन सकती है.

VOICES UNFILTERED क्या है? 

VOICES UNFILTERED एक क्यूरेटेड नेशनल महिला लीडरशिप प्रोग्राम है, जिसमें पूरे भारत से चुनी हुई 23 महिला लीडर, अचीवर्स, स्पीकर और एंटरप्रेन्योर को एक साथ लाया जाता है. इसका उद्देश्य महिलाओं को नेतृत्व, निर्णय लेने, सार्वजनिक प्रतिनिधित्व और प्रभावशाली मंचों के लिए तैयार करना है.

यह प्रोग्राम United Nations Sustainable Development Goal 5 (SDG-5: Gender Equality) यानी लैंगिक समानता के सिद्धांतों पर आधारित है.

यह महिलाओं के लिए कैसे फायदेमंद है?

1. राष्ट्रीय पहचान और ब्रांडिंग -चुनी हुई महिलाओं को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिलती है, जिससे उनकी प्रोफाइल मजबूत होती है।

2. नेतृत्व कौशल में जबरदस्त वृद्धि-  महिलाएं सीखती हैं कैसे पावरफुल डिसीजन लें और लोगों को कैसे लीड करें और स्ट्रेटेजिक सोच कैसे विकसित कि जा सकती है.

नेटवर्किंग और अवसर- पूरे भारत की टॉप महिला लीडर्स और मेंटर्स से जुड़ाव होता है, जिससे बिजनेस अवसर, करियर ग्रोथ, पॉलिसी प्लेटफॉर्म तक पहुंच मिलती है.

4. आत्मविश्वास और पब्लिक स्पीकिंग- महिलाओं को ट्रेन किया जाता है कि वे मीडिया में बात कर सकें, मंच पर प्रभावी भाषण दें और पावरफुल स्टोरीटेलिंग करें

5. Gender Equality को मजबूत करना- यह प्रोग्राम महिलाओं को केवल सहभागी नहीं बल्कि निर्णय लेने वाले पावर सर्कल में लाने का प्रयास करता है.

VOICES UNFILTERED क्यों खास है?

यह कोई सामान्य वर्कशॉप नहीं है, बल्कि एक हाई-लेवल लीडरशिप फिल्टरिंग और डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म है. यहां महिलाएं सिर्फ सीखती नहींबल्कि राष्ट्रीय नेतृत्व पाइपलाइन में शामिल होती हैं. 

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
दिन में 50-80 बार से ज्यादा चेक करते हैं अपना फोन? खतरे में है आपका Attention Span
दिन में 50-80 बार से ज्यादा चेक करते हैं अपना फोन? खतरे में है आपका Attention Span
T20 वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे ज्यादा फाइनल खेलने वाली 5 टीमें, देखें लिस्ट में किन टीमों का नाम
T20 वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे ज्यादा फाइनल खेलने वाली 5 टीमें, देखें लिस्ट में किन टीमों का नाम
T20 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा बार फाइनल जीतने वाले 10 खिलाड़ी, लिस्ट में सिर्फ एक भारतीय खिलाड़ी का नाम
T20 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा बार फाइनल जीतने वाले 10 खिलाड़ी, लिस्ट में सिर्फ एक भारतीय खिलाड़ी का नाम
Hair Fall: क्यों झड़ते हैं बाल? कहीं शरीर में इन 5 जरूरी Nutrients की कमी तो नहीं है वजह
Hair Fall: क्यों झड़ते हैं बाल? कहीं शरीर में इन 5 जरूरी Nutrients की कमी तो नहीं है वजह
मुगल दरबार के नवरत्न जिन्होंने अकबर के शासन को बनाया महान, जानें इतिहास के सबसे शक्तिशाली ड्रीम टीम की कहानी
मुगल दरबार के नवरत्न जिन्होंने अकबर के शासन को बनाया महान, जानें इतिहास के सबसे शक्तिशाली ड्रीम टीम की कहानी
MORE
Advertisement
धर्म
Horoscope 24 February: वृषभ और मिथुन वालों को मिलेगा धन लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
वृषभ और मिथुन वालों को मिलेगा धन लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Chandra Grahan 2026 Sutak Kaal: होलिका दहन पर चंद्र ग्रहण का 9 घंटे पहले ही लग जाएगा सूतककाल, जानें ग्रहण का पूरा समय
होलिका दहन पर चंद्र ग्रहण का 9 घंटे पहले ही लग जाएगा सूतककाल, जानें ग्रहण का पूरा समय
Rangbhari Ekadashi 2026: जीवन में पाना चाहते हैं सुख समृद्धि तो रंगभरी एकादशी पर जरूर करें ये 3 काम, श्री हरि बना देंगे सभी काम
जीवन में पाना चाहते हैं सुख समृद्धि तो रंगभरी एकादशी पर जरूर करें ये 3 काम, श्री हरि बना देंगे सभी काम
Shukra Nakshatra Parivartan: होली तक इन 4 राशियों पर होगी शुक्रदेव की कृपा, हर काम में मिलेगी अपार सफलता
होली तक इन 4 राशियों पर होगी शुक्रदेव की कृपा, हर काम में मिलेगी अपार सफलता
Numerology: इन तारीखों पर जन्मी लड़कियां पिता के लिए होती हैं ईश्वर का उपहार, जन्म लेते ही बदल जाती है घर की किस्मत!
इन तारीखों पर जन्मी लड़कियां पिता के लिए होती हैं ईश्वर का उपहार, जन्म लेते ही बदल जाती है घर की किस्मत!
MORE
Advertisement