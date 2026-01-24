गले के पास परफ्यूम छिड़कना क्यों है खतरनाक? किन बीमारियों का होता है खतरा और इत्र लगाने का सही तरीका भी जान लें 

FacebookTwitterYoutubeInstagram
Apply these rules before applying perfume:परफ्यूम को कलाई और गले के पास लगाते हुए अक्सर आपने किसी को देखा या खुद भी किया होगा लेकिन क्या आपको पता है कि ऐसा करना आपको कई बीमारियों के साथ हार्मोनल डिसबैलेंस का शिकार बना सकता है. परफ्यूम या इत्र लगाने का सही तरीका क्या होता ये आपको जरूर जान लेना चाहिए.

ऋतु सिंह

Updated : Jan 24, 2026, 09:40 AM IST

Apply these rules before applying perfume

गर्दन और कलाई के आसपास इसलिए लोग परफ्यूम छिड़कते हैं क्योंकि यहां उसकी खुशबू लंबे समय तक कायम होती है. लेकिन आपकी ये छोटी सी ख्वाहिश आपके लिए कितनी हानिकारक हो सकती है आप नहीं जानते होंगे. पोषण विशेषज्ञ डॉ. क्रिस्टाबेल अकिनोला ने अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट साझा किया है. इसमें उन्होंने बताया है कि गर्दन पर परफ्यूम छिड़कना क्यों हानिकारक होता है और इससे किन-किन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है. साथ ही चलिए आपको ये बताते हैं कि परफ्यूम या इत्र लगाने का सही तरीका क्या होता है.

परफ्यूम लगाना हमारी पर्सनैलिटी और आत्मविश्वास को बढ़ाता है इसमे कोई शक नहीं लेकिन अक्सर हम इसे गलत जगह और गलत तरीके से इस्तेमाल कर लेते हैं. खासतौर पर गर्दन पर सीधे इत्र छिड़कना एक आदत है, जो लंबे समय में सांस, त्वचा और हार्मोनल सिस्टम पर असर डाल सकती है. इतना ही नहीं ये आपके सिर दर्द या माइग्रेन को भी बढ़ा सकती है.

तो चलिए समझते हैं कि गर्दन पर परफ्यूम क्यों रिस्की हो सकता है, किन लोगों को ज्यादा सावधानी बरतनी चाहिए और सही तरीका क्या है.

गर्दन है शरीर का सबसे संवेदनशील ज़ोन

गर्दन की त्वचा चेहरे से भी पतली और नाज़ुक होती है और यहां ब्लड वेसल्स और नर्व्स सतह के क़रीब होती हैं. इससे यहां पसीना और हीट ज्यादा बनती है और जब इत्र या परफ्यूम सीधे गर्दन पर लगाया जाता है तो केमिकल्स का असर तेज़ी से शरीर में जाता है. इतना ही नहीं गर्दन पर परफ्यूम लगाने से नाक भी सेंसेटिव होता है और यहां से और कई बीमारियां उत्पन्न होती हैं.

परफ्यूम गर्दन पर लगाने से सांस से जुड़ी दिक्कतें क्यों बढ़ती हैं?

गर्दन पर लगाया गया इत्र या परफ्यूम सीधे नाक से होते हुआ सांस की नली तक पहुंचाता और इससे सांस में जलन, सांस फूलना,सिरदर्द या माइग्रेन ट्रिगर के साथ ही एलर्जी या अस्थमा  का खतरा बढ़ता है. कुछ लोगों को इससे चक्कर या मितली तक आने लगती है. जिन लोगों को अस्थमा, एलर्जी या सेंसिटिव नोज़ है, उनके लिए यह ज्यादा खतरनाक हो सकता है.

स्किन पर क्या होता परफ्यूम का असर?

परफ्यूम में क्योंकि अल्कोहल होता है और ये सिंथेटिक फ्रेगरेंस के साथ कुछ प्रिज़र्वेटिव्स भी होते हैं जो गर्दन पर लगाने से स्किन रैशेज, खुजली या जलन, डार्क पैचेज जैसी दिक्कतें हो सकती हैं.

समय से पहले झुर्रियां दे सकता है ये तरीका

 धूप के संपर्क में आने पर परफ्यूम स्किन पिग्मेंटेशन बढ़ा सकता है. और क्योंकि गर्दन की स्किन पतली ही है इससे तुरंत असर देखने के मिलता है. 

गर्दन पर परफ्यूम लगान से हार्मोनल सिस्टम पर कैसे असर पड़ता है?

कुछ परफ्यूम में पाए जाने वाले केमिकल्स जैसे Phthalates, Synthetic musk ये Endocrine Disruptors माने जाते हैं, यानी इससे थायरॉइड और रिप्रोडक्टिव हार्मोन पर असर पड़ता है और इसकी वजह से महिलाओं में पीरियड्स से जुड़ी समस्याएं और पुरुषों में फर्टिलिटी से जुड़े लक्षण हो सकते हैं. क्योंकि परफ्यूम गर्दन पर लगाने से इसका अवशोषण शरीर में तेज़ होता है.

परफ्यूम क्यों माइग्रेन बढ़ाता है?

परफ्यूम में मौजूद तेज़ सिंथेटिक खुशबू और केमिकल्स नाक की नसों को उत्तेजित करते हैं, जिससे दिमाग में माइग्रेन ट्रिगर हो सकता है. ये तत्व सांस के ज़रिये मस्तिष्क तक पहुंचकर सिरदर्द, मतली और रोशनी-आवाज़ के प्रति संवेदनशीलता बढ़ा देते हैं.

क्या सभी परफ्यूम खतरनाक होते हैं?

ऐसा नहीं है कि सभी तरह के परफ्यूम को गले पर लगाने से खतरा बढ़ता है बल्कि कई बार परफ्यूम की क्वालिटी, उसमें इस्तेमाल हुए केमिकल्स लगाने की मात्रा पर भी ये निर्भर करता है. Natural / Essential oil based fragrances अपेक्षाकृत सुरक्षित होते हैं, लेकिन वे भी सीधे गर्दन पर लगाने से पहले टेस्ट जरूरी है.

परफ्यूम लगाने का सही और सुरक्षित तरीका

  1.  कपड़ों पर हल्का स्प्रे
  2.  कान के पीछे नहीं, बल्कि कॉलर के नीचे
  3.  कलाई पर लगाकर रगड़ें नहीं
  4.  शरीर से 6–8 इंच दूर से स्प्रे
  5.  बहुत ज्यादा मात्रा से बचें
  6. सीधे गर्दन, छाती या चेहरे पर स्प्रे न करें

किन लोगों को ज्यादा सावधानी बरतनी चाहिए?

  1. गर्भवती महिलाएं
  2. छोटे बच्चे
  3. अस्थमा या एलर्जी वाले
  4. हार्मोनल डिसऑर्डर से जूझ रहे लोग
  5. इनके लिए फ्रेगरेंस-फ्री या लो-सेंट प्रोडक्ट्स बेहतर होते हैं.

अब “स्मार्ट फ्रेगरेंस यूज़” जरूरी

आज की लाइफस्टाइल में हम रोज़ाना कई केमिकल्स के संपर्क में आते हैं. ऐसे में परफ्यूम को फैशन नहीं, जिम्मेदारी के साथ इस्तेमाल करना जरूरी है.परफ्यूम खुद में गलत नहीं है,
लेकिन गर्दन पर इत्र छिड़कना एक रिस्की आदत हो सकती है.

